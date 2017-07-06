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Historian shares highlights of Stark courthouse’s history, will give tours at bicentennial open house

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 6, 2017 - 09:08 PM
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