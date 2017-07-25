All CATEGORIES
☰ Menu

Correspondence

Hinckley woman reunites with pen pal from France after decades of corresponding

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 25, 2017 - 04:26 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Laurel Tombazzi (left) of Hinckley and Catherine Louchard of France looks through photographs as they talk about their years of corresponding as pen pals through a program arranged by Tombazzi's French instructor in the home of Buchanan Monday in Fairlawn. Buchanan began facilitating pen pal letters between her French language students to students studying English in France and Laurel Tombazzi and Catherine Louchard were two of those students and they are still friends. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

penpals26cut_02 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Hinckley woman reunites with pen pal from France after decades of corresponding - 9:39 PM

On Monday afternoon, a muddled mix of French and English chatter drifted through Carol Buch­anan’s house in Bath.

Regional news briefs — July 25, 2017 - 11:00 PM
State issues $269 million in workers’ compensation rebates to Northeast Ohio employers - 9:39 PM
scouts26cut_02
Trump shows the Boy Scouts how to start a political fire - 11:01 PM
World news briefs — compiled July 25 - 11:00 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next