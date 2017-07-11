All CATEGORIES
☰ Menu

Beer

Hop Tree Brewing putting down roots in Hudson

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: July 11, 2017 - 06:45 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Greg McClymont (left) and Cory Ross are opening the Hop Tree Brewing Co. in Hudson. Their facility will house a restaurant, production brewery and tasting room. (Rick Armon/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

stow14cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Stow wants to rewrite ordinances to retrieve stolen property

STOW: Secondhand dealers have long been required to keep records of purchases and sales in order to help police track down stolen property.

skull14cut_02
Authorities to release facial reconstruction of skull found last year on Akron sidewalk
Regional news briefs — July 13, 2017 - 11:09 PM
blackmale14_harper
Actors Hill Harper and Lamman Rucker to speak at Black Male Summit at UA; event gets AT&T contribution
Corrections and clarifications — July 14 - 11:09 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next