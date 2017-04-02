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Volunteering

How to Volunteer: Cleveland Clinic Akron General Hospice Care Center helpers offer comfort, support

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: April 2, 2017 - 10:09 PM | Updated: April 3, 2017 - 02:47 PM
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Wayne Matuch (right) a U.S. Army veteran and volunteer with the Cleveland Clinic Akron General Hospice Care Center shakes the hand of Robert Johns, 94, after Matuch awarded Johns with a pin for his years of military service during World War II at his home Friday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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