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Homegrown stars Patrick Carney of Black Keys, author David Giffels help Akron Roundtable celebrate 40th anniversary

By Malcolm X Abram
Beacon Journal staff writer

Published: October 3, 2016 - 11:24 PM | Updated: October 4, 2016 - 07:09 AM



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Featured speakers David Giffels (left) and Patrick Carney walk to the platform at a celebration of the 40th anniversary of the Akron Roundtable at the John S. Knight Center on Monday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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