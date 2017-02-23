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Highway would remind veterans with PTSD to not go it alone

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 23, 2017 - 04:54 PM | Updated: February 24, 2017 - 07:32 AM
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Sgt. James F. Allen III in an undated photo. A House Bill would rename a portion of State Route 261 in Summit and Medina counties to honor James Allen, who a year ago joined 20 veterans who commit suicide each day. (courtesy Allen family)


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