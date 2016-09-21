Hitting Cedar Point’s six haunted houses and six scare zones in under four hours — and living to tell the tale

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkRldGFpbHMuLi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QREVUX0Rl
dGFpbHNCb3hMaXN0LS0+PHA+V2hhdDogSGFsbG93ZWVrZW5kczwvcD48cD5XaGVuOiBGcmlkYXkg
bmlnaHQsIFNhdHVyZGF5cyBhbmQgU3VuZGF5IHRocm91Z2ggT2N0LiAzMDwvcD48cD5Db3N0OiBH
YXRlIHByaWNlICQ1MiBmb3IgYWR1bHRzIG9uIEZyaWRheSBuaWdodHMgYW5kICQ2NSBvbiBTYXR1
cmRheSBhbmQgU3VuZGF5czwvcD48cD5Gb3IgbW9yZTogVmlzaXQgY2VkYXJwb2ludC5jb208L3A+
PHA+Q2VkYXIgUG9pbnQmIzgyMTc7cyBIYWxsb3dlZWtlbmRzIGV2ZW50IGlzIGxpa2UgdGhhdCBj
cmVlcHkgbW9uc3RlciB0aGF0IGp1c3Qgd29uJiM4MjE3O3QgZGllLjwvcD48cD5UaGUgcG9wdWxh
ciBtb25zdGVyIHRoYXQga2VlcHMgdmlzaXRvcnMgY29taW5nIGJhY2sgZXZlcnkgSGFsbG93ZWVu
IHNlYXNvbiBpcyBoZXJlIGFnYWluIGZvciB5ZXQgb25lIG1vcmUgc2VxdWVsLjwvcD48cD5UaGlz
IHllYXIgbWFya3MgdGhlIDIwdGggYW5uaXZlcnNhcnkgb2YgdGhlIHBvcHVsYXIgSGFsbG93ZWVu
LXRoZW1lZCBldmVudCB0aGF0IHNlZW1zIHRvIGJlIGdldHRpbmcgbW9yZSBhbmQgbW9yZSBwb3B1
bGFyIHdpdGggZXZlcnkgcGFzc2luZyBIYWxsb3dlZW4uPC9wPjxwPlRoZSBmYWxsIHdlZWtlbmQg
bmlnaHRzIHdoZXJlIGhhdW50cyBjb21tYW5kIGFzIGxvbmcsIGlmIG5vdCBsb25nZXIsIGxpbmVz
IHRoYW4gdGhlIHBhcmsmIzgyMTc7cyBzY3JlYW0gbWFjaGluZXMgYXJlIHF1aWNrbHkgYmVjb21p
bmcgYW1vbmcgdGhlIGJ1c2llc3QgdGltZXMgb2YgdGhlIHllYXIgdG8gdmlzaXQgdGhlIFNhbmR1
c2t5IHBhcmsuPC9wPjxwPkl0IHdhc24mIzgyMTc7dCBwcmV0dHksIGJ1dCBsYXN0IHdlZWssIEkg
dmVudHVyZWQgaW50byBlYWNoIGFuZCBldmVyeSBvbmUgb2YgdGhlIHBhcmsmIzgyMTc7cyBzcG9v
a3kgbWF6ZXMgYW5kIGhhdW50ZWQgaG91c2VzLjwvcD48cD5JIHNjcmVhbWVkIGEgbG90ICYjODIx
Mjsgbm90IGp1c3QgYXQgdGhlIHRoaW5ncyB0aGF0IGdvIGJ1bXAgaW4gdGhlIG5pZ2h0LCBidXQg
c29yZSB0b2VzIHRoYXQgd2VyZSBzY3JlYW1pbmcgZm9yIGEgYnJlYWsuPC9wPjxwPkkgZGlkIG5v
dCBoYXZlIGEgc2NhcmUgcGFzcyAmIzgyMTI7IHRoaXMgY2FuIGNvc3QgYW55d2hlcmUgZnJvbSAk
OTkgdG8gJDE0OSBpbiBhZGRpdGlvbiB0byBwYXJrIGFkbWlzc2lvbiBhbmQgYWxsb3dzIHlvdSB0
byBza2lwIHRvIHRoZSBmcm9udCBvZiB0aGUgbGluZSBvbiBtb3N0IGF0dHJhY3Rpb25zICYjODIx
MjsgYnV0IEkgd2FzIHZpc2l0aW5nIG9uIHRoZSBmaXJzdCBGcmlkYXkgbmlnaHQgb2YgdGhlIHNl
YXNvbiB3aGVuIGxpbmVzIGFyZSBub3QgYXMgYmFkIGFuZCBtYW55IHRlZW5hZ2VycyBhcmUgYXQg
aGlnaCBzY2hvb2wgZm9vdGJhbGwgZ2FtZXMuPC9wPjxwPkFuZCBieSB0aGUgdGltZSBpdCB3YXMg
YWxsIG92ZXIgYXQgdGhlIHN0cm9rZSBvZiBtaWRuaWdodCwgbXkgV2ViYiBmZWV0IHdlcmUgc28g
dGlyZWQgdGhhdCBJIHdhcyB3YWxraW5nIGEgYml0IG1vcmUgbGlrZSBhIG11bW15IHRoYW4gYSBk
YWQuPC9wPjxwPk15IGZpcnN0IGhhdW50IHdhcyB0aGUgWm9tYmllIEhpZ2ggU2Nob29sIGFuZCB0
aGlzLCBieSBmYXIsIGhhZCB0aGUgbG9uZ2VzdCBsaW5lLjwvcD48cD5XYWl0aW5nIG5lYXJseSBh
biBob3VyIGluIGxpbmUgY2FuIG1ha2UgZm9yIHNvbWUgaW50ZXJlc3RpbmcgcGVvcGxlIHdhdGNo
aW5nIGFzIHRoZSBjaGFyYWN0ZXJzIGF0IHRoZSBwYXJrIGFyZSBub3QganVzdCBmb3VuZCBpbnNp
ZGUgdGhlIGhhdW50ZWQgaG91c2VzLjwvcD48cD5UaGlzIGhhdW50ZWQgYXR0cmFjdGlvbiBmZWF0
dXJlcyBhIGhpZ2ggc2Nob29sIHRoYXQgaGFzIGJlZW4gb3ZlcnJ1biBieSB6b21iaWVzLjwvcD48
cD5NeSBwZXJzb25hbCBmYXZvcml0ZSBpcyB0aGUgQVYgcm9vbSB3aGVyZSB5b3UgaGF2ZSB0byBu
YXZpZ2F0ZSB5b3VyIHdheSBwYXN0IGEgc2VyaWVzIG9mIGJyaWdodCBmaWxtLXN0cmlwIHByb2pl
Y3RvcnMgYW5kIGZpbG0gcHJvamVjdG9ycyAmIzgyMTI7IHlvdSBtaWdodCBoYXZlIHRvIGV4cGxh
aW4gdG8gdGhlIHlvdW5nZXIgZm9sa3MgaW4geW91ciBsaWZlIGp1c3Qgd2hhdCB0aG9zZSBjb250
cmFwdGlvbnMgd2VyZSBvbmNlIHVzZWQgZm9yLiBUaGVyZSBpcyBhbHNvIGEgZnVuIFpvbWJpZSBQ
cm9tLjwvcD48cD5BbGwgaW4gYWxsLCB0aGlzIGlzIG9uZSBvZiB0aGUgYmV0dGVyIGF0dHJhY3Rp
b25zLCBidXQgaXQgbWlnaHQgYmUgb25lIHlvdSB3aWxsIHdhbnQgdG8gY2lyY2xlIGJhY2sgdG8g
bGF0ZXIgaW4gdGhlIG5pZ2h0IGFzIGl0cyBsb2NhdGlvbiByaWdodCBieSB0aGUgcGFyayYjODIx
NztzIGVudHJhbmNlIG1ha2VzIGl0IGEgZmlyc3Qgc3RvcCBmb3IgbWFueSBndWVzdHMuPC9wPjxw
PkFmdGVyIGEgc2hvcnQgd2FsayBkb3duIHRoZSBNaWR3YXksIHlvdSBzaG91bGQgYmUgc3VyZSB0
byBjaGVjayBvdXQgdGhlIHBhcmsmIzgyMTc7cyBjZW1ldGVyeSBvZiBsb3N0IHJpZGVzLjwvcD48
cD5UaGUgbmV3ZXN0IGF0dHJhY3Rpb24gdG8gYmUgaW50ZXJuZWQgdGhlcmUgaXMgdGhlIE1lYW4g
U3RyZWFrIHJvbGxlciBjb2FzdGVyLCBidXQgeW91IHdpbGwgbm90aWNlIG1hbnkgb3RoZXIgZGVj
ZWFzZWQgYXR0cmFjdGlvbnMgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBQaXJhdGUgUmlkZSBhbmQgdGhlIE1hbnRp
cy48L3A+PHA+U2l0dWF0ZWQgbmV4dCB0byB0aGUgR2F0ZWtlZXBlciBpcyBIZXhlZCwgdGhlIHBh
cmsmIzgyMTc7cyB3aXRjaC10aGVtZWQgaGF1bnRlZCBob3VzZS48L3A+PHA+VGhlIGxpbmUgZm9y
IHRoaXMgb25lIGNhbiBiZSBhbW9uZyB0aGUgc2hvcnRlciBvbmVzIHNvIGZlZWwgZnJlZSB0byBq
dW1wIGluIHRoZSBxdWV1ZS48L3A+PHA+SXQgaXMgYWxzbyBvbmUgb2YgdGhlIHBhcmsmIzgyMTc7
cyBtb3N0IGVsYWJvcmF0ZWx5IHRoZW1lZCBoYXVudGVkIGhvdXNlcyB3aXRoIHJvb21zIGZlYXR1
cmluZyB0cmFkaXRpb25hbCB3aXRjaGVzIHRvIG9uZXMgd2l0aCBtb3JlIG9mIGEgQmF5b3UgYmVu
dC48L3A+PHA+QmUgc3VyZSB0byB0YWtlIHlvdXIgdGltZSBhbmQgc29hayBpbiBhbGwgdGhlIGNv
b2wgc3R1ZmYgdGhlIHBhcmsgaGFzIHN0dWZmZWQgaW5zaWRlIHRoaXMgb25lIHRoYXQgc3RhcnRz
IG91dCBpbnNpZGUgdGhlIHBhcmxvciBvZiBhIFZpY3Rvcmlhbi1lcmEgaG9tZS48L3A+PHA+VW5s
aWtlIHNvbWUgb2YgdGhlIHBhcmsmIzgyMTc7cyBoYXVudGVkIGhvdXNlcyB3aGVyZSB0aGUgaW5o
YWJpdGFudHMgdGVuZCB0byBsZWFwIG91dCBhdCB5b3UsIHRoaXMgaXMgb25lIHdoZXJlIHRoZSB3
aXRjaGVzIGludGVyYWN0IHdpdGggdGhlIGd1ZXN0cyBhbmQgdHJ5IHRvIGNvbmp1cmUgdXAgc29t
ZSBzY2FyeSBtYWdpYy48L3A+PHA+Tm90IGZhciBhd2F5IGlzIHRoZSBwYXJrJiM4MjE3O3MgbmV3
ZXN0IHNob3cgdGhlIEJsb29kIERydW1zLjwvcD48cD5Mb2NhdGVkIGluIGZyb250IG9mIEdpYW50
IFdoZWVsLCB0aGUgc2hvdyBmZWF0dXJlcyBhIGNhc3Qgb2YgaW1wcmVzc2l2ZSBkcnVtbWVycyB1
c2luZyBpdGVtcyBmb3VuZCBpbiBhIGp1bmt5YXJkIHRvIGNyZWF0ZSBtdXNpYyBtYWdpYy4gSXQg
aXMgYSBncmVhdCBwbGFjZSB0byBjYXRjaCB5b3VyIGJyZWF0aCBiZWZvcmUgaHVzdGxpbmcgb2Zm
IHRvIHRoZSBuZXh0IGF0dHJhY3Rpb24uPC9wPjxwPlRoZSBuZXh0IHN0b3Agb24gbXkgaGF1bnRl
ZCBzcHJpbnQgd2FzIG15IGFsbC10aW1lIGZhdm9yaXRlIEhhbGxvd2Vla2VuZCYjODIxNztzIGhh
dW50ZWQgYXR0cmFjdGlvbiAmIzgyMTI7IHRoZSBHLkEuIEJvZWNrbGluZyYjODIxNztzIEVlcmll
IEVzdGF0ZS48L3A+PHA+VGhpcyBvbmUgYWx3YXlzIGhhcyBhIGxvbmcgbGluZSBhbmQgZm9yIGdv
b2QgcmVhc29uLiBJdCBpcyBieSBmYXIgdGhlIHBhcmsmIzgyMTc7cyBwcmVtaWVyZSBIYWxsb3dl
ZW4gYXR0cmFjdGlvbi48L3A+PHA+U2V0IGluIGEgaG90ZWwtbG9va2luZyBidWlsZGluZyBqdXN0
IG9mZiB0aGUgTWlkd2F5LCBpdCBpcyBjaG9jay1mdWxsIG9mIGFudGlxdWVzIGFuZCBvdGhlciBv
ZGQgY3VyaW9zaXRpZXMuPC9wPjxwPkhvdGVsIGd1ZXN0cyBoYXZlIHRvIG1ha2UgdGhlaXIgd2F5
IHRocm91Z2ggZXZlcnl0aGluZyBmcm9tIHRoZSBraXRjaGVuIHRvIHRoZSBiYXIgdG8gdGhlIGhv
dGVsIG93bmVyJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlICYjODIxMjsgYmUgc3VyZSB0byBrZWVwIGFuIGV5ZSBv
biB0aGUgYmFncyBvZiBtb25leS48L3A+PHA+RWFjaCByb29tIGlzIGVsYWJvcmF0ZWx5IHRoZW1l
ZCBhbmQgd2hhdCBtYWtlcyBpdCBleHRyYSBzcGVjaWFsIGlzIGVhY2ggb2YgdGhlIGFjdG9ycyBo
ZXJlIGFyZSB1cCBpbiBhZ2UgYW5kIGJyaW5nIGFuIGFpciBvZiBlZXJpZSBhdXRoZW50aWNpdHkg
dG8gdGhlIGF0dHJhY3Rpb24uIFRoaXMgb25lIGlzIHdlbGwgd29ydGggdGhlIHdhaXQuPC9wPjxw
Pk9uZSBvZiB0aGUgcGFyayYjODIxNztzIHNpeCB3YWxrLXRocm91Z2ggbWF6ZXMgaXMgbm90IGZh
ciBhd2F5LjwvcD48cD5CbG9vZCBvbiB0aGUgQmF5b3UgdXN1YWxseSBoYXMgbm8gd2FpdCBhbmQg
Z3Vlc3RzIHRha2UgYSBzdHJvbGwgdW5kZXIgdGhlIElyb24gRHJhZ29uIGFuZCBieSB0aGUgVG9w
IFRocmlsbCBEcmFnc3RlciBvbiBhIGZvZ2d5IHBhdGggcGFzdCBzb21lIHJlYWwgQ2FqdW4gY2hh
cmFjdGVycy4gT25lIG9mIG15IGZhdm9yaXRlIHBhcnRzIGlzIHdoYXQgYXBwZWFycyB0byBiZSBh
bmltYXRyb25pYyBMb3VpcyBBcm1zdHJvbmcgcGxheWluZyBhd2F5IG9uIHRoZSBwb3JjaCBvZiBh
IHJ1bmRvd24gc2hhY2suIFZlcnkgcmFuZG9tIGFuZCB3YXkgY29vbC48L3A+PHA+SGVhZGluZyB0
b3dhcmQgdGhlIGJhY2sgb2YgdGhlIHBhcmssIHlvdSB3aWxsIHBhc3MgdGhyb3VnaCB0aGUgY2Vt
ZXRlcnkgb2YgZGVhZCByb2NrZXJzIGNvbXBsZXRlIHdpdGggYSBza2VsZXRvbiBiYW5kIGFuZCB0
aGUgcGFyayYjODIxNztzIEdyZWF0IFB1bXBraW4gU3BlY3RhY3VsYXIgd2hlcmUgbW9yZSB0aGFu
IDEsMDAwIHB1bXBraW5zIGFyZSBvbiBkaXNwbGF5LjwvcD48cD5Tb21lIG9mIHRoZSBjYXJ2aW5n
cyB3aWxsIHB1dCB5b3VyIHNpbXBsZSBqYWNrLW8mIzgyMTc7LWxhbnRlcm4gdG8gc2hhbWUuPC9w
PjxwPlRoZSBwYXJrJiM4MjE3O3MgQ2hhcmxpZSBCcm93biBraWRkaWUgcmlkZSBzZWN0aW9uIGlz
IGhvbWUgYXQgbmlnaHQgdG8gRmVhci15IFRhbGVzLjwvcD48cD5BIGhpZ2hsaWdodCBpcyB0aGUg
Y2FybmllLWxpa2UgZ3JlZXRlciB3aG8gaW50ZXJhY3RzIHdpdGggZ3Vlc3RzIGFuZCB3YXJucyB0
aGF0IHRoZSBpbmhhYml0YW50cyBvZiB0aGlzIHR3aXN0ZWQgc3Rvcnlib29rIGFyZSBkZXRlcm1p
bmVkICYjODIyMDt0byBtYWtlIHN1cmUgaGFwcGlseSBldmVyIGFmdGVyIGRvZXNuJiM4MjE3O3Qg
aGFwcGVuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhpcyBpcyBvbmUgb2YgdGhlIGFyZWFzIHdoZXJlIGd1ZXN0
cyBkbyBub3QgaGF2ZSB0byB3YWl0IHRvIGVudGVyLCBzbyB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vIHJlYWwg
cmVhc29uIHRvIHNraXAgaXQsIGJ1dCB0aGVuIGFnYWluLCB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vIHJlYWwg
cmVhc29uIHRvIHdhbGsgdGhyb3VnaCBpdCBlaXRoZXIgYXMgaXQgaXMgcGVyaGFwcyBvbmUgb2Yg
dGhlIHBhcmsmIzgyMTc7cyB3ZWFrZXIgSGFsbG93ZWVuIG9mZmVyaW5ncy48L3A+PHA+VGhlIGVu
dHJhbmNlIHRvIEZyb250aWVyIFRvd24gYnkgdGhlIEdlbWluaSByb2xsZXIgY29hc3RlciBpcyBh
bHNvIHRoZSBlbnRyYW5jZSB0byBUb21ic3RvbmUgVGVycm9yLXRvcnkgJiM4MjEyOyBhbm90aGVy
IG9mIHRoZSBwYXJrJiM4MjE3O3Mgd2Fsay10aHJvdWdoIGFyZWFzLjwvcD48cD5NYWtlIHN1cmUg
eW91IGNoZWNrIG91dCB0aGUgbGlmZS1zaXplIHNrZWxldG9uIGhvcnNlIGFuZCByaWRlciBhbmQg
YmUgc3VyZSB0byBzYXkgJiM4MjIwO2hvd2R5JiM4MjIxOyB0byB0aGUgZ2hvc3RseSBzaGVyaWZm
IHdobyBwYXRyb2xzIHRoZSBmb2ctZmlsbGVkIHN0cmVldHMuIE5vdCBmYXIgYXdheSBpcyBhIGdp
YW50IGFuaW1hdHJvbmljIG9ncmUgYnkgdGhlIE1pbmUgUmlkZSByb2xsZXIgY29hc3Rlci48L3A+
PHA+TG9jYXRlZCBpbnNpZGUgdGhlIFRvbWJzdG9uZSBUZXJyb3ItdG9yeSB1bmRlciB0aGUgY2Fy
Y2FzcyBvZiB0aGUgTWVhbiBTdHJlYWsgcm9sbGVyIGNvYXN0ZXIgaXMgdGhlIEVkZW4gTXVzZWUg
d2F4IG11c2V1bS48L3A+PHA+VGhpcyBpcyBhbm90aGVyIGZhdm9yaXRlIG9mIG1pbmUuIEkgbG92
ZSB0aGUgZW50cmFuY2UgdG8gdGhlIGF0dHJhY3Rpb24gdGhhdCBpcyBhIGxvdCBsaWtlIHdhbGtp
bmcgaW50byBhIHR1cm4tb2YtdGhlLWNlbnR1cnkgbXVzZXVtIG9mIHdheCBmaWd1cmVzLiBZb3Ug
d2lsbCBleWUgZWFjaCBvZiB0aGUgd2F4IGZpZ3VyZXMsIHRyeWluZyB0byBmaWd1cmUgb3V0IHdo
aWNoIG9mIHRoZSBoaXN0b3JpY2FsIGZpZ3VyZXMgaXMgcmVhbCBhbmQgd2hpY2ggb25lIGlzIG1h
ZGUgb2Ygd2F4LjwvcD48cD5UaGUgb25seSB0aGluZyBtaXNzaW5nIGhlcmUgaXMgVmluY2VudCBQ
cmljZSwgYXMgaXQgaXMgYSBsb3QgbGlrZSB3YWxraW5nIHRocm91Z2ggdGhlIG1vdmllIHNldCBm
b3IgdGhlIDE5NTMgaG9ycm9yIGZpbG0gPGVtPkhvdXNlIG9mIFdheDwvZW0+LjwvcD48cD5UdWNr
ZWQgYnkgdGhlIE1hdmVyaWNrLCB3aG9zZSBsb25nIGxpbmUgaXMgYWx3YXlzIGFtb25nIHRoZSBz
Y2FyaWVzdCB0aGluZ3MgaW4gdGhlIHBhcmssIGlzIEN1dCBUaHJvYXQgQ292ZS48L3A+PHA+SG9t
ZSB0byB0aGUgbW90bGV5IGNyZXdzIGZyb20gYSBidW5jaCBvZiBzdW5rZW4gc2hpcHMsIHRoaXMg
c2NhcmUgem9uZSBpcyBhbm90aGVyIG9uZSB5b3UgZG9uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSB0byB3YWl0IGlu
IGxpbmUgZm9yIGFuZCBjYW4ganVzdCBzdHJvbGwgdGhyb3VnaCBhdCB5b3VyIGxlaXN1cmUuIEJ1
dCB0aGVyZSYjODIxNztzIGEgcHJldHR5IGdvb2QgY2hhbmNlIHlvdSB3b24mIzgyMTc7dCB3YW50
IHRvIGxpbmdlciBsb25nIGFzIHRoZSBwaXJhdGVzIHdpbGwgcXVpY2tseSBoYXJhc3MgeW91Ljwv
cD48cD5BbmQgYmUgc3VyZSB0byB3YWxrIGJyaXNrbHkgYnkgdGhlIHNwaWRlciBzaGFjayBhdCB0
aGUgZW5kIG9yIGJlIHByZXBhcmVkIGZvciBhIHZlcnksIHZlcnksIHZlcnkgbG91ZCBiYW5nLjwv
cD48cD5TbyBub3cgeW91IGhhdmUgYSBjaG9pY2UgYW5kIGJvdGggb3B0aW9ucyB3aWxsIGxpa2Vs
eSBtZWFuIHdhaXRpbmcgaW4gYSBsb25nIGxpbmUuPC9wPjxwPklmIHlvdSBoZWFkIGJhY2sgdG93
YXJkIHRoZSBNYXZlcmljaywgeW91IGNhbiB0YWtlIGluIHRoZSBFdGVybml0eSBJbmZpcm1hcnkg
YnkgdGhlIFdhdmUgU3dpbmdlciByaWRlLjwvcD48cD5UaGlzIGhvc3BpdGFsLXRoZW1lZCBoYXVu
dGVkIGhvdXNlIGlzIGFtb25nIHRoZSBtb3JlIHBvcHVsYXIgc28gZ3JhYiBhIGJpdGUgdG8gZWF0
IG9yIGEgZHJpbmsgYW5kIGJlIHByZXBhcmVkIHRvIHdhaXQuPC9wPjxwPlBlcmhhcHMgbXkgYnJh
aW4gd2FzIGdyb3dpbmcgd2VhcnksIGJ1dCBJIGhhZCB0cm91YmxlIGZpbmRpbmcgbXkgd2F5IHRo
cm91Z2ggdGhpcyBhdHRyYWN0aW9uIChoaW50OiBsb29rIHRvd2FyZCB0aGUgZmxvb3IgZm9yIHRo
ZSBleGl0IHNpZ25zIHdpdGggbmlmdHkgYXJyb3dzKSB0aGF0IGlzIHNldCBpbiB0aGUgdmFyaW91
cyByb29tcyBvZiBhIGhvc3BpdGFsLiBUaGlzIGlzIG9uZSBvZiB0aG9zZSBhdHRyYWN0aW9ucyB3
aXRoIGEgZmFpciBudW1iZXIgb2YgaGlkZGVuIGRvb3JzIHNvIGl0cyBvY2N1cGFudHMgY2FuIGp1
bXAgb3V0IGF0IHlvdSBtb3JlIHRoYW4gb25jZS48L3A+PHA+SWYgeW91IGNob3NlIHRvIGhlYWQg
dGhlIG9wcG9zaXRlIGRpcmVjdGlvbiwgeW91IHdpbGwgaGl0IHRoZSBDb3JuU3RhbGtlcnMgbWF6
ZSB0aGF0IHRha2VzIHVwIHJlc2lkZW5jZSBpbiB0aGUgcGFyayYjODIxNztzIHdhdGVyIHJhZnQg
cmlkZSB0aGF0IGlzIGNsb3NlZCBkdXJpbmcgdGhlIGZhbGwuPC9wPjxwPlRoaXMgYXR0cmFjdGlv
biBpcyBleHRyZW1lbHkgcG9wdWxhciBhbmQgdHlwaWNhbGx5IGhhcyBsb25nIHdhaXRzIGZvciB0
aGUgc2Nhcnkgc3Ryb2xsIHRocm91Z2ggYSBjb3JuIG1hemUuIE1vc3Qgb2YgdGhlIG1vbnN0ZXJz
IGhlcmUgd2lsbCBibGVuZCBpbnRvIHRoZSBjb3Juc3RhbGtzIHNvIGl0IGlzIGhhcmQgdG8gdGVs
bCB3aGF0IGlzIHJlYWwgb3IganVzdCBhbm90aGVyIGVhciBvZiBjb3JuLjwvcD48cD5UaGUgYXR0
cmFjdGlvbiYjODIxNztzIGV4aXQgc3BpbGxzIHlvdSBvdXQgdGhyb3VnaCB0aGUgbG9mdCBvZiB0
aGUgcGFyayYjODIxNztzIGFuaW1hbCBiYXJuIHNvIHRoZSBzbWVsbHMgaGVyZSBhcmUgcmVhbC48
L3A+PHA+T25jZSBvdXRzaWRlLCB5b3UgYXJlIGxpdGVyYWxseSBpbiB0aGUgbWlkc3Qgb2Ygb25l
IG15IGZhdm9yaXRlIG9mIHRoZSBDZWRhciBQb2ludCBhdHRyYWN0aW9ucywgdGhlIE1hbmlhY2Fs
IE1lY2hhbmljYWwgU2NyZWFtd29ya3MuPC9wPjxwPlRoZSBhcmVhIGlzIGhvbWUgdG8gZnVuIGFu
ZCBmdW5reSBzdGVhbS1wdW5rLWluc3BpcmVkIGNoYXJhY3RlcnMgaW5jbHVkaW5nIHNvbWUgd2hv
IHdpbGwgc2xpZGUgcGFzdCB5b3Ugb24gdGhlaXIga25lZXMsIGdpdmluZyB5b3UgYSBoZWFydCBh
dHRhY2sgaW4gdGhlIHByb2Nlc3MuPC9wPjxwPk9uIG15IHByZXZpb3VzIHZpc2l0cywgdGhpcyBh
cmVhIG9mIEZyb250aWVyIFRvd24gaGFkIGEgbG91ZCBjb29sIHNvdW5kdHJhY2sgdGhhdCBoZWxw
ZWQgc2V0IHRoZSBtb29kLiBUaGUgbXVzaWMgd2FzIG1pc3NpbmcgbGFzdCBGcmlkYXkgbmlnaHQg
JiM4MjEyOyBsZXQmIzgyMTc7cyBob3BlIHRoaXMgd2FzIGp1c3QgYW4gZWFybHkgc2Vhc29uIGds
aXRjaC48L3A+PHA+TWFrZSBzdXJlIHlvdSBkb24mIzgyMTc7dCBtaXNzIHRoZSBxdWlya3kgYW5p
bWF0cm9uaWMgbWFnaWNhbCBtYWNoaW5lcyBhbmQgY29udHJhcHRpb25zIGxvY2F0ZWQgaW4gdGhl
IG1pZGRsZS48L3A+PHA+VGhlIGFyZWEgaXMgYWxzbyBob21lIHRvIHRoZSBwYXJrJiM4MjE3O3Mg
bmV3ZXN0IGhhdW50ZWQgYXR0cmFjdGlvbiwgdGhlIFNsYXVnaHRlciBIb3VzZSwgd2hpY2ggb3Bl
bmVkIGxhc3Qgc2Vhc29uLjwvcD48cD5HdWVzdHMgZmlyc3Qgd2FsayB0aHJvdWdoIHRoZSBncm9z
cyBSb2Fka2lsbCBDYWZlIGJlZm9yZSBlbnRlcmluZyB0aGUgU2xhdWdodGVyIEhvdXNlIHdoZXJl
IGEgcmVhbC1saWZlIDxlbT5BbmltYWwgRmFybTwvZW0+IGlzIHBsYXllZCBvdXQuPC9wPjxwPlRo
aXMgYXR0cmFjdGlvbiBpcyBub3QgZm9yIHRoZSBmYWludCBvZiBoZWFydCBvciBzdG9tYWNoLjwv
cD48cD5Vbmxpa2UgdGhlIHBhcmsmIzgyMTc7cyBvdGhlciBoYXVudGVkIGhvdXNlcyB3aGVyZSBh
dG1vc3BoZXJlIGlzIHNvbGQgcmF0aGVyIHRoYW4gZ29vZCBvbGQtZmFzaGlvbmVkIGJsb29kIGFu
ZCBndXRzLCB0aGUgU2xhdWdodGVyIEhvdXNlIGFzc2F1bHRzIHlvdSBvbiBhbGwgZnJvbnRzIGZy
b20gdmFyeWluZyB0ZW1wZXJhdHVyZXMgZGVwZW5kaW5nIG9uIHdoZXJlIHlvdSBhcmUgaW4gdGhl
IGF0dHJhY3Rpb24gdG8gcmlnaHQtaW4teW91ci1mYWNlIGFjdG9ycy48L3A+PHA+SWYgdGhpcyBp
cyBhbGwgdG9vIG11Y2gsIHRoZXJlIGFyZSBhbHNvIG1vcmUgZ2VudGxlIGRheXRpbWUgSGFsbG93
ZWVuIHB1cnN1aXRzIGluY2x1ZGluZyBhIGtpZC1mcmllbmRseSwgbm90LXNvLWhhdW50ZWQgaG91
c2UgYW5kIGEgaGF5IG1hemUuPC9wPjxwPlRoZXJlJiM4MjE3O3MgZXZlbiBhIHN3ZWV0IFRoZSBH
cmVhdCBQdW1wa2luIFBhcmFkZSAmIzgyMTI7IHdpdGggdGhlIFBlYW51dHMgZ2FuZyAmIzgyMTI7
IHRvIGNlbGVicmF0ZSB0aGUgNTB0aCBhbm5pdmVyc2FyeSBvZiB0aGUgPGVtPkl0JiM4MjE3O3Mg
dGhlIEdyZWF0IFB1bXBraW4sIENoYXJsaWUgQnJvd248L2VtPiBUViBzcGVjaWFsIGF0IDQgcC5t
LiBTYXR1cmRheXMgYW5kIFN1bmRheXMuPC9wPjxwPlRoZSBHcmVhdCBQdW1wa2luIEZlc3QgaW5j
bHVkZXMgRnJhbmtsaW4mIzgyMTc7cyBUcmFjdG9yIFRyZWsgd2hlcmUga2lkcyByYWNlIG9uIG1p
bmlhdHVyZSB0cmFjdG9ycywgTGludXMmIzgyMTc7IE11bW15IFBpdCB0aGF0IGZlYXR1cmVzIGEg
Zm9hbSBwaXQgYW5kIFRyaWNrLW9yLVRyZWF0IHdpdGggdGhlIFBlYW51dHMgd2hlcmUga2lkcyBj
YW4gZ2V0IHNvbWUgY2FuZHkuIDwvcD48cD5BbW9uZyB0aGUgZW50ZXJ0YWlubWVudCBzaG93cyBh
cmUgdGhlIDxlbT5Ta2VsZXRvbiBDcmV3LDwvZW0+IHdoaWNoIGNvbWJpbmVzIGFlcmlhbGlzdHMs
IGNvbnRvcnRpb25pc3RzIGFuZCBoaWdoLXdpcmUgd2Fsa2VycywgPGVtPlNpZGVzaG93OiBBIENh
cm5pdmFsIG9mIE1hZ2ljPC9lbT4sIDxlbT5TcG9va3kgU2hlbmFuaWdhbnM8L2VtPiBhbmQgPGVt
PlRoZSBFZGdlIG9mIE1hZG5lc3M8L2VtPi48L3A+PHA+QW5kIHVubGVzcyB5b3Ugd2FudCB0byB3
YWxrIGxpa2UgdGhlIEZyYW5rZW5zdGVpbiBtb25zdGVyIHRoZSBuZXh0IGRheSwgSSB3b3VsZCBz
dWdnZXN0IGEgc2xvdyBkYXkgb2YgdGVycm9yICYjODIxMjsgbm90IGEgbW9uc3RlciBkYXNoIHRo
cm91Z2ggdGhlIHBhcmsgbGlrZSBJIGRpZC48L3A+PHA+Q3JhaWcgV2ViYiBjYW4gYmUgcmVhY2hl
ZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86Y3dlYmJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmN3ZWJiQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBvciAzMzAtOTk2LTM1NDcuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.