All CATEGORIES
☰ Menu

Schools

Heroin antidote Narcan will soon be on hand in Akron middle, high schools

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 10, 2017 - 08:01 PM | Updated: July 11, 2017 - 09:51 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

A tube of Naloxone Hydrochloride, also known as Narcan, a nasal spray used as an antidote for opiate drug overdoses.In the past few years, public health officials across the nation have been distributing it free to addicts and their loved ones, as well as to police and firefighters. (AP File Photo/Charles Krupa)


MORE IN NEWS

loccorn13cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Stalking local sweet corn: Spring rains and cold challenged some farmers, but ears are on the way

Drive by Graf Growers in Copley and you’ll see something unusual.

wholefoods13_02
Whole Foods in West Akron to open Sept. 14, anchors new plaza
usrussia13cut_6
Lawmakers intend to question Trump campaign chairman
basketball13cut_web
New STEM element at St. Vincent-St. Mary boys basketball camp teaches the science behind the game
Copley official wants answers about township’s changing plans for new police station
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next