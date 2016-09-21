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Hitting Cedar Point’s six haunted houses and six scare zones in under four hours — and living to tell the tale

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: September 21, 2016 - 06:13 PM
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Pumpkins are stacked high as park of Cedar Point's Great Pumpkin Spectacular display by the park's Power Tower attraction. (Photo courtesy of Cedar Point)


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