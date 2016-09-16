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Hot Spot: Pav’s in Green rolls out three more alcohol-infused adult shakes

By Malcolm X Abram
Beacon Journal staff writer

Published: September 16, 2016 - 02:58 PM | Updated: September 16, 2016 - 04:10 PM
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The exterior of Pav's Creamery on Massillon Road in Green. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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