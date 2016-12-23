Hiram College receives $1 million cash gift

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SElSQU06IEhpcmFtIENvbGxlZ2UgcmVjZWl2ZWQgYSAkMSBtaWxsaW9uIGNhc2ggZ2lmdCB0
aGlzIHdlZWsgZnJvbSB0cnVzdGVlIFBhdWxhIEZyb2hyaW5nIHRocm91Z2ggdGhlIFBhdWwgYW5k
IE1heGluZSBGcm9ocmluZyBGb3VuZGF0aW9uLjwvcD48cD5JdCBpcyB0aGUgbGFyZ2VzdCBzaW5n
bGUgZ2lmdCBvZiB0aGUgZm91bmRhdGlvbiYjODIxNztzIG5lYXJseSAkNi41IG1pbGxpb24gdG90
YWwgdG8gdGhlIGNvbGxlZ2UgaW4gUG9ydGFnZSBDb3VudHkuPC9wPjxwPlRoZSBtb25leSB3aWxs
IHN1cHBvcnQgc2Nob2xhcnNoaXBzIGZvciBiaW9sb2d5IGFuZCBjaGVtaXN0cnkgc3R1ZGVudHMs
IGFzIHdlbGwgYXMgZmFjdWx0eSBhbmQgc3R1ZGVudCByZXNlYXJjaCBhdCBIaXJhbSYjODIxNztz
IDUwMC1wbHVzLWFjcmUgSmFtZXMgSC4gQmFycm93IEZpZWxkIFN0YXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIy
MDtUaGUgRnJvaHJpbmcgZmFtaWx5IGhhcyBsb25nIHN1cHBvcnRlZCBvdXIgYmVsb3ZlZCBIaXJh
bSBDb2xsZWdlLCBpdHMgdW5pcXVlIGZpZWxkIHN0YXRpb24gYW5kIHRoZSBoYW5kcy1vbiBhbmQg
cGVyc29uYWxpemVkIGxlYXJuaW5nIG9wcG9ydHVuaXRpZXMgd2Ugb2ZmZXIgdGhlcmUgYW5kIHRo
cm91Z2hvdXQgdGhlIGNhbXB1cywmIzgyMjE7IFByZXNpZGVudCBMb3JpIFZhcmxvdHRhIHNhaWQg
aW4gYSBwcmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQuICYjODIyMDtUaGlzIG1vc3QgcmVjZW50IGFuZCB2ZXJ5
IGdlbmVyb3VzIGdpZnQgd2lsbCBmdXJ0aGVyIGVuaGFuY2UgdGhlIGZpZWxkIHN0YXRpb24gYW5k
IGJvbHN0ZXIgdGhlIGNvbGxlZ2UmIzgyMTc7cyBjdXJyaWN1bGFyIGFuZCBjby1jdXJyaWN1bGFy
IG9mZmVyaW5ncyBpbiBzdXN0YWluYWJpbGl0eS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBGb3JocmluZ3Mg
aGF2ZSBjb2xsZWN0aXZlbHkgZ2l2ZW4gYWJvdXQgJDE1IG1pbGxpb24gdG8gdGhlIGNvbGxlZ2Uu
PC9wPjxwPlRoZSBnaWZ0IGFsc28gd2lsbCBzdXBwb3J0IHRoZSBzdGV3YXJkc2hpcCBvZiB0aGUg
RmllbGQgU3RhdGlvbiYjODIxNztzIG5hdHVyYWwgcmVzb3VyY2VzIGFuZCB0aGUgbWFpbnRlbmFu
Y2Ugb2YgaXRzIHBoeXNpY2FsIHBsYW50LiBUaGUgYXJlYSBpcyBob21lIHRvIHdldGxhbmRzLCB0
aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyBzZWNvbmQgbGFyZ2VzdCB1bmN1dCBtYXBsZS1iZWVjaCBmb3Jlc3Qg
YW5kIGEgd2lsZGxpZmUgY29uc2VydmF0aW9uIHByb2dyYW0gdGhhdCBpbmNsdWRlcyBhbiBlbmRh
bmdlcmVkIGR1Y2sgc3BlY2llcyBhbmQgYSByZWhhYmlsaXRhdGlvbiB3aW5nLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7VGhpcyBnaWZ0IGNlcnRhaW5seSBoZWxwcyB0byBlbmQgMjAxNiBvbiBhIGhpZ2ggbm90ZSBh
bmQgcG9zaXRpb25zIHRoZSB5ZWFyIHRvIGNvbWUgaW4gdGhlIG1vc3Qgd29uZGVyZnVsIHdheSwm
IzgyMjE7IFZhcmxvdHRhIHNhaWQuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.