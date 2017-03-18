Heroin does discriminate: Data suggest poor, uneducated neighborhoods in Summit are the most ravaged by drugs

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg0KPHA+DQoJQ2hlY2sgb3V0IHRoZSBkYXRhIC4uLjwvcD4N
CjwhLS1QU1RZTEU9UERUTF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+DQoJVG8gdmlldyBhbiBvbmxpbmUgc3ByZWFk
c2hlZXQgb2YgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFs4oCZcyBhbmFseXNpcyBvZiBTdW1taXQgQ291bnR5
4oCZcyBkcnVnIG92ZXJkb3NlIGRhdGEsIHZpc2l0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9nb28uZ2wvdWxo
ek1ZIj5odHRwOi8vZ29vLmdsL3VsaHpNWTwvYT4uPC9wPg0K
PHA+DQoJV2hpbGUgQmlsbCBIYXJkeSB3YWxrZWQgdG8gYSBnYXMgc3RhdGlvbiBvbiBLZW5tb3Jl
IEJvdWxldmFyZCB3aXRoIGhpcyBjaGlsZHJlbiBvbmUgZGF5IGEgZmV3IG1vbnRocyBhZ28sIGhp
cyBzb24gc3BvdHRlZCBhIGRpc2NhcmRlZCBvYmplY3QuPC9wPg0KPHA+DQoJSXQgd2FzIGEgaHlw
b2Rlcm1pYyBuZWVkbGUsIHRoZSBraW5kIHVzZWQgdG8gaW5qZWN0IGhlcm9pbiBpbnRvIHRoZSBi
bG9vZHN0cmVhbS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxEYWQsIHdoYXTigJlzIHRoYXQ/4oCdIGhpcyBzb24g
YXNrZWQuPC9wPg0KPHA+DQoJSGFyZHksIGEgcmVjb3ZlcmluZyBkcnVnIGFkZGljdCB3aXRoIHR3
byB5ZWFycyBvZiBzb2JyaWV0eSwgc2FpZCBoZSBuZXZlciBzYXcgc3VjaCBhIHRoaW5nIGdyb3dp
bmcgdXAgaW4gS2VubW9yZS48L3A+DQo8cD4NCglCYWNrIHRoZW4sIGhlIHJlY2FsbGVkLCBoZeKA
mWQgZ28gb3V0IHRvIHJpZGUgYmlrZXMgd2l0aCBvdGhlciBraWRzIGF0IG5pZ2h0LiBUaGF04oCZ
cyB1bmhlYXJkIG9mIG5vdywgaGUgc2FpZC48L3A+DQo8cD4NCglXaGlsZSBhbG1vc3QgZXZlcnkg
Y29tbXVuaXR5IGFjcm9zcyB0aGUgY291bnRyeSBpcyBzdHJ1Z2dsaW5nIHdpdGggYW4gZXBpZGVt
aWMgb2YgZHJ1ZyBhZGRpY3Rpb24g4oCUIHVzaGVyaW5nIGluIHRoZSBtYW50cmEg4oCcaGVyb2lu
IGRvZXNu4oCZdCBkaXNjcmltaW5hdGXigJ0g4oCUIG5vbmUgYXJlIG1vcmUgYWZmZWN0ZWQgdGhh
biBwbGFjZXMgbGlrZSBLZW5tb3JlLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoYXTigJlzIGJlY2F1c2UgaGVyb2lu
IGFuZCBvdGhlciBkcnVncyA8ZW0+ZG88L2VtPiBkaXNjcmltaW5hdGUuPC9wPg0KPHA+DQoJPHN0
cm9uZz5Qb29yIG1vc3QgYXQgcmlzazwvc3Ryb25nPjwvcD4NCjxwPg0KCUEgQmVhY29uIEpvdXJu
YWwgYW5hbHlzaXMgb2YgbG9jYWwgYW5kIGZlZGVyYWwgZGF0YSBmb3VuZCBkcnVncyBoYWQgYSBt
YXJrZWRseSBzdHJvbmdlciBob2xkIG9uIHBvb3IgY29tbXVuaXRpZXMgaW4gU3VtbWl0IENvdW50
eSB0aGFuIHRoZWlyIHJpY2hlciBjb3VudGVycGFydHMgbGFzdCB5ZWFyLiBSZXNpZGVudHMgb2Yg
Y29tbXVuaXRpZXMgd2l0aCBob3VzZWhvbGQgaW5jb21lcyBiZWxvdyB0aGUgY291bnR5IGF2ZXJh
Z2UgbWFkZSB1cCA3MCBwZXJjZW50IG9mIHRoZSBjb3VudHnigJlzIDIsNDIzIG92ZXJkb3NlcyBy
ZXBvcnRlZCBpbiAyMDE2LjwvcD4NCjxwPg0KCUtlbm1vcmUgcmVzaWRlbnRzIHJhbmtlZCBzZWNv
bmQtaGlnaGVzdCBmb3IgZHJ1ZyBvdmVyZG9zZSByYXRlcy4gT25seSBkb3dudG93biBBa3JvbiBo
YWQgYSBoaWdoZXIgcmF0ZSwgYnV0IGl04oCZcyBhbiBvdXRsaWVyIGJlY2F1c2Ugb2YgaXRzIHNt
YWxsIHBvcHVsYXRpb24uPC9wPg0KPHA+DQoJS2VubW9yZSByYW5rZWQgYW1vbmcgdGhlIGxvd2Vz
dCBpbiB0aGUgY291bnR5IGZvciBtZWRpYW4gaG91c2Vob2xkIGluY29tZXMgYW5kIGdyYWR1YXRp
b24gcmF0ZXMgZnJvbSBoaWdoIHNjaG9vbCBhbmQgY29sbGVnZS4gSXQgYWxzbyByYW5rZWQgYW1v
bmcgdGhlIGhpZ2hlc3QgcG92ZXJ0eSByYXRlcy48L3A+DQo8cD4NCglBY2NvcmRpbmcgdG8gdGhl
IEJlYWNvbiBKb3VybmFs4oCZcyBhbmFseXNpcywgcGVvcGxlIGxpdmluZyBpbiBLZW5tb3JlIHdl
cmUgMTEgdGltZXMgbW9yZSBsaWtlbHkgdG8gb3ZlcmRvc2Ugb24gZHJ1Z3MgdGhhbiBwZW9wbGUg
bGl2aW5nIGluIG1vcmUgYWZmbHVlbnQgY29tbXVuaXRpZXMgc3VjaCBhcyBIdWRzb24gYW5kIEJv
c3RvbiBIZWlnaHRzLjwvcD4NCjxwPg0KCUh1ZHNvbiBhbmQgQm9zdG9uIEhlaWdodHMgcmFua2Vk
IGFtb25nIHRoZSBsb3dlc3Qgb3ZlcmRvc2UgcmF0ZXMgaW4gdGhlIGNvdW50eS4gVGhlIGNvbW11
bml0aWVzIGFsc28gYm9hc3RlZCB0aGUgaGlnaGVzdCBtZWRpYW4gaG91c2Vob2xkIGluY29tZXMg
YW5kIGdyYWR1YXRpb24gcmF0ZXMsIGFzIHdlbGwgYXMgb25lIG9mIHRoZSBsb3dlc3QgcG92ZXJ0
eSByYXRlcyBpbiB0aGUgY291bnR5LjwvcD4NCjxwPg0KCVNpbWlsYXIgdHJlbmRzIGFwcGVhcmVk
IGFjcm9zcyB0aGUgYm9hcmQuIE90aGVyIGZhY3RvcnMsIGxpa2UgYSBjb21tdW5pdHnigJlzIHJh
Y2lhbCBtYWtldXAgYW5kIG1lZGlhbiBhZ2UsIHdlcmUgbm90IHN0cm9uZ2x5IGNvbm5lY3RlZCB0
byBvdmVyZG9zZSByYXRlcy48L3A+DQo8cD4NCglUbyByZWFjaCBpdHMgZmluZGluZ3MsIHRoZSBC
ZWFjb24gSm91cm5hbCBhbmFseXplZCBkYXRhIGZyb20gdGhlIGNvdW50eeKAmXMgcHVibGljIGhl
YWx0aCBkZXBhcnRtZW50IGFuZCB0aGUgVS5TLiBDZW5zdXMgQnVyZWF1LjwvcD4NCjxwPg0KCVRo
ZSBjb3VudHnigJlzIGRhdGEgdHJhY2tlZCBaSVAgY29kZXMgd2hlcmUgb3ZlcmRvc2UgdmljdGlt
cyBsaXZlZCwgbm90IHdoZXJlIHRoZXkgb3ZlcmRvc2VkLiBUaGUgZGF0YSwgd2hpY2ggaW5jbHVk
ZWQgZmF0YWwgYW5kIG5vbmZhdGFsIG92ZXJkb3Nlcywgd2FzIGxpbWl0ZWQgdG8gcGF0aWVudHMg
d2hvIHdlcmUgdHJlYXRlZCBsYXN0IHllYXIgaW4gaG9zcGl0YWwgZW1lcmdlbmN5IHJvb21zLiBP
dmVyZG9zZSB2aWN0aW1zIHdlcmUgbm90IGluY2x1ZGVkIGluIHRoZSBkYXRhIGlmIHRoZXkgbmV2
ZXIgbWFkZSBpdCB0byBhbiBFUiBvciBpZiB0aGV5IGxlZnQgYmVmb3JlIHRoZXkgY291bGQgYmUg
bG9nZ2VkIGluIGEgaG9zcGl0YWzigJlzIHN5c3RlbS48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgY2Vuc3VzIGFs
c28gdXNlZCBaSVAgY29kZXMgYW5kIGluY2x1ZGVkIGRhdGEgZnJvbSAyMDE1LCB0aGUgbW9zdCBy
ZWNlbnQgeWVhciBhdmFpbGFibGUuPC9wPg0KPHA+DQoJPHN0cm9uZz5GdW5lcmFsIGFmdGVyIGZ1
bmVyYWw8L3N0cm9uZz48L3A+DQo8cD4NCglGb3IgSGFyZHksIHRoZSByZWFsaXR5IG9mIEtlbm1v
cmXigJlzIHN0cnVnZ2xlIHdpdGggZHJ1Z3MgaXMgYWxsIHRvbyByZWFsLiBIZeKAmXMgaGFkIDM1
IGZyaWVuZHMgZGllIG9mIG92ZXJkb3NlcyBpbiBmaXZlIHllYXJzLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEl0
4oCZcyBsaWtlIGdvaW5nIHRvIGZ1bmVyYWxzIGlzIGEgZnVsbC10aW1lIGpvYizigJ0gaGUgc2Fp
ZC48L3A+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbi1hcnRpY2xlLWltYWdlIHJpZ2h0LXNpZGUtaW1hZ2UiPg0K
CTxpbWcgYWx0PSJIYXJkeSIgc3JjPSIvcG9sb3BvbHlfZnMvMS43NTQ2NDcuMTQ4OTg4ODc3MSEv
aW1hZ2UvaW1hZ2UuanBnX2dlbi9kZXJpdmF0aXZlcy9sYW5kc2NhcGVfNTAwL2RydWd3ZWFsdGgx
OWN1dC0wMy5qcGciIC8+DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGljLWNyZWRpdCI+DQoJCShLYXJlbiBTY2hp
ZWx5L0Frcm9uIEJlYWNvbiBKb3VybmFsKWU8L2Rpdj4NCgk8ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY2FwdGlv
biI+DQoJCVJlY292ZXJpbmcgYWRkaWN0IEJpbGwgSGFyZHkgb2YgQWtyb24gU2F5IE5vIFRvIERv
cGUgdGFsa3MgYWJvdXQgaGlzIHJlY292ZXJ5IGZyb20gYWRkaWN0aW9uIEZyaWRheSBpbiBBa3Jv
bi48L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg0KPHA+DQoJSGFyZHksIHdobyBzYWlkIGhlIHVzZWQgdG8gZGVhbCBk
cnVncyB3aGlsZSBpbiB0aGUgdGhyb2VzIG9mIGhpcyBvd24gYWRkaWN0aW9uLCBleHBsYWluZWQg
dGhhdCBkcnVncyBhcmUgYSB3YXkgb2YgbGlmZSBpbiBwb29yZXIgbmVpZ2hib3Job29kcy4gUmlj
aCBjb21tdW5pdGllcyBoYXZlIGRydWcgYWRkaWN0cyB0b28sIGJ1dCBpdOKAmXMgbm90IGxpa2Ug
S2VubW9yZS4gRHJ1ZyB1c2VycyBjYW4gcmF0dGxlIG9mZiBoYWxmIGEgZG96ZW4gcGFya2luZyBs
b3RzIHRvIHNjb3JlIGhlcm9pbiBpbiB0aGUgbmVpZ2hib3Job29kLCBhbmQgcGVvcGxlIGNvbWUg
ZnJvbSBuZWFyYnkgY29tbXVuaXRpZXMgdG8gbWFrZSBwdXJjaGFzZXMsIGhlIHNhaWQuPC9wPg0K
PHA+DQoJVGhlIG5laWdoYm9yaW5nIGNpdGllcyBvZiBCYXJiZXJ0b24gYW5kIE5vcnRvbiBhbHNv
IGFyZSBhbW9uZyB0aGUgaGFyZGVzdCBoaXQuPC9wPg0KPHA+DQoJQmFyYmVydG9uIGFuZCBOb3J0
b24gY29tYmluZWQgbG9nZ2VkIHRoZSBtb3N0IG92ZXJkb3NlcyDigJQgMjkwIOKAlCBvZiBhbnkg
Y29tbXVuaXR5IGluIHRoZSBjb3VudHkuIFRoZSBwYWlyIHNoYXJlZCBhIFpJUCBjb2RlLCBzbyBp
dCB3YXNu4oCZdCBwb3NzaWJsZSB0byBzZXBhcmF0ZSB0aGVtIGluIHRoZSBkYXRhIG9idGFpbmVk
IGJ5IHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbC4gVGhlIHJhdGUgb2Ygb3ZlcmRvc2UgaW4gdGhlIHR3byBj
b21iaW5lZCBwb3B1bGF0aW9ucyB3YXMgdGhlIGZpZnRoLWhpZ2hlc3QsIGZhbGxpbmcganVzdCBi
ZWxvdyBMYW5lLVdvb3N0ZXIgYW5kIEVhc3QgQWtyb24uPC9wPg0KPHA+DQoJTGlrZSBuZWlnaGJv
cmluZyBLZW5tb3JlLCBCYXJiZXJ0b24gYW5kIE5vcnRvbiBoYWQgYmVsb3ctYXZlcmFnZSBob3Vz
ZWhvbGQgaW5jb21lcyBhbmQgZ3JhZHVhdGlvbiByYXRlcywgYXMgd2VsbCBhcyBhYm92ZS1hdmVy
YWdlIHBvdmVydHkgcmF0ZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJPHN0cm9uZz5OYXRpb253aWRlIHRyZW5kczwv
c3Ryb25nPjwvcD4NCjxwPg0KCUV4cGVydHMgc2F5IHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbOKAmXMgYW5h
bHlzaXMgaXMgaW4gbGluZSB3aXRoIG5hdGlvbmFsIHN0dWRpZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJS2VudCBT
dGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IHByb2Zlc3NvciBDeW50aGlhIE9zYm9ybiBoYXMgd29ya2VkIGluIHRo
ZSBmaWVsZCBvZiBhZGRpY3Rpb24gYW5kIG1lbnRhbCBoZWFsdGggY291bnNlbGluZyBmb3IgZGVj
YWRlcy4gU2hlIHNhaWQgdGhlcmXigJlzIGEgc3Ryb25nIGxpbmsgYmV0d2VlbiBhZGRpY3Rpb24g
cmF0ZXMgYW5kIHBvdmVydHkuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcUG92ZXJ0eSBjb3VsZCBiZSBhIHBlcmZl
Y3Qgc3Rvcm0gb2YgZGV2ZWxvcGluZyBhIHN1YnN0YW5jZSBhYnVzZSBkaXNvcmRlcizigJ0gc2hl
IHNhaWQuPC9wPg0KPHA+DQoJQWRkaWN0aW9uIGlzbuKAmXQgdGhlIG9ubHkgZGlzZWFzZSB0aGF0
IGFmZmVjdHMgdGhlIHBvb3IgZGlzcHJvcG9ydGlvbmF0ZWx5LiBEZXByZXNzaW9uLCBhc3RobWEs
IG9iZXNpdHksIGRpYWJldGVzLCBoaWdoIGJsb29kIHByZXNzdXJlIGFuZCBoZWFydCBhdHRhY2tz
IGFyZSBtb3JlIGNvbW1vbiBhbW9uZyB0aGUgcG9vciwgYWNjb3JkaW5nIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly93d3cuZ2FsbHVwLmNvbS9wb2xsLzE1ODQxNy9wb3ZlcnR5LWNvbWVzLWRlcHJlc3Npb24t
aWxsbmVzcy5hc3B4Ij5hIDIwMTIgR2FsbHVwIHBvbGw8L2E+LiBNb3N0IHByb21pbmVudCB3YXMg
dGhlIGRpc3Bhcml0eSBmb3IgZGVwcmVzc2lvbjogVGhvc2UgbGl2aW5nIGluIHBvdmVydHkgd2Vy
ZSB0d2ljZSBhcyBsaWtlbHkgdG8gaGF2ZSBkZXByZXNzaW9uLjwvcD4NCjxwPg0KCU9zYm9ybiBz
YWlkIHRoZXNlIHRyZW5kcyBjYW4gYmUgZXhwbGFpbmVkIGJlY2F1c2Ugd2VhbHRoeSBwZW9wbGUg
YXJlIG1vcmUgbGlrZWx5IHRvIGhhdmUgc3Ryb25nIHN1cHBvcnQgc3lzdGVtcyBhbmQgYWNjZXNz
IHRvIGVmZmVjdGl2ZSBlZHVjYXRpb24gYW5kIGhpZ2gtcGF5aW5nIGpvYnMuIEltcG92ZXJpc2hl
ZCBwZW9wbGUgYXJlIGZhY2VkIHdpdGggbW9yZSDigJxyaXNrIGZhY3RvcnMs4oCdIGluY2x1ZGlu
ZyBpbmNyZWFzZWQgZXhwb3N1cmUgdG8gY3JpbWUsIGxvd2VyIGFjY2VzcyB0byBlZmZlY3RpdmUg
ZWR1Y2F0aW9uLCBpbmFkZXF1YXRlIGhvdXNpbmcgYW5kIGZld2VyIHJvbGUgbW9kZWxzLjwvcD4N
CjxwPg0KCVRoZSB3ZWFsdGh5LCBhcyBhIHJlc3VsdCwgYXJlIGxlc3MgbGlrZWx5IHRvIGVuZ2Fn
ZSBpbiByaXNreSBiZWhhdmlvcnMg4oCUIGxpa2UgZHJ1ZyBhYnVzZSDigJQgdGhhbiB0aGUgcG9v
ci4gVGhlIHNhbWUgY2FuIGJlIHNhaWQgb2YgYmVoYXZpb3JzIGxpa2UgcG9vciBlYXRpbmcgaGFi
aXRzLCB3aGljaCBtaWdodCBleHBsYWluIHRoZSBvdGhlciBkaXNlYXNlcyB0aGF0IGhpbmRlciB0
aGUgcG9vciBtb3JlIHRoYW4gdGhlIHJpY2guPC9wPg0KPHA+DQoJPHN0cm9uZz5Mb25nLXRlcm0g
c3RydWdnbGVzPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KPHA+DQoJQXQgdGhlIHNhbWUgdGltZSwgT3Nib3JuIHNh
aWQgdGhlcmUgYXJlIGxvbmctdGVybSBzb2Npb2Vjb25vbWljIGZhY3RvcnMgYXQgcGxheS48L3A+
DQo8cD4NCglBZGRpY3Rpb24gYW5kIG1lbnRhbCBoZWFsdGggcmlza3MgYXJlIHNhaWQgdG8gcnVu
IGluIGZhbWlsaWVzLjwvcD4NCjxwPg0KCUlmIHRoYXTigJlzIHRoZSBjYXNlLCBPc2Jvcm4gc2Fp
ZCwgYSBmYW1pbHkgbWVtYmVyIGdlbmVyYXRpb25zIGJhY2sgbWlnaHQgaGF2ZSBsb3N0IGEgam9i
IG9yIGEgaG91c2UgZHVlIHRvIGFkZGljdGlvbiBvciBtZW50YWwgaGVhbHRoLiBUaGUgZmFtaWx5
IG1pZ2h0IGhhdmUgbW92ZWQgdG8gYSBwb29yZXIgbmVpZ2hib3Job29kIGFzIGEgcmVzdWx0LCBh
bmQgdGhlaXIgY2hpbGRyZW4gd2VudCBvbiB0byBmYWNlIHRoZSBjaGFsbGVuZ2VzIGFzc29jaWF0
ZWQgd2l0aCBsaXZpbmcgaW4gYSBwb29yIG5laWdoYm9yaG9vZC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxUaGF0
IG1pZ2h0IHB1dCBwb29yZXIgcGVvcGxlIGF0IGEgaGlnaGVyIHJpc2sgYmVjYXVzZSB0aGVpciBm
YW1pbGllcyBoYXZlIGJlZW4gcGxhY2VkIHRoZXJlIGFzIGEgcmVzdWx0IG9mIG1lbnRhbCBoZWFs
dGgs4oCdIE9zYm9ybiBzYWlkLiDigJxTbyB0aGUgY3ljbGUgY29udGludWVzIHRvIHRvZGF5LCB3
aGVuIGEgcGVyc29uIG1pZ2h0IG5vdCBiZSBhYmxlIHRvIGVzY2FwZSBpdC7igJ08L3A+DQo8cD4N
Cgk8c3Ryb25nPkJyZWFraW5nIHRoZSBjeWNsZTwvc3Ryb25nPjwvcD4NCjxwPg0KCSZuYnNwOzwv
cD4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImluLWFydGljbGUtaW1hZ2UgbGVmdC1zaWRlLWltYWdlIj4NCgk8aW1n
IGFsdD0iQ2FpbiIgc3JjPSIvcG9sb3BvbHlfZnMvMS43NTQ2NDUuMTQ4OTg5MzM2NCEvaW1hZ2Uv
aW1hZ2UuanBnX2dlbi9kZXJpdmF0aXZlcy9sYW5kc2NhcGVfNTAwL2RydWd3ZWFsdGgxOWN1dC0w
MS5qcGciIHN0eWxlPSJtYXgtaGVpZ2h0OjI5MHB4O3dpZHRoOmF1dG87bWFyZ2luOjBweCBhdXRv
OyIgLz4NCgk8ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY3JlZGl0Ij4NCgkJKEthcmVuIFNjaGllbHkvQWtyb24g
QmVhY29uIEpvdXJuYWwpPC9kaXY+DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGljLWNhcHRpb24iPg0KCQlSZWNv
dmVyaW5nIGFkZGljdCBKYW1lcyBDYWluIG9mIHRoZSBXYXJyaW9ycyBQcm9qZWN0IG9mIENhbnRv
biwgaG9sZHMgdXAgYW4gaW1hZ2Ugb2YgaGltc2VsZiBhZnRlciBoZSBvdmVyZG9zZWQgbGFzdCBO
b3ZlbWJlciwgbmV4dCB0byBhIHBob3RvIG9mIGhpbXNlbGYgaGVhbHRoeS48L2Rpdj4NCjwvZGl2
Pg0KPHA+DQoJSmFtZXMgQ2FpbiwgYW5vdGhlciBhZGRpY3QgaW4gbG9uZy10ZXJtIHJlY292ZXJ5
LCBncmV3IHVwIGluIEJhcmJlcnRvbiBidXQgbm93IGxpdmVzIGluIERveWxlc3Rvd24uPC9wPg0K
PHA+DQoJTGlrZSBIYXJkeSwgQ2FpbiBzYWlkIGRydWdzIGFyZSBtb3JlIHByZXZhbGVudCBpbiBw
b29yZXIgbmVpZ2hib3Job29kcyBiZWNhdXNlIHNlbGxpbmcgdGhlbSBpcyBhIG1lYW5zIHRvIGdl
dHRpbmcgYnkuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcWW914oCZcmUgZmluZGluZyBpdCBpbiB0aGVzZSBwbGFj
ZXMgYmVjYXVzZSBzZWxsaW5nIGl0IGlzIHRoZWlyIG9ubHkgbWVhbnMgdG8gc3Vydml2ZSzigJ0g
aGUgc2FpZC4g4oCcSXTigJlzIGEgdmljaW91cyBjeWNsZSwgYW5kIHVudGlsIHlvdSBicmVhayB0
aGUgY3ljbGUsIG5vdGhpbmcgd2lsbCBjaGFuZ2Uu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJSGUgc3RyZXNzZWQg
dGhhdCBkcnVncyBhcmVu4oCZdCBsaW1pdGVkIHRvIHBvb3IgbmVpZ2hib3Job29kcywgdGhvdWdo
LiBIZSByZWNhbGxlZCBidXlpbmcgZHJ1Z3MgZnJvbSBzb21lb25lIGxpdmluZyBpbiBhICQxNTAs
MDAwIGhvbWUgd2hpbGUgaGUgd2FzIHN0aWxsIGFuIGFjdGl2ZSB1c2VyLjwvcD4NCjxwPg0KCTxz
dHJvbmc+R2V0dGluZyB0byB3b3JrPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KPHA+DQoJJm5ic3A7PC9wPg0KPGRp
diBjbGFzcz0iaW4tYXJ0aWNsZS1pbWFnZSI+DQoJPGltZyBhbHQ9Ikdyb3VwIiBzcmM9Ii9wb2xv
cG9seV9mcy8xLjc1NDY0Ni4xNDg5ODkzMzY2IS9pbWFnZS9pbWFnZS5qcGdfZ2VuL2Rlcml2YXRp
dmVzL2xhbmRzY2FwZV81MDAvZHJ1Z3dlYWx0aDE5Y3V0LTAyLmpwZyIgLz4NCgk8ZGl2IGNsYXNz
PSJwaWMtY3JlZGl0Ij4NCgkJKEthcmVuIFNjaGllbHkvQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwpPC9k
aXY+DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGljLWNhcHRpb24iPg0KCQlHYXJuZXIgU3RyYWluIChsZWZ0KSBv
ZiBOb3J0b24sIGRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBCb2FyZCBvZiBBa3JvbiBTYXkgTm8gVG8gRG9wZSwg
SmFtZXMgQ2FpbiBvZiB0aGUgV2FycmlvcnMgUHJvamVjdCBvZiBDYW50b24sIFR1Z2cgTWFzc2Es
IGV4ZWN1dGl2ZSBkaXJlY3RvciBvZiBBa3JvbiBTYXkgTm8gVG8gRG9wZSBhbmQgQmlsbCBIYXJk
eSBvZiBBa3JvbiBTYXkgTm8gVG8gRG9wZSBpbnNpZGUgdGhlIE5ldyBCZWdpbm5pbmdzIFRocmlm
dCBTdG9yZSBGcmlkYXkgaW4gQWtyb24uPC9kaXY+DQo8L2Rpdj4NCjxwPg0KCUFmdGVyIGJlYXRp
bmcgdGhlaXIgb3duIGFkZGljdGlvbnMsIEhhcmR5IGFuZCBDYWluIGpvaW5lZCB0aGVpciBwZWVy
cyB0byBmaWdodCBiYWNrIGFnYWluc3QgdGhlIGVwaWRlbWljLjwvcD4NCjxwPg0KCUhhcmR5IGpv
aW5lZCBhIGxvY2FsIGdyYXNzLXJvb3RzIGFkdm9jYWN5IGdyb3VwLCBBa3JvbiBTYXkgTm8gdG8g
RG9wZS4gVGhlIGdyb3VwIG9wZW5lZCBhIHRocmlmdCBzaG9wIGluIEtlbm1vcmUgaW4gSmFudWFy
eSB0byBvZmZlciBhIHBsYWNlIHRvIHJhaXNlIG1vbmV5IHRvIGhlbHAgcmVjb3ZlcmluZyBhZGRp
Y3RzIHJlc2V0IHRoZWlyIGxpdmVzLjwvcD4NCjxwPg0KCU5ldyBCZWdpbm5pbmdzIHRocmlmdCBz
aG9wIHN0YW5kcyBhdCBLZW5tb3JlIEJvdWxldmFyZCBhbmQgMTN0aCBTdHJlZXQsIGluIHRoZSBo
ZWFydCBvZiB0aGUgbmVpZ2hib3Job29kLjwvcD4NCjxwPg0KCUNhaW4gam9pbmVkIHRoZSBXYXJy
aW9ycyBQcm9qZWN0LCBhIENhbnRvbi1iYXNlZCBvcmdhbml6YXRpb24gZGVkaWNhdGVkIHRvIGdl
dHRpbmcgaGVscCBmb3IgYWRkaWN0cyBhbmQgdGhlaXIgZmFtaWxpZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhl
IHR3byBncm91cHMgYXJlIHBhcnRuZXIgb3JnYW5pemF0aW9ucy4gSm9pbmluZyB0b2dldGhlciBp
cyB0aGUgd2F5IGxvY2FsIGFkdm9jYWN5IGdyb3VwcyBtYWtlIHRoZSBiaWdnZXN0IGRpZmZlcmVu
Y2UsIHNhaWQgVHVnZyBNYXNzYSwgYSByZWNvdmVyZWQgYWRkaWN0IHdobyBmb3VuZGVkIEFrcm9u
IFNheSBObyB0byBEb3BlLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdl4oCZcmUgbWFraW5nIG1vcmUgb2YgYSBk
aWZmZXJlbmNlIHRoYW4gdGhlIGdvdmVybm1lbnQgZXZlciB3aWxsLOKAnSBNYXNzYSBzYWlkLiDi
gJxHcmFzcy1yb290cyBvcmdhbml6YXRpb25zIGFyZSBmaWxsaW5nIHRoZSBnYXBzLuKAnTwvcD4N
CjxwPg0KCU1hc3NhLCBsaWtlIENhaW4sIHNhaWQgaXTigJlzIGltcG9ydGFudCBmb3IgdGhvc2Ug
c2Vla2luZyByZWNvdmVyeSB0byBoYXZlIGhvcGUgdGhhdCB0aGV5IGNhbiBvdmVyY29tZSBjaXJj
dW1zdGFuY2UuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcUGVvcGxlIGNhbiBjaGFuZ2UgdGhlaXIgbGl2ZXMs4oCd
IGhlIHNhaWQuIOKAnEl04oCZcyBqdXN0IGFib3V0IGhvdyBtdWNoIHlvdSB3YW50IGl0LuKAnTwv
cD4NCjxwPg0KCU5pY2sgR2x1bnQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY1IG9yIDxh
IGhyZWY9Im1haWx0bzpuZ2x1bnRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm5nbHVudEB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.