All CATEGORIES
☰ Menu

Beer

Hop Tree Brewing putting down roots in Hudson

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: July 11, 2017 - 06:45 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Greg McClymont (left) and Cory Ross are opening the Hop Tree Brewing Co. in Hudson. Their facility will house a restaurant, production brewery and tasting room. (Rick Armon/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

firestone14cut_1 Mark Duncan - AP
Firestone Country Club to name bridge on famous 16th hole ‘Arnold Palmer Bridge’

Arnold Palmer and Firestone Country Club will forever be linked.

skull14cut_02
Authorities to release facial reconstruction of skull found last year on Akron sidewalk
stow14cut_01
Stow wants to rewrite ordinances to retrieve stolen property
blackmale14_harper
Actors Hill Harper and Lamman Rucker to speak at Black Male Summit at University of Akron
France_Bastille_Day_87942.jpg-f355d~1
White-knuckle handshake giving way to Trump, Macron bromance - 10:20 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next