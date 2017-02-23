Highway would remind veterans with PTSD to not go it alone

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk5lZWQgaGVscD88L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0Jv
ZHlUeHQtLT48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1RoZSBWZXRlcmFucyBBZmZhaXJzIE5hdGlvbmFsIFN1
aWNpZGUgUHJldmVudGlvbiBMaWZlbGluZSBpcyBvcGVuIDI0IGhvdXJzIGEgZGF5LiBDYWxsIDEt
ODAwLTI3My1UQUxLIG9yIDEtODAwLTI3My04MjU1IChwYXJhIEVzcGEmIzI0MTtvbCwgMS04ODgt
NjI4LTk0NTQpLiBWZXRlcmFucyBjYW4gYmUgcm91dGVkIHRvIHRoZSBWZXRlcmFucyBDcmlzaXMg
TGluZSBieSBwcmVzc2luZyAxLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0NyaXNpcyBjb3Vuc2Vsb3Jz
IGFyZSBhbHNvIGF2YWlsYWJsZSB0byBjaGF0IGFueXRpbWUgb25saW5lIGF0IHRoZSBWZXRlcmFu
cyBDcmlzaXMgTGluZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnZldGVyYW5zY3Jpc2lzbGluZS5u
ZXQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudmV0ZXJhbnNjcmlzaXNsaW5lLm5ldDwvYT4uIFRleHQg
bWVzc2FnZXMgbWF5IGJlIHNlbnQgdG8gODM4MjU1LjwvcD4=
PHA+SGUgZGlkIG5vdCBoZXNpdGF0ZSB0byBhbnN3ZXIgaGlzIG5hdGlvbiYjODIxNztzIGNhbGws
IGVubGlzdGluZyBpbiB0aGUgVS5TLiBBcm15IHR3byBkYXlzIGFmdGVyIDkvMTEuPC9wPjxwPkFm
dGVyIGEgZGVjYWRlIG9mIGV4cGxvc2lvbnMgcmF0dGxpbmcgaGlzIHRocmVlIHRvdXJzIGluIEly
YXEgYW5kIEFmZ2hhbmlzdGFuLCBTZ3QuIEphbWVzIEZyYW5rbGluIEFsbGVuIElJSSBjYW1lIGhv
bWUgZm9yIGdvb2QgaW4gMjAxMSwgYSBkZWNvcmF0ZWQgc29sZGllci48L3A+PHA+QWxsZW4gd2Fz
IHRyYWluZWQgdG8gZW5nYWdlIHRoZSBlbmVteSBmcm9tIGFuIGFybW9yZWQgdmVoaWNsZSBhbmQg
dG8gdHJlYXQgdGhlIHdvdW5kZWQuIFN0YXRlc2lkZSwgc29sZGllcnMgd2hvIHN1ZmZlcmVkIGlu
dmlzaWJsZSwgZW1vdGlvbmFsIHNjYXJzIGxvb2tlZCB0byBoaXMgdW5mbGluY2hpbmcgc3RyZW5n
dGggZm9yIHN1cHBvcnQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgd2FzIGFsd2F5cyB0aGUgb25lIHRoZXkg
d291bGQgZ28gdG8gZm9yIGhlbHAsJiM4MjIxOyBzYWlkIGhpcyBnaXJsZnJpZW5kLCBBc2hsZXkg
WWVhZ2VyLjwvcD48cD5BbGxlbiB3YXMgaW4gRmxvcmlkYSB2aXNpdGluZyBmYW1pbHkgYW5kIGNv
dW5zZWxpbmcgYSBmZWxsb3cgc29sZGllciBsYXN0IHllYXIgd2hlbiBoZSBicm9rZSBoaXMgc2ls
ZW5jZSBieSB0dXJuaW5nIGEgc2hvdGd1biBvbiBoaW1zZWxmLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgd2Fz
IHZlcnkgcXVpZXQgYWJvdXQgW3RoZSB3YXJdLiBUaGF0JiM4MjE3O3Mgd2hhdCB3YXMgYSBiaWcg
c2hvY2ssJiM4MjIxOyBZZWFnZXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO015IGdvYWwgaXMgdG8gcmFpc2UgYXdh
cmVuZXNzIHRoYXQgc29sZGllcnMgY29taW5nIGhvbWUgc2hvdWxkbiYjODIxNzt0IGJlIGVtYmFy
cmFzc2VkIHRvIHNlZWsgaGVscCBhbmQgYWNjZXNzIG1lbnRhbCBzZXJ2aWNlcywgYW5kIG5vdCBz
ZWUgaXQgYXMgYSBzaWduIG9mIHdlYWtuZXNzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TmFtZSB0byByZW1lbWJl
cjwvcD48cD5PbiBGZWIuIDEwLCAyMDE2LCBBbGxlbiBqb2luZWQgdGhlIDIwIHZldGVyYW5zIHdo
byBkaWUgYnkgc3VpY2lkZSBlYWNoIGRheS4gPC9wPjxwPk9uIFdlZG5lc2RheSwgYSBsaXR0bGUg
bW9yZSB0aGFuIGEgeWVhciBhZnRlciBoaXMgZGVhdGgsIG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIE9oaW8gSG91
c2UgdW5hbmltb3VzbHkgcGFzc2VkIGEgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2JpdC5seS8ybDNMTlJtIj5i
aXBhcnRpc2FuIGJpbGwgPC9hPiB0byByZW5hbWUgc3RhdGUgUm91dGUgMjYxIGZyb20gTm9ydG9u
IHRvIFdhZHN3b3J0aCB0aGUgU2VyZ2VhbnQgSmFtZXMgRi4gQWxsZW4gSUlJIE1lbW9yaWFsIEhp
Z2h3YXkuIE1vcmUgdGhhbiBoYWxmIHRoZSBIb3VzZSwgaW5jbHVkaW5nIG1vc3QgbG9jYWwgcmVw
cmVzZW50YXRpdmVzLCBhdHRhY2hlZCB0aGVpciBuYW1lcyBhcyBjby1zcG9uc29ycy4gVGhlIG1l
YXN1cmUgd2lsbCBiZSB0YWtlbiB1cCBub3cgYnkgdGhlIFNlbmF0ZS48L3A+PHA+QWxsZW4gd2Fz
IGJvcm4gaW4gRmxvcmlkYSwgd2hlcmUgaGUgbWV0IGhpcyBleC13aWZlLCBhIGxvY2FsIHdvbWFu
IHdobyByZXR1cm5lZCB0byBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyB0byBnaXZlIGJpcnRoIHRvIEFsbGVuJiM4
MjE3O3MgZGF1Z2h0ZXIuIEFsbGVuLCB3aG8gYWxzbyBoYXMgYSBzb24sIGV2ZW50dWFsbHkgc2V0
dGxlZCBpbiBXYWRzd29ydGggd2hlcmUgaGUgbGl2ZWQgZm9yIDEwIHllYXJzIHdpdGggWWVhZ2Vy
LiA8L3A+PHA+SGUgd2FzIG91dGdvaW5nLCBmdW5ueS4gRnJvbSBoYXJkIHdvcmsgdG8gaGlzIHRh
c3RlIGluIG11c2ljLCBoZSBlbmpveWVkIGV2ZXJ5dGhpbmcgJiM4MjIwO3RvIHRoZSBleHRyZW1l
LCYjODIyMTsgaGlzIGdpcmxmcmllbmQgc2FpZC48L3A+PHA+QnV0LCBZZWFnZXIgYWRkZWQsICYj
ODIyMDtjb21pbmcgaG9tZSwgaGUgd291bGQga2luZCBvZiBkcmluayBhd2F5IGhpcyBwcm9ibGVt
cywgdGhpbmtpbmcgdGhhdCB3b3VsZCBoZWxwLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UmVwLiBTdGV2ZSBIYW1i
bGV5LCBSLUJydW5zd2ljaywgd2hvIGludHJvZHVjZWQgdGhlIGJpbGwgYWZ0ZXIgYmVpbmcgY29u
dGFjdGVkIGJ5IFllYWdlciwgc2FpZCBBbWVyaWNhIG11c3QgZGlzbWlzcyB0aGUgc3RpZ21hIG9m
IHdlYWtuZXNzIHRoYXQgcGFzdCBnZW5lcmF0aW9ucyBoYXZlIGFwcGxpZWQgdG8gc29sZGllcnMg
d2hvIHNlZWsgaGVscCBmb3IgcG9zdC10cmF1bWF0aWMgc3RyZXNzIGRpc29yZGVyLjwvcD48cD5M
YXdtYWtlcnMgYWxzbyBuZWVkIHRvIGRvIG1vcmUgdG8gcmFpc2UgYXdhcmVuZXNzIGFuZCBwcm92
aWRlIHJlc291cmNlcyB0byB0YWtlIGNhcmUgb2Ygd2FyIHZldGVyYW5zLCBoZSBzYWlkLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7VGhpcyBpcyBhIHRyaWJ1dGUgdG8gW0FsbGVuJiM4MjE3O3NdIHNlcnZpY2UgYnV0
IGFsc28gYSByZW1pbmRlciBmb3IgdGhvc2Ugc3VmZmVyaW5nIGZyb20gUFRTRCB0aGF0IHdlIGRv
biYjODIxNzt0IHdhbnQgdGhlbSB0byBzdWZmZXIgc2lsZW50bHksJiM4MjIxOyBIYW1ibGV5IHNh
aWQuICYjODIyMDtXZSB3YW50IHRoZW0gdG8gZ2V0IHRyZWF0bWVudCBhbmQgaGVscC4gQW5kIHdl
IGtub3csIHN0YXRpc3RpY2FsbHksIHRoYXQgaGFsZiBvZiB0aGUgcmV0dXJuaW5nIHZldHMgd2hv
IG5lZWQgbWVudGFsIGhlbHAgYXJlIG5vdCBnZXR0aW5nIGl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW4gSGFt
YmxleSYjODIxNztzIG1vcmUgcnVyYWwgZGlzdHJpY3QsIHRyYW5zcG9ydGF0aW9uIGNhbiBiZSBh
IGJhcnJpZXIgdG8gYWNjZXNzaW5nIHZldGVyYW5zIHNlcnZpY2VzLiBJdCYjODIxNztzIGRpZmZl
cmVudCBmb3IgZXZlcnkgYXJlYSwgaGUgc2FpZCwgbm90aW5nIHRoYXQgbG9jYWwgdmV0ZXJhbnMg
c2VydmljZXMgYm9hcmRzIGFyZSBiZXN0IHN1aXRlZCB0byBpZGVudGlmeSBhbmQgYWRkcmVzcyB1
bmlxdWUgY2hhbGxlbmdlcy48L3A+PHA+QnV0IGFjcm9zcyB0aGUgYm9hcmQsIHJlc2VhcmNoIHNo
b3dzIHZldGVyYW5zIHdobyBkbyBub3QgZmFjZSBQVFNEIGFsb25lIHN0YW5kIGEgYmV0dGVyIGNo
YW5jZSBvZiBzdXJ2aXZpbmcuPC9wPjxwPjIwIGEgZGF5PC9wPjxwPkluIHRoZSA8YSBocmVmPSJo
dHRwOi8vYml0Lmx5LzJsUDRqUk0iPm1vc3QgY29tcHJlaGVuc2l2ZSBzdHVkeSBvZiB2ZXRlcmFu
IHN1aWNpZGUgdG8gZGF0ZTwvYT4sIGxhc3QgeWVhciB0aGUgVS5TLiBEZXBhcnRtZW50IG9mIFZl
dGVyYW5zIEFmZmFpcnMgcmV2aWV3ZWQgMzUgeWVhcnMgb2YgbWlsaXRhcnkgcmVjb3JkcyBjb3Zl
cmluZyA1NSBtaWxsaW9uIHZldGVyYW5zIGFuZCBzdWljaWRlIGRhdGEgcmVwb3J0ZWQgdG8gdGhl
IENlbnRlcnMgZm9yIERpc2Vhc2UgQ29udHJvbCBhbmQgUHJldmVudGlvbi48L3A+PHA+VGhlIGNv
bmNsdXNpb246IE9mIHRoZSAyMCB2ZXRlcmFucyB3aG8gdGFrZSB0aGVpciBsaXZlcyBlYWNoIGRh
eSwgNzAgcGVyY2VudCBkbyBub3QgYWNjZXNzIHZldGVyYW5zIHNlcnZpY2VzLCB3aGljaCBpbmNs
dWRlIGNvdW5zZWxpbmcgYW5kIGVtcGxveW1lbnQgaGVscC48L3A+PHA+SW4gMjAxNCwgNyw0MDAg
c2VydmljZSBtZW4gYW5kIHdvbWVuIGRpZWQgYnkgc3VpY2lkZS4gVmV0ZXJhbnMgYWNjb3VudCBm
b3IgOSBwZXJjZW50IG9mIHRoZSBVLlMuIHBvcHVsYXRpb24gYW5kIDE4IHBlcmNlbnQgb2YgaXRz
IHN1aWNpZGVzLiBUaGUgcmF0ZSBvZiBzdWljaWRlIGFtb25nIHZldGVyYW5zIGhhcyBjbGltYmVk
IDMyIHBlcmNlbnQgc2luY2UgMjAwMSBjb21wYXJlZCB0byAyMyBwZXJjZW50IGZvciBub25taWxp
dGFyeSBjaXRpemVucy4gPC9wPjxwPkZvciB0aG9zZSB3aG8gZGlkIG5vdCBhY2Nlc3MgVkEgc2Vy
dmljZXMsIHRoZSBzdWljaWRlIHJhdGUgY2xpbWJlZCBmb3VyIHRpbWVzIGZhc3RlciBpbiB0aGF0
IHRpbWUuPC9wPjxwPkVhY2ggeWVhciBhbmQgb2Z0ZW4gbXVsdGlwbGUgdGltZXMsIFJlcC4gTWFy
bGVuZSBBbmllbHNraSwgUi1XYWx0b24gSGlsbHMsIHNwb25zb3JzIGEgTWlsaXRhcnkgUmVzb3Vy
Y2UgRmFpci4gVGhlIGV2ZW50cyBvZmZlciB2ZXRlcmFucyBldmVyeXRoaW5nIGZyb20gZnJlZSBo
YWlyY3V0cywgbWVhbHMgYW5kIG1hc3NhZ2VzIHRvIGFkdmljZSBvbiBob3cgdG8gc2lnbiB1cCBm
b3IgYW5kIHVzZSBWQSBiZW5lZml0cy4gPC9wPjxwPlRoZSBmb3JtZXIgbWF5b3IgaXMgcHJvcG9z
aW5nIGEgYmlsbCB0aGF0IHdvdWxkIGNyZWF0ZSBhbiBPaGlvIHZhbml0eSBsaWNlbnNlIHBsYXRl
IHRoYXQgd291bGQgYmVuZWZpdCB2ZXRlcmFucyB3aXRoIFBUU0QuIFNoZSYjODIxNztzIGhvbGRp
bmcgdGhlIG5leHQgZmFpciBmcm9tIDkgYS5tLiB0byBub29uIEFwcmlsIDMgYXQgdGhlIEluZGVw
ZW5kZW5jZSBDaXZpYyBDZW50ZXIgYW5kIExpYnJhcnkgaW4gY29uanVuY3Rpb24gd2l0aCB0aGUg
Y2l0eSBvZiBJbmRlcGVuZGVuY2UuIFRoZSBldmVudCB0ZW5kcyB0byBkcmF3IDMmIzE4OTsgdGlt
ZXMgbW9yZSBhdHRlbmRlZXMgdGhhbiBzaWduIHVwIG9ubGluZSBhdCBjdXlhaG9nYWxpYnJhcnku
b3JnL3ZldGVyYW5zICYjODIxMjsgbWFueSBkcml2aW5nIHVwIGZyb20gU3VtbWl0IENvdW50eS48
L3A+PHA+V2hlbiBBbmllbHNraSBob3N0ZWQgdGhlIGZpcnN0IG1pbGl0YXJ5IGZhaXIgMTEgeWVh
cnMgYWdvLCBzaGUgc2FpZCB0aGUgVkEgdG9sZCBoZXIgb25seSAyMCBwZXJjZW50IG9mIHZldGVy
YW5zIGluIE9oaW8gJiM4MjEyOyBhIHN0YXRlIHdpdGggdGhlIGVpZ2h0aCBsYXJnZXN0IHZldGVy
YW4gcG9wdWxhdGlvbiAmIzgyMTI7IGhhZCBub3QgYWNjZXNzZWQgdGhlIGJlbmVmaXRzIHRoZXkg
ZWFybmVkLiBUaGF0IHBlb3BsZSBjb250aW51ZSB0byBzaG93IHVwIHRvIGFjY2VzcyBiZW5lZml0
cyBpcyBib3RoIHJld2FyZGluZyBhbmQgY29uY2VybmluZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoYXQmIzgy
MTc7cyB3aHkgSSBrZWVwIG9uIGhhdmluZyB0aGVzZS4gVGhleSBoYXZlIGVhcm5lZCB0aGVzZSBi
ZW5lZml0cyBhbmQgSSB3YW50IHRvIG1ha2Ugc3VyZSB0aGF0IHRoZXkga25vdyBpdCBpcyBhdmFp
bGFibGUgdG8gdGhlbSwmIzgyMjE7IHNhaWQgQW5pZWxza2kuPC9wPjxwPkRvdWcgTGl2aW5nc3Rv
biBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3OTIgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRsaXZp
bmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5kbGl2aW5nc3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
QUJKRG91ZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7QUJKRG91ZyZuYnNwOzwvYT4uPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.