All CATEGORIES
☰ Menu

Hike/bike path through Akron’s industrial past may be in Rubber City’s future

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 10, 2017 - 03:14 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dan Rice, president and CEO of Ohio Erie Canalway Coalition looks over the Summit County trails comprehensive plan in his office in the Richard Howe House as he talks about a proposed trail on the east side of Akron connecting to downtown and the Towpath on Friday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

oldflorist13cutweb PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Barberton flower shop edges toward 100 years — Caine’s Flowers thrives in a fading industry - 11:20 PM

By Katie Byard

catyoga13cutweb
Stark Humane Society brings pet yoga to Green - 11:12 PM
helphosp05cut_04
How to Volunteer: Series continues with Akron Children’s Hospital - 11:12 PM
White House declines to publicly defend embattled Flynn - 11:20 PM
Ohio receives ‘C’ in research center’s education ranking, ranks 22 in nation - 11:11 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next