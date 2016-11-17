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Highland Square teen arrested after using Facebook Live to broadcast firing gun at neighbor’s house from window, police say

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: November 17, 2016 - 02:32 PM

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