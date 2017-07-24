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Homes

Home property values are up for first time since 2005 in Summit County

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: July 24, 2017 - 04:20 PM | Updated: July 25, 2017 - 08:15 AM
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A reduced sale sign in the front yard of a home for sale on Wiltshire Road Monday in Akron. Summit County released its latest property re-evaluations and Akron is only up by two percent. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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