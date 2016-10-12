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Hollywood comes to Great Lakes Science Center’s domed theater

Published: October 12, 2016 - 04:07 PM
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Steve Martin (left) and John Candy portray two hilariously mismatched traveling companions trying to get to their homes for Thanksgiving in the face of transportation disasters in Planes, Trains and Automobiles.


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