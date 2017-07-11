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Beer

Hop Tree Brewing putting down roots in Hudson

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: July 11, 2017 - 06:45 PM
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Greg McClymont (left) and Cory Ross are opening the Hop Tree Brewing Co. in Hudson. Their facility will house a restaurant, production brewery and tasting room. (Rick Armon/Akron Beacon Journal)

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