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History hunters look for clues of early integrated neighborhood at former golf course

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: June 28, 2017 - 04:48 PM | Updated: June 29, 2017 - 02:49 PM
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Summit Metro Parks volunteers Aimee Phillips (left) and Mary Hohman carry a sample of soil to a tarp to be examined to look for signs of a former cluster of homes in the mid twentieth century on land that was once a golf course in the Merriman Valley and purchased by the Summit Metro Parks Wednesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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