All CATEGORIES
☰ Menu

Neighborhood search

History hunters look for clues of early integrated neighborhood at former golf course

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: June 28, 2017 - 04:48 PM | Updated: June 29, 2017 - 02:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Summit Metro Parks volunteers Aimee Phillips (left) and Mary Hohman carry a sample of soil to a tarp to be examined to look for signs of a former cluster of homes in the mid twentieth century on land that was once a golf course in the Merriman Valley and purchased by the Summit Metro Parks Wednesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

scare01_01
New haunted Halloween attraction rising in the woods of Medina County’s Sharon Township

The woods off state Route 18 in Sharon Township are teeming with workers. Soon it will be overrun with zombies, monsters and other unworldly creatures.

green30cut_01
Green neighbors oppose plans for new restaurants, specialty grocery store
cameras30cut_01
Body-worn police cameras to hit Akron streets in July
scicamp30_01
Body parts, fire found in Akron elementary school — Mad Science Forensics Academy Camp extends school year, offers fun
fourth30web
Fourth of July fireworks to light up the night sky over Northeast Ohio; find the show that works for you
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next