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How to volunteer: Akron Children’s Hospital

How to Volunteer: Add a dose of fun to patients’ stays at Akron Children’s Hospital

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: February 12, 2017 - 06:23 PM | Updated: February 13, 2017 - 05:24 PM
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Nora Houser helps Bella Farmer, 9, of Howland, roll out cookie dough as Houser volunteers at Akron Children's Hospital Monday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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