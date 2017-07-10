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Heroin antidote Narcan will soon be on hand in Akron middle, high schools

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 10, 2017 - 08:01 PM | Updated: July 11, 2017 - 09:51 AM
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A tube of Naloxone Hydrochloride, also known as Narcan, a nasal spray used as an antidote for opiate drug overdoses.In the past few years, public health officials across the nation have been distributing it free to addicts and their loved ones, as well as to police and firefighters. (AP File Photo/Charles Krupa)


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