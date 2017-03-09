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Homeowners qualify for help

Homeowners qualify for help with sidewalk repairs, if it’s partly the city’s problem

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: March 9, 2017 - 05:57 PM | Updated: March 10, 2017 - 03:24 PM
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A tree-damaged sidewalk along Wayne Ave. on Thursday in Akron. The City-Wide Sidewalk Program allows residents to get help from the city regarding damaged sidewalks. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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