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Higher education

Hiram College giving students the boots

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: April 13, 2017 - 03:27 PM | Updated: April 14, 2017 - 08:20 AM
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Hiram College announced this week that it will provide a free pair of Vasque hiking boots in the next academic year as part of its new Tech and Trek program.


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