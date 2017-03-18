Heroin does discriminate: Data suggest poor, uneducated neighborhoods in Summit are the most ravaged by drugs

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkNoZWNrIG91dCB0aGUgZGF0YSAuLi48L3A+PCEtLVBT
VFlMRT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD5UbyB2aWV3IGFuIG9ubGluZSBzcHJlYWRzaGVldCBvZiB0
aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwmIzgyMTc7cyBhbmFseXNpcyBvZiBTdW1taXQgQ291bnR5JiM4MjE3
O3MgZHJ1ZyBvdmVyZG9zZSBkYXRhLCB2aXNpdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vZ29vLmdsL3VsaHpN
WSI+aHR0cDovL2dvby5nbC91bGh6TVk8L2E+LjwvcD4=
PHA+V2hpbGUgQmlsbCBIYXJkeSB3YWxrZWQgdG8gYSBnYXMgc3RhdGlvbiBvbiBLZW5tb3JlIEJv
dWxldmFyZCB3aXRoIGhpcyBjaGlsZHJlbiBvbmUgZGF5IGEgZmV3IG1vbnRocyBhZ28sIGhpcyBz
b24gc3BvdHRlZCBhIGRpc2NhcmRlZCBvYmplY3QuPC9wPjxwPkl0IHdhcyBhIGh5cG9kZXJtaWMg
bmVlZGxlLCB0aGUga2luZCB1c2VkIHRvIGluamVjdCBoZXJvaW4gaW50byB0aGUgYmxvb2RzdHJl
YW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtEYWQsIHdoYXQmIzgyMTc7cyB0aGF0PyYjODIyMTsgaGlzIHNvbiBh
c2tlZC48L3A+PHA+SGFyZHksIGEgcmVjb3ZlcmluZyBkcnVnIGFkZGljdCB3aXRoIHR3byB5ZWFy
cyBvZiBzb2JyaWV0eSwgc2FpZCBoZSBuZXZlciBzYXcgc3VjaCBhIHRoaW5nIGdyb3dpbmcgdXAg
aW4gS2VubW9yZS4gPC9wPjxwPkJhY2sgdGhlbiwgaGUgcmVjYWxsZWQsIGhlJiM4MjE3O2QgZ28g
b3V0IHRvIHJpZGUgYmlrZXMgd2l0aCBvdGhlciBraWRzIGF0IG5pZ2h0LiBUaGF0JiM4MjE3O3Mg
dW5oZWFyZCBvZiBub3csIGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPldoaWxlIGFsbW9zdCBldmVyeSBjb21tdW5p
dHkgYWNyb3NzIHRoZSBjb3VudHJ5IGlzIHN0cnVnZ2xpbmcgd2l0aCBhbiBlcGlkZW1pYyBvZiBk
cnVnIGFkZGljdGlvbiAmIzgyMTI7IHVzaGVyaW5nIGluIHRoZSBtYW50cmEgJiM4MjIwO2hlcm9p
biBkb2VzbiYjODIxNzt0IGRpc2NyaW1pbmF0ZSYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBub25lIGFyZSBtb3Jl
IGFmZmVjdGVkIHRoYW4gcGxhY2VzIGxpa2UgS2VubW9yZS48L3A+PHA+VGhhdCYjODIxNztzIGJl
Y2F1c2UgaGVyb2luIGFuZCBvdGhlciBkcnVncyA8ZW0+ZG88L2VtPiBkaXNjcmltaW5hdGUuPC9w
PjxwPlBvb3IgbW9zdCBhdCByaXNrPC9wPjxwPkEgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgYW5hbHlzaXMgb2Yg
bG9jYWwgYW5kIGZlZGVyYWwgZGF0YSBmb3VuZCBkcnVncyBoYWQgYSBtYXJrZWRseSBzdHJvbmdl
ciBob2xkIG9uIHBvb3IgY29tbXVuaXRpZXMgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eSB0aGFuIHRoZWlyIHJp
Y2hlciBjb3VudGVycGFydHMgbGFzdCB5ZWFyLiBSZXNpZGVudHMgb2YgY29tbXVuaXRpZXMgd2l0
aCBob3VzZWhvbGQgaW5jb21lcyBiZWxvdyB0aGUgY291bnR5IGF2ZXJhZ2UgbWFkZSB1cCA3MCBw
ZXJjZW50IG9mIHRoZSBjb3VudHkmIzgyMTc7cyAyLDQyMyBvdmVyZG9zZXMgcmVwb3J0ZWQgaW4g
MjAxNi48L3A+PHA+S2VubW9yZSByZXNpZGVudHMgcmFua2VkIHNlY29uZC1oaWdoZXN0IGZvciBk
cnVnIG92ZXJkb3NlIHJhdGVzLiBPbmx5IGRvd250b3duIEFrcm9uIGhhZCBhIGhpZ2hlciByYXRl
LCBidXQgaXQmIzgyMTc7cyBhbiBvdXRsaWVyIGJlY2F1c2Ugb2YgaXRzIHNtYWxsIHBvcHVsYXRp
b24uIDwvcD48cD5LZW5tb3JlIHJhbmtlZCBhbW9uZyB0aGUgbG93ZXN0IGluIHRoZSBjb3VudHkg
Zm9yIG1lZGlhbiBob3VzZWhvbGQgaW5jb21lcyBhbmQgZ3JhZHVhdGlvbiByYXRlcyBmcm9tIGhp
Z2ggc2Nob29sIGFuZCBjb2xsZWdlLiBJdCBhbHNvIHJhbmtlZCBhbW9uZyB0aGUgaGlnaGVzdCBw
b3ZlcnR5IHJhdGVzLjwvcD48cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsJiM4MjE3
O3MgYW5hbHlzaXMsIHBlb3BsZSBsaXZpbmcgaW4gS2VubW9yZSB3ZXJlIDExIHRpbWVzIG1vcmUg
bGlrZWx5IHRvIG92ZXJkb3NlIG9uIGRydWdzIHRoYW4gcGVvcGxlIGxpdmluZyBpbiBtb3JlIGFm
Zmx1ZW50IGNvbW11bml0aWVzIHN1Y2ggYXMgSHVkc29uIGFuZCBCb3N0b24gSGVpZ2h0cy48L3A+
PHA+SHVkc29uIGFuZCBCb3N0b24gSGVpZ2h0cyByYW5rZWQgYW1vbmcgdGhlIGxvd2VzdCBvdmVy
ZG9zZSByYXRlcyBpbiB0aGUgY291bnR5LiBUaGUgY29tbXVuaXRpZXMgYWxzbyBib2FzdGVkIHRo
ZSBoaWdoZXN0IG1lZGlhbiBob3VzZWhvbGQgaW5jb21lcyBhbmQgZ3JhZHVhdGlvbiByYXRlcywg
YXMgd2VsbCBhcyBvbmUgb2YgdGhlIGxvd2VzdCBwb3ZlcnR5IHJhdGVzIGluIHRoZSBjb3VudHku
PC9wPjxwPlNpbWlsYXIgdHJlbmRzIGFwcGVhcmVkIGFjcm9zcyB0aGUgYm9hcmQuIE90aGVyIGZh
Y3RvcnMsIGxpa2UgYSBjb21tdW5pdHkmIzgyMTc7cyByYWNpYWwgbWFrZXVwIGFuZCBtZWRpYW4g
YWdlLCB3ZXJlIG5vdCBzdHJvbmdseSBjb25uZWN0ZWQgdG8gb3ZlcmRvc2UgcmF0ZXMuPC9wPjxw
PlRvIHJlYWNoIGl0cyBmaW5kaW5ncywgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIGFuYWx5emVkIGRhdGEg
ZnJvbSB0aGUgY291bnR5JiM4MjE3O3MgcHVibGljIGhlYWx0aCBkZXBhcnRtZW50IGFuZCB0aGUg
VS5TLiBDZW5zdXMgQnVyZWF1LiA8L3A+PHA+VGhlIGNvdW50eSYjODIxNztzIGRhdGEgdHJhY2tl
ZCBaSVAgY29kZXMgd2hlcmUgb3ZlcmRvc2UgdmljdGltcyBsaXZlZCwgbm90IHdoZXJlIHRoZXkg
b3ZlcmRvc2VkLiBUaGUgZGF0YSwgd2hpY2ggaW5jbHVkZWQgZmF0YWwgYW5kIG5vbmZhdGFsIG92
ZXJkb3Nlcywgd2FzIGxpbWl0ZWQgdG8gcGF0aWVudHMgd2hvIHdlcmUgdHJlYXRlZCBsYXN0IHll
YXIgaW4gaG9zcGl0YWwgZW1lcmdlbmN5IHJvb21zLiBPdmVyZG9zZSB2aWN0aW1zIHdlcmUgbm90
IGluY2x1ZGVkIGluIHRoZSBkYXRhIGlmIHRoZXkgbmV2ZXIgbWFkZSBpdCB0byBhbiBFUiBvciBp
ZiB0aGV5IGxlZnQgYmVmb3JlIHRoZXkgY291bGQgYmUgbG9nZ2VkIGluIGEgaG9zcGl0YWwmIzgy
MTc7cyBzeXN0ZW0uPC9wPjxwPlRoZSBjZW5zdXMgYWxzbyB1c2VkIFpJUCBjb2RlcyBhbmQgaW5j
bHVkZWQgZGF0YSBmcm9tIDIwMTUsIHRoZSBtb3N0IHJlY2VudCB5ZWFyIGF2YWlsYWJsZS48L3A+
PHA+RnVuZXJhbCBhZnRlciBmdW5lcmFsPC9wPjxwPkZvciBIYXJkeSwgdGhlIHJlYWxpdHkgb2Yg
S2VubW9yZSYjODIxNztzIHN0cnVnZ2xlIHdpdGggZHJ1Z3MgaXMgYWxsIHRvbyByZWFsLiBIZSYj
ODIxNztzIGhhZCAzNSBmcmllbmRzIGRpZSBvZiBvdmVyZG9zZXMgaW4gZml2ZSB5ZWFycy48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgbGlrZSBnb2luZyB0byBmdW5lcmFscyBpcyBhIGZ1bGwtdGlt
ZSBqb2IsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5IYXJkeSwgd2hvIHNhaWQgaGUgdXNlZCB0byBk
ZWFsIGRydWdzIHdoaWxlIGluIHRoZSB0aHJvZXMgb2YgaGlzIG93biBhZGRpY3Rpb24sIGV4cGxh
aW5lZCB0aGF0IGRydWdzIGFyZSBhIHdheSBvZiBsaWZlIGluIHBvb3JlciBuZWlnaGJvcmhvb2Rz
LiBSaWNoIGNvbW11bml0aWVzIGhhdmUgZHJ1ZyBhZGRpY3RzIHRvbywgYnV0IGl0JiM4MjE3O3Mg
bm90IGxpa2UgS2VubW9yZS4gRHJ1ZyB1c2VycyBjYW4gcmF0dGxlIG9mZiBoYWxmIGEgZG96ZW4g
cGFya2luZyBsb3RzIHRvIHNjb3JlIGhlcm9pbiBpbiB0aGUgbmVpZ2hib3Job29kLCBhbmQgcGVv
cGxlIGNvbWUgZnJvbSBuZWFyYnkgY29tbXVuaXRpZXMgdG8gbWFrZSBwdXJjaGFzZXMsIGhlIHNh
aWQuPC9wPjxwPlRoZSBuZWlnaGJvcmluZyBjaXRpZXMgb2YgQmFyYmVydG9uIGFuZCBOb3J0b24g
YWxzbyBhcmUgYW1vbmcgdGhlIGhhcmRlc3QgaGl0LjwvcD48cD5CYXJiZXJ0b24gYW5kIE5vcnRv
biBjb21iaW5lZCBsb2dnZWQgdGhlIG1vc3Qgb3ZlcmRvc2VzICYjODIxMjsgMjkwICYjODIxMjsg
b2YgYW55IGNvbW11bml0eSBpbiB0aGUgY291bnR5LiBUaGUgcGFpciBzaGFyZWQgYSBaSVAgY29k
ZSwgc28gaXQgd2FzbiYjODIxNzt0IHBvc3NpYmxlIHRvIHNlcGFyYXRlIHRoZW0gaW4gdGhlIGRh
dGEgb2J0YWluZWQgYnkgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLiBUaGUgcmF0ZSBvZiBvdmVyZG9zZSBp
biB0aGUgdHdvIGNvbWJpbmVkIHBvcHVsYXRpb25zIHdhcyB0aGUgZmlmdGgtaGlnaGVzdCwgZmFs
bGluZyBqdXN0IGJlbG93IExhbmUtV29vc3RlciBhbmQgRWFzdCBBa3Jvbi48L3A+PHA+TGlrZSBu
ZWlnaGJvcmluZyBLZW5tb3JlLCBCYXJiZXJ0b24gYW5kIE5vcnRvbiBoYWQgYmVsb3ctYXZlcmFn
ZSBob3VzZWhvbGQgaW5jb21lcyBhbmQgZ3JhZHVhdGlvbiByYXRlcywgYXMgd2VsbCBhcyBhYm92
ZS1hdmVyYWdlIHBvdmVydHkgcmF0ZXMuPC9wPjxwPk5hdGlvbndpZGUgdHJlbmRzPC9wPjxwPkV4
cGVydHMgc2F5IHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbCYjODIxNztzIGFuYWx5c2lzIGlzIGluIGxpbmUg
d2l0aCBuYXRpb25hbCBzdHVkaWVzLjwvcD48cD5LZW50IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkgcHJvZmVz
c29yIEN5bnRoaWEgT3Nib3JuIGhhcyB3b3JrZWQgaW4gdGhlIGZpZWxkIG9mIGFkZGljdGlvbiBh
bmQgbWVudGFsIGhlYWx0aCBjb3Vuc2VsaW5nIGZvciBkZWNhZGVzLiBTaGUgc2FpZCB0aGVyZSYj
ODIxNztzIGEgc3Ryb25nIGxpbmsgYmV0d2VlbiBhZGRpY3Rpb24gcmF0ZXMgYW5kIHBvdmVydHku
PC9wPjxwPiYjODIyMDtQb3ZlcnR5IGNvdWxkIGJlIGEgcGVyZmVjdCBzdG9ybSBvZiBkZXZlbG9w
aW5nIGEgc3Vic3RhbmNlIGFidXNlIGRpc29yZGVyLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuPC9wPjxwPkFk
ZGljdGlvbiBpc24mIzgyMTc7dCB0aGUgb25seSBkaXNlYXNlIHRoYXQgYWZmZWN0cyB0aGUgcG9v
ciBkaXNwcm9wb3J0aW9uYXRlbHkuIERlcHJlc3Npb24sIGFzdGhtYSwgb2Jlc2l0eSwgZGlhYmV0
ZXMsIGhpZ2ggYmxvb2QgcHJlc3N1cmUgYW5kIGhlYXJ0IGF0dGFja3MgYXJlIG1vcmUgY29tbW9u
IGFtb25nIHRoZSBwb29yLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5nYWxsdXAu
Y29tL3BvbGwvMTU4NDE3L3BvdmVydHktY29tZXMtZGVwcmVzc2lvbi1pbGxuZXNzLmFzcHgiPmEg
MjAxMiBHYWxsdXAgcG9sbDwvYT4uIE1vc3QgcHJvbWluZW50IHdhcyB0aGUgZGlzcGFyaXR5IGZv
ciBkZXByZXNzaW9uOiBUaG9zZSBsaXZpbmcgaW4gcG92ZXJ0eSB3ZXJlIHR3aWNlIGFzIGxpa2Vs
eSB0byBoYXZlIGRlcHJlc3Npb24uPC9wPjxwPk9zYm9ybiBzYWlkIHRoZXNlIHRyZW5kcyBjYW4g
YmUgZXhwbGFpbmVkIGJlY2F1c2Ugd2VhbHRoeSBwZW9wbGUgYXJlIG1vcmUgbGlrZWx5IHRvIGhh
dmUgc3Ryb25nIHN1cHBvcnQgc3lzdGVtcyBhbmQgYWNjZXNzIHRvIGVmZmVjdGl2ZSBlZHVjYXRp
b24gYW5kIGhpZ2gtcGF5aW5nIGpvYnMuIEltcG92ZXJpc2hlZCBwZW9wbGUgYXJlIGZhY2VkIHdp
dGggbW9yZSAmIzgyMjA7cmlzayBmYWN0b3JzLCYjODIyMTsgaW5jbHVkaW5nIGluY3JlYXNlZCBl
eHBvc3VyZSB0byBjcmltZSwgbG93ZXIgYWNjZXNzIHRvIGVmZmVjdGl2ZSBlZHVjYXRpb24sIGlu
YWRlcXVhdGUgaG91c2luZyBhbmQgZmV3ZXIgcm9sZSBtb2RlbHMuPC9wPjxwPlRoZSB3ZWFsdGh5
LCBhcyBhIHJlc3VsdCwgYXJlIGxlc3MgbGlrZWx5IHRvIGVuZ2FnZSBpbiByaXNreSBiZWhhdmlv
cnMgJiM4MjEyOyBsaWtlIGRydWcgYWJ1c2UgJiM4MjEyOyB0aGFuIHRoZSBwb29yLiBUaGUgc2Ft
ZSBjYW4gYmUgc2FpZCBvZiBiZWhhdmlvcnMgbGlrZSBwb29yIGVhdGluZyBoYWJpdHMsIHdoaWNo
IG1pZ2h0IGV4cGxhaW4gdGhlIG90aGVyIGRpc2Vhc2VzIHRoYXQgaGluZGVyIHRoZSBwb29yIG1v
cmUgdGhhbiB0aGUgcmljaC48L3A+PHA+TG9uZy10ZXJtIHN0cnVnZ2xlczwvcD48cD5BdCB0aGUg
c2FtZSB0aW1lLCBPc2Jvcm4gc2FpZCB0aGVyZSBhcmUgbG9uZy10ZXJtIHNvY2lvZWNvbm9taWMg
ZmFjdG9ycyBhdCBwbGF5LjwvcD48cD5BZGRpY3Rpb24gYW5kIG1lbnRhbCBoZWFsdGggcmlza3Mg
YXJlIHNhaWQgdG8gcnVuIGluIGZhbWlsaWVzLiA8L3A+PHA+SWYgdGhhdCYjODIxNztzIHRoZSBj
YXNlLCBPc2Jvcm4gc2FpZCwgYSBmYW1pbHkgbWVtYmVyIGdlbmVyYXRpb25zIGJhY2sgbWlnaHQg
aGF2ZSBsb3N0IGEgam9iIG9yIGEgaG91c2UgZHVlIHRvIGFkZGljdGlvbiBvciBtZW50YWwgaGVh
bHRoLiBUaGUgZmFtaWx5IG1pZ2h0IGhhdmUgbW92ZWQgdG8gYSBwb29yZXIgbmVpZ2hib3Job29k
IGFzIGEgcmVzdWx0LCBhbmQgdGhlaXIgY2hpbGRyZW4gd2VudCBvbiB0byBmYWNlIHRoZSBjaGFs
bGVuZ2VzIGFzc29jaWF0ZWQgd2l0aCBsaXZpbmcgaW4gYSBwb29yIG5laWdoYm9yaG9vZC48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoYXQgbWlnaHQgcHV0IHBvb3JlciBwZW9wbGUgYXQgYSBoaWdoZXIgcmlzayBi
ZWNhdXNlIHRoZWlyIGZhbWlsaWVzIGhhdmUgYmVlbiBwbGFjZWQgdGhlcmUgYXMgYSByZXN1bHQg
b2YgbWVudGFsIGhlYWx0aCwmIzgyMjE7IE9zYm9ybiBzYWlkLiAmIzgyMjA7U28gdGhlIGN5Y2xl
IGNvbnRpbnVlcyB0byB0b2RheSwgd2hlbiBhIHBlcnNvbiBtaWdodCBub3QgYmUgYWJsZSB0byBl
c2NhcGUgaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CcmVha2luZyB0aGUgY3ljbGU8L3A+PHA+SmFtZXMgQ2Fp
biwgYW5vdGhlciBhZGRpY3QgaW4gbG9uZy10ZXJtIHJlY292ZXJ5LCBncmV3IHVwIGluIEJhcmJl
cnRvbiBidXQgbm93IGxpdmVzIGluIERveWxlc3Rvd24uIDwvcD48cD5MaWtlIEhhcmR5LCBDYWlu
IHNhaWQgZHJ1Z3MgYXJlIG1vcmUgcHJldmFsZW50IGluIHBvb3JlciBuZWlnaGJvcmhvb2RzIGJl
Y2F1c2Ugc2VsbGluZyB0aGVtIGlzIGEgbWVhbnMgdG8gZ2V0dGluZyBieS48L3A+PHA+JiM4MjIw
O1lvdSYjODIxNztyZSBmaW5kaW5nIGl0IGluIHRoZXNlIHBsYWNlcyBiZWNhdXNlIHNlbGxpbmcg
aXQgaXMgdGhlaXIgb25seSBtZWFucyB0byBzdXJ2aXZlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIw
O0l0JiM4MjE3O3MgYSB2aWNpb3VzIGN5Y2xlLCBhbmQgdW50aWwgeW91IGJyZWFrIHRoZSBjeWNs
ZSwgbm90aGluZyB3aWxsIGNoYW5nZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhlIHN0cmVzc2VkIHRoYXQgZHJ1
Z3MgYXJlbiYjODIxNzt0IGxpbWl0ZWQgdG8gcG9vciBuZWlnaGJvcmhvb2RzLCB0aG91Z2guIEhl
IHJlY2FsbGVkIGJ1eWluZyBkcnVncyBmcm9tIHNvbWVvbmUgbGl2aW5nIGluIGEgJDE1MCwwMDAg
aG9tZSB3aGlsZSBoZSB3YXMgc3RpbGwgYW4gYWN0aXZlIHVzZXIuPC9wPjxwPkdldHRpbmcgdG8g
d29yazwvcD48cD5BZnRlciBiZWF0aW5nIHRoZWlyIG93biBhZGRpY3Rpb25zLCBIYXJkeSBhbmQg
Q2FpbiBqb2luZWQgdGhlaXIgcGVlcnMgdG8gZmlnaHQgYmFjayBhZ2FpbnN0IHRoZSBlcGlkZW1p
Yy48L3A+PHA+SGFyZHkgam9pbmVkIGEgbG9jYWwgZ3Jhc3Mtcm9vdHMgYWR2b2NhY3kgZ3JvdXAs
IEFrcm9uIFNheSBObyB0byBEb3BlLiBUaGUgZ3JvdXAgb3BlbmVkIGEgdGhyaWZ0IHNob3AgaW4g
S2VubW9yZSBpbiBKYW51YXJ5IHRvIG9mZmVyIGEgcGxhY2UgdG8gcmFpc2UgbW9uZXkgdG8gaGVs
cCByZWNvdmVyaW5nIGFkZGljdHMgcmVzZXQgdGhlaXIgbGl2ZXMuPC9wPjxwPk5ldyBCZWdpbm5p
bmdzIHRocmlmdCBzaG9wIHN0YW5kcyBhdCBLZW5tb3JlIEJvdWxldmFyZCBhbmQgMTN0aCBTdHJl
ZXQsIGluIHRoZSBoZWFydCBvZiB0aGUgbmVpZ2hib3Job29kLjwvcD48cD5DYWluIGpvaW5lZCB0
aGUgV2FycmlvcnMgUHJvamVjdCwgYSBDYW50b24tYmFzZWQgb3JnYW5pemF0aW9uIGRlZGljYXRl
ZCB0byBnZXR0aW5nIGhlbHAgZm9yIGFkZGljdHMgYW5kIHRoZWlyIGZhbWlsaWVzLjwvcD48cD5U
aGUgdHdvIGdyb3VwcyBhcmUgcGFydG5lciBvcmdhbml6YXRpb25zLiBKb2luaW5nIHRvZ2V0aGVy
IGlzIHRoZSB3YXkgbG9jYWwgYWR2b2NhY3kgZ3JvdXBzIG1ha2UgdGhlIGJpZ2dlc3QgZGlmZmVy
ZW5jZSwgc2FpZCBUdWdnIE1hc3NhLCBhIHJlY292ZXJlZCBhZGRpY3Qgd2hvIGZvdW5kZWQgQWty
b24gU2F5IE5vIHRvIERvcGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBtYWtpbmcgbW9yZSBv
ZiBhIGRpZmZlcmVuY2UgdGhhbiB0aGUgZ292ZXJubWVudCBldmVyIHdpbGwsJiM4MjIxOyBNYXNz
YSBzYWlkLiAmIzgyMjA7R3Jhc3Mtcm9vdHMgb3JnYW5pemF0aW9ucyBhcmUgZmlsbGluZyB0aGUg
Z2Fwcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1hc3NhLCBsaWtlIENhaW4sIHNhaWQgaXQmIzgyMTc7cyBpbXBv
cnRhbnQgZm9yIHRob3NlIHNlZWtpbmcgcmVjb3ZlcnkgdG8gaGF2ZSBob3BlIHRoYXQgdGhleSBj
YW4gb3ZlcmNvbWUgY2lyY3Vtc3RhbmNlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7UGVvcGxlIGNhbiBjaGFuZ2Ug
dGhlaXIgbGl2ZXMsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBqdXN0IGFib3V0
IGhvdyBtdWNoIHlvdSB3YW50IGl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TmljayBHbHVudCBjYW4gYmUgcmVh
Y2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1NjUgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm5nbHVudEB0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbSI+bmdsdW50QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.