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Here comes the sun: Akron technology company wins $1 million grant for solar project

Beacon Journal staff report

Published: July 25, 2017 - 09:20 AM

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