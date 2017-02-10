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Hike/bike path through Akron’s industrial past may be in Rubber City’s future

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 10, 2017 - 03:14 PM
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Dan Rice, president and CEO of Ohio Erie Canalway Coalition looks over the Summit County trails comprehensive plan in his office in the Richard Howe House as he talks about a proposed trail on the east side of Akron connecting to downtown and the Towpath on Friday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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