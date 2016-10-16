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Historic tour shows properties in Akron with uncertain futures

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: October 16, 2016 - 10:17 PM
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People get into trollies outside the First Congregational Church in Akron prior to the start of Sunday's tour of historic buildings in Akron. Sunday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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