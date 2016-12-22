Hometown Hall meetings a LeBron James family affair as students pledge to stay in school

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPk15IFByb21pc2UgUGxlZGdlPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9
UERUTF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+SSBwcm9taXNlICYjODIzMDsgPC9wPjxwPlRvIGdvIHRvIHNjaG9v
bC48L3A+PHA+VG8gZG8gYWxsIG9mIG15IGhvbWV3b3JrLiBUbyBsaXN0ZW4gdG8gbXkgdGVhY2hl
cnMgYmVjYXVzZSB0aGV5IHdpbGwgaGVscCBtZSBsZWFybi48L3A+PHA+VG8gYXNrIHF1ZXN0aW9u
cyBhbmQgZmluZCBhbnN3ZXJzLjwvcD48cD5UbyBuZXZlciBnaXZlIHVwLCBubyBtYXR0ZXIgd2hh
dC48L3A+PHA+VG8gYWx3YXlzIHRyeSBteSBiZXN0LjwvcD48cD5UbyBiZSBoZWxwZnVsIGFuZCBy
ZXNwZWN0ZnVsIHRvIG90aGVycy48L3A+PHA+VG8gbGl2ZSBhIGhlYWx0aHkgbGlmZSBieSBlYXRp
bmcgcmlnaHQgYW5kIGJlaW5nIGFjdGl2ZS48L3A+PHA+VG8gbWFrZSBnb29kIGNob2ljZXMgZm9y
IG15c2VsZi48L3A+PHA+VG8gaGF2ZSBmdW4uPC9wPjxwPkFuZCBhYm92ZSBhbGwgZWxzZSw8L3A+
PHA+VE8gRklOSVNIIFNDSE9PTCE8L3A+
PHA+R29vZCBjb252ZXJzYXRpb24sIGdvb2QgZm9vZCBhbmQgZ29vZCBtdXNpYy4gVGhhdCYjODIx
NztzIGhvdyBzdHVkZW50cyBpbiB0aGUgTGVCcm9uIEphbWVzIEZhbWlseSBGb3VuZGF0aW9uIHBy
b2dyYW0gYW5kIHRoZWlyIHBhcmVudHMgc3RhcnQgdGhlaXIgSG9tZXRvd24gSGFsbCBtZWV0aW5n
cy48L3A+PHA+QSBtZWV0aW5nIHRoaXMgbW9udGggYXQgRWFzdCBoaWdoIHNjaG9vbCBvbiBCcml0
dGFpbiBSb2FkIGtpY2tlZCBvZmYgd2l0aCBzdHVkZW50cyBzYXlpbmcgdGhlIGZvdW5kYXRpb24m
IzgyMTc7cyBNeSBQcm9taXNlIFBsZWRnZS48L3A+PHA+RGUmIzgyMTc7QW50aG9ueSBCdXNzZXks
IDksIGEgZm91cnRoLWdyYWRlciBhdCBEYXZpZCBIaWxsIHNjaG9vbCwgbGVkIHRoZSBwbGVkZ2Ug
YXMgdGhlIG90aGVyIHN0dWRlbnRzIHJlcGVhdGVkIGFmdGVyIGhpbS4gSGUga25ldyBldmVyeSBs
aW5lIGJ5IGhlYXJ0IGFuZCBzcG9rZSB3aXRoIGNvbmZpZGVuY2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBz
YXkgaXQgZXZlcnkgbW9ybmluZyBpbiBjbGFzcywmIzgyMjE7IERlJiM4MjE3O0FudGhvbnkgc2Fp
ZC48L3A+PHA+VGhlIG1lZXRpbmdzIGFyZSBoZWxkIG9uY2UgYSBtb250aCBhdCB2YXJpb3VzIEFr
cm9uIGhpZ2ggc2Nob29scyB0byBhY2NvbW1vZGF0ZSBzdHVkZW50cyBpbiB0aGF0IG5laWdoYm9y
aG9vZCBjbHVzdGVyIG9mIHNjaG9vbHMuIFRoZXJlIGlzIG9uZSBjbHVzdGVyIG1lZXRpbmcgYSB5
ZWFyIGluIGVhY2ggaGlnaCBzY2hvb2wuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgSG9tZXRvd24gSGFsbCBt
ZWV0aW5ncyBncmV3IG91dCBvZiBhIG5lZWQgdG8gY29ubmVjdCB3aXRoIG91ciBmYW1pbGllcyBv
biBhIHNtYWxsZXIgc2NhbGUsJiM4MjIxOyBzYWlkIE1pY2hlbGxlIENhbXBiZWxsLCB0aGUgY2hp
ZWYgb3BlcmF0aW5nIG9mZmljZXIgb2YgdGhlIGZvdW5kYXRpb24uICYjODIyMDtBcyB3ZSBnZXQg
bmV3IGtpZHMgZXZlcnkgeWVhciBhbmQgZ3JvdyBsYXJnZXIsIHRoZSBtZWV0aW5ncyBhbGxvdyB1
cyB0byBjb21lIHRvZ2V0aGVyIGFzIGEgZmFtaWx5IHRvIGhhdmUgc29tZSBvbmUtb24tb25lIGlu
dGVyYWN0aW9uIGFuZCB0byBzaGFyZSB3aXRoIHRoZW0gb3VyIHVwZGF0ZXMsIGJ1dCBtb3N0IGlt
cG9ydGFudGx5LCB0byBnZXQgYSBsb3Qgb2YgZmVlZGJhY2sgZnJvbSB0aGVtIGFib3V0IHdoYXQg
ZWxzZSB0aGV5IG5lZWQgZnJvbSB0aGUgZm91bmRhdGlvbiBmb3IgdGhlIGNoaWxkcmVuLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBmb3VuZGF0aW9uJiM4MjE3O3MgZ29hbCBpcyB0byBob2xkIEhv
bWV0b3duIEhhbGwgbWVldGluZ3Mgc28gdGhhdCBvdXIgV2hlZWxzIGZvciBFZHVjYXRpb24gYW5k
IEFrcm9uIEkgUHJvbWlzZSBOZXR3b3JrIGZhbWlsaWVzIGhhdmUgYSBmb3J1bSB0byBzcGVhayB0
aGVpciBtaW5kcyBhbmQgdWx0aW1hdGVseSB0byB0ZWxsIHRoZSBmb3VuZGF0aW9uIGhvdyB3ZSBj
YW4gYmV0dGVyIHNlcnZlIHRoZWlyIGluY3JlZGlibGUgY2hpbGRyZW4sJiM4MjIxOyBDYW1wYmVs
bCBzYWlkLjwvcD48cD5UaGVyZSBhcmUgMSwxMjcgc3R1ZGVudHMgaW4gV2hlZWxzIGZvciBFZHVj
YXRpb24sIHdoaWNoIHNlcnZlcyB0aGlyZC0gdGhyb3VnaCBmaWZ0aC1ncmFkZSBzdHVkZW50cywg
YW5kIEkgUHJvbWlzZSwgd2hpY2ggV2hlZWxzIHN0dWRlbnRzIHN0YXJ0IGluIHNpeHRoIGdyYWRl
LiBUaGlyZC1ncmFkZSBzdHVkZW50cywgd2hvIHJlYWQgYmVsb3cgdGhlaXIgZ3JhZGUgbGV2ZWws
IGFyZSBzZWxlY3RlZCBmb3IgV2hlZWxzIGFmdGVyIGJlaW5nIHJlY29tbWVuZGVkIGJ5IHNjaG9v
bCBzdGFmZi48L3A+PHA+VGhlIG9sZGVzdCBwYXJ0aWNpcGFudHMgaW4gdGhlIHByb2dyYW0gc28g
ZmFyIGFyZSBlaWdodGgtZ3JhZGVycywgd2hvIHdpbGwgZ3JhZHVhdGUgZnJvbSBoaWdoIHNjaG9v
bCBpbiAyMDIxIGFuZCBzdGFydCBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBvbiBhIGZvdXIt
eWVhciBzY2hvbGFyc2hpcCBpZiB0aGV5IG1haW50YWluIHRoZWlyIGdyYWRlcy4gVGhlIGZvdW5k
YXRpb24gcmVjZW50bHkgbGF1bmNoZWQgdGhlIEkgUHJvbWlzZSBJbnN0aXR1dGUsIHdpdGggYSB0
ZWFtIG9mIGVkdWNhdG9ycyBhbmQgYWR2aXNlcnMgdG8gaGVscCBzdHVkZW50cyBmaW5pc2ggaGln
aCBzY2hvb2wsIGdldCB0byBjb2xsZWdlIGFuZCBncmFkdWF0ZS48L3A+PHA+THVja2lseSBmb3Ig
RGUmIzgyMTc7QW50aG9ueSYjODIxNztzIHRlYWNoZXIsIFRvbmkgUm9iZXJ0cywgc2l4IG9mIGhl
ciBzdHVkZW50cyBhcmUgaW4gdGhlIFdoZWVscyBmb3IgRWR1Y2F0aW9uIHByb2dyYW0uPC9wPjxw
PiYjODIyMDtBY3R1YWxseSwgaXQgd2FzIGEgY29pbmNpZGVuY2UsIGJ1dCBJIGxvdmUgaXQsJiM4
MjIxOyBSb2JlcnRzIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGxvdmUgaXQgYmVjYXVzZSB0aGV5IGNhbiByZWxh
dGUgdG8gZG9pbmcgdGhlIFtNeV0gUHJvbWlzZSBQbGVkZ2UgZXZlcnkgZGF5IGFuZCB0aGV5IGdl
dCB0byBrbm93IGVhY2ggb3RoZXIgYmV0dGVyLiBJdCYjODIxNztzIGxpa2UgaGVyZSYjODIxNztz
IG15IGJ1ZGR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2hlIHNhaWQgdGhlIGVudGlyZSBjbGFzcyBpcyBsaWtl
IGZhbWlseSBhbmQgdGhlIHBsZWRnZSBoYXMgZ29hbHMgdGhhdCBldmVyeW9uZSBpbiB0aGUgY2xh
c3MgY2FuIHVzZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBzdHVkZW50cyByZWFsbHkgZG8gdGFrZSB0aGUg
cGxlZGdlIHNlcmlvdXNseSwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhleSBjaG9vc2Ugb25l
IG9mIHRoZSBwbGVkZ2VzIHRoYXQgdGhleSBmZWVsIHRoZXkga2VlcCB0aGUgYmVzdCBhbmQgdHdv
IG90aGVycyB0aGV5IHRoaW5rIHRoZXkgY2FuIGltcHJvdmUgb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5OZXZl
ciBnaXZlIHVwPC9wPjxwPlNoZSBlbmNvdXJhZ2VzIGFsbCAyMyBvZiBoZXIgc3R1ZGVudHMgdG8g
cGFydGljaXBhdGUgaW4gc2VsZWN0aW5nIHBsZWRnZXMgdGhleSB3YW50IHRvIGZvY3VzIG9uLjwv
cD48cD5UaGUgcHJvbWlzZSBEZSYjODIxNztBbnRob255IHNhaWQgaGUga2VlcHMgdGhlIG1vc3Qg
aXMgdG8gJiM4MjIwO25ldmVyIGdpdmUgdXAsIG5vIG1hdHRlciB3aGF0JiM4MjIxOyBhbmQgdGhl
IHR3byBoZSB3YW50cyB0byBmb2N1cyBvbiBtb3N0IHRoaXMgeWVhciBhcmUgJiM4MjIwO3RvIGxp
dmUgYSBoZWFsdGh5IGxpZmUgYnkgZWF0aW5nIHJpZ2h0IGFuZCBiZWluZyBhY3RpdmUmIzgyMjE7
IGFuZCBhZ2FpbiB0byAmIzgyMjA7bmV2ZXIgZ2l2ZSB1cCwgbm8gbWF0dGVyIHdoYXQuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5JbiBoZXIgY2xhc3MsIFJvYmVydHMgc2FpZCBzaGUgcmVpbmZvcmNlcyBzZWxmLWVz
dGVlbSwgY2hhcmFjdGVyIGFuZCBhY2hpZXZlbWVudCBhcyBkbyB0aGUgc2F5aW5ncyBzaGUgaGFz
IHBvc3RlZCBvbiB0aGUgY2xhc3Nyb29tIHdhbGxzOiAmIzgyMjA7WW91JiM4MjE3O2xsIG5ldmVy
IHJlZ3JldCBkb2luZyB0aGUgUmlnaHQgVGhpbmcsJiM4MjIxOyAmIzgyMjA7WW91IGFyZSBWYWx1
YWJsZS4gRG9uJiM4MjE3O3QgbGV0IGFueW9uZSBtYWtlIHlvdSBiZWxpZXZlIGRpZmZlcmVudGx5
JiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO05ldmVyIHNldHRsZSBmb3IgbGVzcyB0aGFuIHlvdXIgYmVzdC4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBIb21ldG93biBIYWxsIG1lZXRpbmdzIGJ1aWxkIG9uIHRob3NlIHRo
ZW1lcyBhbmQgZmFtaWx5IHByaWRlLjwvcD48cD5BdCB0aGUgbWVldGluZ3MsIHN0dWRlbnRzIGFy
ZSBnaXZlbiBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byBzaGFyZSBnb29kIG5ld3Mgd2l0aCB0aGUgZmFtaWx5
LCBzdWNoIGFzIGltcHJvdmVtZW50IGluIHNjaG9vbCB3b3JrLiBEZSYjODIxNztBbnRob255IHdh
cyBwcm91ZCB0aGF0IGhlIGFuZCBjbGFzc21hdGUgSmFpdnluIFJvYmVydHMgYm90aCBzY29yZWQg
MTAgcG9pbnRzIGhpZ2hlciBpbiB0aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyBtYXRoIHNraWxsIHRlc3QuPC9w
PjxwPlRoZXJlIGFyZSBmYW1pbHkgZ2FtZXMgbGlrZSBiaW5nbyB3aGVyZSBwcml6ZXMgYXJlIGdp
dmVuIG91dC4gVGhlIGJpbmdvIHF1ZXN0aW9ucyBpbmNsdWRlIGEgbGl0dGxlIHNjaWVuY2UsIG1h
dGggYW5kIGEgZmV3IGVhc3kgb25lcyBsaWtlIHdoYXQgTkJBIHRlYW0gZG9lcyBMZUJyb24gSmFt
ZXMgcGxheSBmb3IuIFRoZXJlIGFyZSBhbHNvIHByaXplcywgc3VjaCBhcyAgJDEsMDAwIGdpZnQg
Y2VydGlmaWNhdGVzIGZvciBncm9jZXJpZXMsIGlmIGFuIEkgUHJvbWlzZSBkZWNhbCBzdGlja2Vy
IGlzIHNwb3R0ZWQgb24gYSBjYXIgb3IgYSB3aW5kb3cgaW4gYSBob3VzZS4gPC9wPjxwPiYjODIy
MDtUaGUgaWRlYSBvZiB0aGUgbWVldGluZ3MgaXMgdG8gZ2V0IHRoZSBmYW1pbHkgdGFsa2luZyBp
bnRlcm5hbGx5IHdpdGggb25lIGFub3RoZXIsIGxpa2UgeW91IHdvdWxkIGF0IHRoZSBkaW5uZXIg
dGFibGUsJiM4MjIxOyBDYW1wYmVsbCBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgYXJlIGluIHN1Y2ggYSB3b3Js
ZCBvZiBUViBhbmQgdmlkZW8gZ2FtZXMgdGhhdCB3ZSB3YW50IHRvIGdvIGJhY2sgdG8gYW4gYXRt
b3NwaGVyZSBmb3IgY29tbXVuaWNhdGlvbi4gVGhlIGZhbWlsaWVzIGFyZSBleGNpdGVkIGFuZCB0
cnkgdG8gY29tZSB1cCB3aXRoIHRoZSBhbnN3ZXJzIHRvZ2V0aGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Rmly
ZXNpZGUgY2hhdHM8L3A+PHA+U29tZXRoaW5nIG5ldyB0aGlzIHllYXIgYXJlIGZpcmVzaWRlIGNo
YXRzIGRlc2lnbmVkIHRvIGxldCBjaGlsZHJlbiBhbmQgcGFyZW50cyBrbm93IHdoYXQgdGhlIGZv
dW5kYXRpb24gaXMgZG9pbmcgYW5kIHRvIHRhbGsgYWJvdXQgc29tZSBvZiB0aGUgZXZlbnRzLjwv
cD48cD5TaGFuZWxsIEJ1c3NleSwgRGUmIzgyMTc7QW50aG9ueSYjODIxNztzIG1vdGhlciwgc2Fp
ZCB0aGUgcHJvZ3JhbSBoYXMgaGVscGVkIGJvdGggb2YgaGVyIHNvbnMgaW1wcm92ZSB0aGVpciBn
cmFkZXMuIFNoZSBhbHNvIGhhcyBhIDEyLXllYXItb2xkLCBEYWkmIzgyMTc7TGVvbiwgaW4gdGhl
IHByb2dyYW0uIDwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgaGVscHMgdG8gaGF2ZSBzb21lb25lIGxpa2UgTGVC
cm9uIEphbWVzLCB0aGVpciBsb2NhbCBoZXJvLCB0ZWxsaW5nIHRoZW0gd2hhdCB0aGV5IG5lZWQg
dG8gZG8uIEl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGp1c3QgbWUgc2F5aW5nIHlvdSBnb3R0YSBkbyB0aGlzIGFu
ZCB0aGF0LiBJdCYjODIxNztzIExlQnJvbiBzYXlpbmcgaXQsJiM4MjIxOyB0aGUgbW90aGVyIHNh
aWQuICYjODIyMDtUaGV5IGFyZSBtYWtpbmcgdGhlIGhvbm9yIHJvbGwgbm93IGFuZCB0YWxraW5n
IGFib3V0IGdvaW5nIHRvIGNvbGxlZ2UuIFRoZXkgYXJlIGFsc28gZ2V0dGluZyB0byBleHBlcmll
bmNlIGRpZmZlcmVudCB0aGluZ3MgdGhhdCB0aGV5IG5vcm1hbGx5IHdvdWxkIG5vdCBoYXZlIGJl
ZW4gYWJsZSB0byBkbywgbGlrZSBhdHRlbmQgYSBDbGV2ZWxhbmQgQ2F2cyBnYW1lIGFuZCB0aGUg
eWVhcmx5IGZhbWlseSByZXVuaW9uIGF0IENlZGFyIFBvaW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhpcyB5
ZWFyLCBtb3JlIGFmdGVyLXNjaG9vbCB0dXRvcmluZyB3YXMgcGxhY2VkIGluIHRoZSBzY2hvb2xz
IHRvIGhlbHAgd2l0aCByZWFkaW5nIGFuZCBob21ld29yaywgYmVjYXVzZSBmYW1pbGllcyBzYWlk
IHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IHRoZSBraWRzIG5lZWRlZCwgQ2FtcGJlbGwgc2FpZC48L3A+PHA+
VGhlIGludGVyYWN0aW9uIGJldHdlZW4gcGFyZW50cyBhbmQgcmVwcmVzZW50YXRpdmVzIGZyb20g
dGhlIGZvdW5kYXRpb24gaXMgaGVsZCBiZWZvcmUgdGhlIEhvbWV0b3duIEhhbGwgbWVldGluZ3Mg
c28gcGFyZW50cyBjYW4gc3BlYWsgZnJlZWx5LiBVbml2ZXJzaXR5IHByb2Zlc3NvcnMgZnJvbSB0
aGUgTGVCcm9uIEphbWVzIENvbGxlZ2Ugb2YgRWR1Y2F0aW9uIG1lZXQgd2l0aCBwYXJlbnRzIGlu
IGEgZm9jdXMgZ3JvdXAgdG8gZ2V0IHJlYWwgZmVlZGJhY2sgZnJvbSBwYXJlbnRzLjwvcD48cD5U
aGUgZm91bmRhdGlvbiBoYXMgdGhyZWUgYWR2aXNvcnkgYm9hcmRzICYjODIxMjsgYSBjb21tdW5p
dHkgYm9hcmQgYW5kIHR3byBvdGhlcnMgdGhhdCByZXByZXNlbnQgc2Nob29sIGFkbWluaXN0cmF0
b3JzLiBPbmUgYm9hcmQgaXMgbWFkZSB1cCBvZiBlbGVtZW50YXJ5IGVkdWNhdG9ycyBhbmQgdGhl
IG90aGVyLCBzZWNvbmRhcnkgc2Nob29sIHJlcHJlc2VudGF0aXZlcy48L3A+PHA+VGhlIG5leHQg
SG9tZXRvd24gSGFsbCBtZWV0aW5nLCB3aGljaCBpbmNsdWRlcyBwYXJlbnRzLCB0ZWFjaGVycywg
Ym9hcmQgbWVtYmVycyBhbmQgdGhlIExlQnJvbiBKYW1lcyBGYW1pbHkgRm91bmRhdGlvbiBtZW1i
ZXJzIHdpdGggYmUgSmFuLiAyNiBhdCB0aGUgRmlyZXN0b25lL0xpdGNoZmllbGQgQ29tbXVuaXR5
IExlYXJuaW5nIENlbnRlciwgNDcwIENhc3RsZSBCbHZkLjwvcD48cD5NYXJpbHluIE1pbGxlciBj
YW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTMwOTggb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1taWxsZXJA
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1taWxsZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+Ljwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.