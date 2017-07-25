Hinckley woman reunites with pen pal from France after decades of corresponding

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+T24gTW9uZGF5IGFmdGVybm9vbiwgYSBtdWRkbGVkIG1peCBvZiBGcmVuY2ggYW5kIEVuZ2xp
c2ggY2hhdHRlciBkcmlmdGVkIHRocm91Z2ggQ2Fyb2wgQnVjaCYjMTczO2FuYW4mIzgyMTc7cyBo
b3VzZSBpbiBCYXRoLjwvcD48cD5JbiBoZXIgMzUgeWVhcnMgYXMgYSBGcmVuY2ggdGVhY2hlciBp
biBCcmVja3N2aWxsZSBzY2hvb2xzLCBCdWNoYW5hbiBzYXcgbWFueSBmcmllbmRzaGlwcyB1bmZv
bGQgYmV0d2VlbiBzdHVkZW50cywgYW5kIHNoZSBldmVuIGRldmVsb3BlZCBzb21lIG9mIGhlciBv
d24uIEJ1dCBub25lIHdlcmUgcXVpdGUgbGlrZSB0aGUgcmVsYXRpb25zaGlwIHNoZSBzaGFyZWQg
d2l0aCB0aGUgbGFkaWVzIHdobyBzYXQgcmlnaHQgaW4gaGVyIGxpdmluZyByb29tICYjODIxMjsg
b25lIGEgZm9ybWVyIHN0dWRlbnQgb2YgaGVycywgYW5kIHRoZSBvdGhlciBhIHZpc2l0b3IgZnJv
bSBFdXJvcGUuPC9wPjxwPkxhdXJlbCBUb21iYXp6aSBvZiBIaW5ja2xleSBhbmQgQ2F0aGVyaW5l
IExvdWNoYXJkIG9mIG5vcnRoZXJuIEZyYW5jZSBtZXQgYXMgcGVuIHBhbHMgYmVjYXVzZSBvZiBC
dWNoYW5hbiYjODIxNztzIGNsYXNzLCBhbmQgdGhleSBoYXZlIHNpbmNlIGJ1aWx0IGEgZnJpZW5k
c2hpcCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgd2l0aHN0b29kIG1vcmUgdGhhbiBmb3VyIGRlY2FkZXMgYW5kIDQs
MDAwIG1pbGVzIGFwYXJ0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBzb21ldGhpbmcgdGhhdCB0
YWtlcyBhIGxvdCBvZiB0aW1lIGFuZCBjb21taXRtZW50LiBBbmQgb2YgY291cnNlIHRoZXJlJiM4
MjE3O3MgYSBsb3Qgb2YgZGlzdGFuY2UgJiM4MjEyOyB2b3lhZ2UgJiM4MjEyOyB0byB0cmF2ZWws
JiM4MjIxOyBCdWNoYW5hbiBzYWlkIGluIGEgRnJlbmNoLUVuZ2xpc2ggbWl4LiAmIzgyMjA7SXQm
IzgyMTc7cyB2ZXJ5IHJhcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BbW91ciBwb3VyIGxhIEZyYW5jZTwvcD48
cD5Ub21iYXp6aSBlbnRlcmVkIEJ1Y2hhbmFuJiM4MjE3O3MgRnJlbmNoIGNsYXNzIGFzIGEgZnJl
c2htYW4gaW4gMTk3MyB3aXRoIGEgbG92ZSBmb3IgdGhlIGN1bHR1cmUgYWxyZWFkeSBlc3RhYmxp
c2hlZC4gVGhhdCBsb3ZlIGdyZXcgb25jZSBzaGUgYmVnYW4gY29ycmVzcG9uZGluZyB3aXRoIExv
dWNoYXJkIHRoZSBsYXN0IGRheSBiZWZvcmUgc3VtbWVyIGJyZWFrIGluIDE5NzQuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtXZSBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCB3YWl0IHdoZW4gd2Ugd2VyZSBsaXR0bGUsJiM4MjIxOyBU
b21iYXp6aSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Ugd2VyZSB2ZXJ5IGV4Y2l0ZWQgdG8gZ2V0IG91ciBsZXR0
ZXJzIGZyb20gZWFjaCBvdGhlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBnaXJscywgd2hvIHdlcmUgYm90
aCAxNSBhdCB0aGUgdGltZSwgZXhjaGFuZ2VkIGxldHRlcnMgaW4gYm90aCBFbmdsaXNoIGFuZCBG
cmVuY2ggcmVndWxhcmx5IHRvIGtlZXAgdXAgd2l0aCB0aGVpciBzdHVkaWVzIGluIHRoZSBsYW5n
dWFnZS48L3A+PHA+RGVzcGl0ZSBoZXIgbG92ZSBmb3IgdGhlIGN1bHR1cmUsIFRvbWJhenppIGZl
bHQgdW5zZXR0bGVkIGFib3V0IGhlciBmaXJzdCB0cmlwIHRvIEZyYW5jZSBpbiAxOTgxLiBTaGUg
d2FzIGFsb25lLCBoYWQganVzdCBhIGZldyBkb2xsYXJzIGluIGhlciBwb2NrZXQgYW5kIGRpZG4m
IzgyMTc7dCBrbm93IGhvdyBMb3VjaGFyZCYjODIxNztzIGZhbWlseSBmZWx0IGFib3V0IEFtZXJp
Y2FucywgaGF2aW5nIGxpdmVkIHRocm91Z2ggV29ybGQgV2FyIElJLjwvcD48cD5XaGVuIHNoZSBh
cnJpdmVkIGluIEZyYW5jZSwgc2hlIGZvdW5kIG91dCBMb3VjaGFyZCYjODIxNztzIGZhbWlseSBk
aWQgaGF2ZSBzdHJvbmcgZmVlbGluZ3MgYWJvdXQgQW1lcmljYW5zICYjODIxMjsgZW5kdXJpbmcg
Z3JhdGl0dWRlIGZvciB0aGVpciBhaWQgYWdhaW5zdCBHZXJtYW55IGluIHRoZSB3YXIuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJIHdhcyB0cmVhdGVkIGxpa2Ugcm95YWx0eS4gSGVyIHBhcmVudHMgZ2F2ZSBtZSBm
cmVzaCBmbG93ZXJzIGluIG15IHJvb20gYW5kIEkgY2FtZSBiYWNrIHdpdGggbW9uZXkgaW4gbXkg
cG9ja2V0LCYjODIyMTsgVG9tYmF6emkgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kga25ldyB0aGUgcmVkIGNhcnBl
dCB3YXMgbGFpZCBvdXQgZm9yIG1lIHdpdGggQ2F0aGVyaW5lJiM4MjE3O3MgZmFtaWx5LiYjODIy
MTs8L3A+PHA+QnkgdGhlIHRpbWUgVG9tYmF6emkgbGVmdCBGcmFuY2UsIHNoZSBhbmQgTG91Y2hh
cmQgc2FpZCB0aGVpciBnb29kYnllcyB3aXRoIGEgdGVhcnkgZW1icmFjZSwgJiM4MjIwO2NyeWlu
ZyBsaWtlIHRoZSBmb3VudGFpbiBpbiB0aGUgYWlycG9ydCwmIzgyMjE7IExvdWNoYXJkJiM4MjE3
O3MgbW90aGVyIHRvbGQgdGhlbS48L3A+PHA+U2luY2UgdGhlbiwgTG91Y2hhcmQgaGFzIHZpc2l0
ZWQgdGhlIFUuUy4gdGhyZWUgdGltZXMsIGFuZCBUb21iYXp6aSBoYXMgYmVlbiBiYWNrIHRvIEZy
YW5jZSB0byBzZWUgTG91Y2hhcmQsIHNvbWV0aW1lcyB3aXRoIEJ1Y2hhbmFuLjwvcD48cD5XaGVu
IG9uZSB3b21hbiB2aXNpdHMsIHRoZSBvdGhlciBwbGFucyBvdXQgYSBmdWxsIHNjaGVkdWxlIG9m
IHNpZ25hdHVyZSBzaWdodHMgdG8gc2VlIGluIHRoZSBhcmVhLjwvcD48cD5Gb3IgTG91Y2hhcmQs
IGl0JiM4MjE3O3MgYmVlbiBDbGV2ZWxhbmQgY2xhc3NpY3Mgc3VjaCBhcyB0aGUgUm9jayBhbmQg
Um9sbCBIYWxsIG9mIEZhbWUgYW5kIEluZGlhbnMgZ2FtZXMsIGFsb25nIHdpdGggb3RoZXIgaW50
ZXJlc3RpbmcgT2hpbyBhcmVhcyBzdWNoIGFzIEFtaXNoIENvdW50cnkuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7
V2UmIzgyMTc7cmUgbGlrZSBtaW5pIGFtYmFzc2Fkb3JzIHRvIGVhY2ggb3RoZXImIzgyMTc7cyBj
b3VudHJpZXMsJiM4MjIxOyBUb21iYXp6aSBzYWlkLjwvcD48cD5QYXJhbGxlbCBsaXZlczwvcD48
cD5EZXNwaXRlIGRpc3RhbmNlLCBUb21iYXp6aSBhbmQgTG91Y2hhcmQgaGF2ZSBmb3VuZCBhIGJv
bmQgaW4gdGhlIGNvbW1vbmFsaXR5IG9mIHRoZWlyIGxpdmVzLjwvcD48cD5UaGlzIHdlZWssIExv
dWNoYXJkIGlzIGluIHRoZSBVLlMuIHdpdGggaGVyIGh1c2JhbmQsIFBpZXJyZSwgdG8gY2VsZWJy
YXRlIHRoZSBwZW4gcGFscyYjODIxNzsgMjV0aCB3ZWRkaW5nIGFubml2ZXJzYXJpZXMgJiM4MjEy
OyBUb21iYXp6aSBtYXJyaWVkIGhlciBodXNiYW5kLCBGcmFuaywgaW4gMTk5MSwgYW5kIHRoZSBM
b3VjaGFyZHMgbWFycmllZCBpbiAxOTkyLjwvcD48cD5Cb3RoIGNvdXBsZXMgaGFkIGEgc29uIGFu
ZCBhIGRhdWdodGVyLCBhbmQgYm90aCB3b21lbiBhcmUgbmVhcmx5IHRoZSBzYW1lIGFnZSAmIzgy
MTI7IFRvbWJhenppIGlzIDU4LCBMb3VjaGFyZCBpcyA1OS4gVGhlIHR3byBjZWxlYnJhdGVkIHRo
ZWlyIDUwdGggYmlydGhkYXlzIHRvZ2V0aGVyIGluIEZyYW5jZSBkdXJpbmcgYSBzdXJwcmlzZSB2
aXNpdCBmcm9tIFRvbWJhenppIGFuZCBCdWNoYW5hbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mg
YW1hemluZyB0byBtZSBob3cgcGFyYWxsZWwgdGhlaXIgbGl2ZXMgYXJlLCYjODIyMTsgRnJhbmsg
VG9tYmF6emkgc2FpZC4gJiM4MjIwO0Fjcm9zcyB0aGUgb2NlYW4sIGJ1dCBwYXJhbGxlbCBsaXZl
cy4gSSB0aGluayB0aGF0IGFsc28gZW5oYW5jZXMgdGhlIGJvbmQgdGhleSBoYXZlLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+VGhlIGNvdXBsZXMgYWdyZWUgdGhhdCB0aGUgd29tZW4gc2hhcmUgc2ltaWxhciBwYXNz
aW9uYXRlLCBwZXJmZWN0aW9uaXN0IHBlcnNvbmFsaXRpZXMsIHRvby48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Nv
bWV0aW1lcyBvdXIgbWluZHMgYXJlIGxpa2UgdGhlIHNhbWUsJiM4MjIxOyBMYXVyZWwgVG9tYmF6
emkgc2FpZC4gJiM4MjIwO0V2ZW4gb3VyIGh1c2JhbmQmIzgyMTc7cyBwZXJzb25hbGl0aWVzIGFy
ZSB0aGUgc2FtZS4gSSB0ZWxsIGEgbG90IG9mIHBlb3BsZSwgbXkgaHVzYmFuZCBpcyBsaWtlIHRo
ZSBBbWVyaWNhbiBQaWVycmUsIGFuZCBQaWVycmUgaXMgbGlrZSB0aGUgRnJlbmNoIEZyYW5rLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGFyZSB0d28gZmlkJiMyMzI7bGUgW2ZhaXRoZnVsXSBwZXJz
b25hbGl0aWVzLCYjODIyMTsgQ2F0aGVyaW5lIExvdWNoYXJkIGFkZGVkIGluIGJyb2tlbiBFbmds
aXNoLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIHRoZSBrZXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUg
TG91Y2hhcmRzIGhlYWQgYmFjayB0byBGcmFuY2Ugb24gV2VkbmVzZGF5LiBUb21iYXp6aSBhbmQg
TG91Y2hhcmQgZG9uJiM4MjE3O3Qgd3JpdGUgcmVndWxhcmx5IGxpa2UgdGhleSB1c2VkIHRvLCBi
dXQgdGhleSBrZWVwIHJlbWluZGVycyBvZiB0aGVpciBmcmllbmRzaGlwIHRocm91Z2ggQ2hyaXN0
bWFzIGdpZnRzIGFuZCBiaXJ0aGRheSBjYXJkcy48L3A+PHA+U3RpbGwsIG5vdGhpbmcgY29tcGFy
ZXMgdG8gb25lLW9uLW9uZSB2aXNpdHMsIHdoZW4gdGhlIHR3byBjYW4gY2F0Y2ggdXAgb24gc2V2
ZXJhbCB5ZWFycyYjODIxNzsgd29ydGggb2YgbGlmZSBoYXBwZW5pbmdzIHdoaWxlIGV4cGxvcmlu
ZyBhIGZvcmVpZ24gY291bnRyeS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgdmVyeSBlbW90aW9u
YWwsIG91ciBnb29kYnllcy4gSSBkb24mIzgyMTc7dCBsb29rIGZvcndhcmQgdG8gV2VkbmVzZGF5
IHdoZW4gSSBoYXZlIHRvIHNheSBnb29kYnllIHRvIENhdGhlcmluZSwgYmVjYXVzZSBJIG5ldmVy
IGtub3cgd2hlbiBJJiM4MjE3O20gZ29pbmcgdG8gc2VlIGhlciBhZ2FpbiEmIzgyMjE7IFRvbWJh
enppIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBhbHdheXMgdGFsa2luZyBhYm91dCBvdXIgbmV4
dCB0cmlwLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlcmVzYSBDb3R0b20gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMw
LTk5Ni0zMjE2IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzp0Y290dG9tQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
Ij50Y290dG9tQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.