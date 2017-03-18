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Heroin

Heroin does discriminate: Data suggest poor, uneducated neighborhoods in Summit are the most ravaged by drugs

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 18, 2017 - 09:59 PM
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Recovering addict James Cain of the Warriors Project of Canton, holds up an image of himself after he overdosed last November, next to a photo of himself healthy with the caption, "Death & Life" as he talks about his recovery from addiction Friday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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