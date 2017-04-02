How to Volunteer: Cleveland Clinic Akron General Hospice Care Center helpers offer comfort, support

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkhvdyB0byB2b2x1bnRlZXIgd2l0aCBob3NwaWNlLi4u
PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UERUTF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+JiM4MjI2OyBGaWxsIG91dCBhbiBhcHBs
aWNhdGlvbiBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnZuc2EuY29tL3BvcnRhbC9wYWdlL3BvcnRh
bC92bnNhL3ZvbHVudGVlciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy52bnNhLmNvbS9wb3J0YWwvcGFn
ZS9wb3J0YWwvdm5zYS92b2x1bnRlZXI8L2E+IG9yIGNhbGwgMzMwLTY2OC00NjUwIHRvIGhhdmUg
b25lIG1haWxlZCB0byB5b3UuPC9wPjxwPiYjODIyNjsgQXR0ZW5kIGEgZGF5bG9uZyBvcmllbnRh
dGlvbi4gVGhlIG5leHQgb25lIHdpbGwgYmUgaGVsZCBKdW5lIDE2LjwvcD48cD4mIzgyMjY7IFNo
YWRvdyBhbiBleHBlcmllbmNlZCB2b2x1bnRlZXIgZm9yIGEgY291cGxlIG9mIGRheXMgdG8gZ2V0
IGNvbWZvcnRhYmxlLjwvcD48cD4mIzgyMjY7IENob29zZSBiZXR3ZWVuIGRpcmVjdC1jb250YWN0
IG9wcG9ydHVuaXRpZXMgbGlrZSBzaXR0aW5nIHdpdGggcGF0aWVudHMgb3Igc3VwcG9ydGluZyBm
YW1pbHksIG9yIG5vbnBhdGllbnQgY2FyZSwgaW5jbHVkaW5nIGNyYWZ0cywgZ2FyZGVuaW5nLCBj
bGVyaWNhbCB3b3JrIG9yIG9yZ2FuaXppbmcgZnVuZHJhaXNpbmcgZXZlbnRzLjwvcD4=
PHA+V2F5bmUgTWF0dWNoIG5ldmVyIGZvcmdvdCB0aGUgY29tcGFzc2lvbmF0ZSBjYXJlIGhpcyBm
YXRoZXIgcmVjZWl2ZWQgaW4gMTk4MCB3aGVuIHRoZSB0aGVuLW5ldyBWaXNpdGluZyBOdXJzZSBT
ZXJ2aWNlIEhvc3BpY2UgcHJvZ3JhbSBoZWxwZWQgaGltIHRocm91Z2ggaGlzIGZpbmFsIGRheXMu
PC9wPjxwPlRocmVlIGRlY2FkZXMgbGF0ZXIsIE1hdHVjaCByZXRpcmVkIGFzIEdvb2R5ZWFyJiM4
MjE3O3MgcG9saWNlIGNoaWVmIGFuZCBtYXJjaGVkIGludG8gaG9zcGljZSB0byBzaWduIHVwIGFz
IGEgdm9sdW50ZWVyLiBOb3cgaGUmIzgyMTc7cyBvbiB0aGUgb3RoZXIgc2lkZSwgb2ZmZXJpbmcg
aGlzIGVhciB0byBzdHJlc3NlZCBmYW1pbHkgbWVtYmVycywgc2l0dGluZyB2aWdpbCB3aXRoIHBh
dGllbnRzIGluIHRoZWlyIGxhc3QgaG91cnMsIGFuZCBjb25kdWN0aW5nIHBpbm5pbmcgY2VyZW1v
bmllcyBmb3IgdmV0ZXJhbnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdhcyBzbyBpbXByZXNzZWQgd2l0aCB3
aGF0IHRoZXkgZGlkIGZvciBteSBmYW1pbHksIEkgd2FudGVkIHRvIGRvIHRoYXQgZm9yIHNvbWVv
bmUgZWxzZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkluIHJlY2VudCBtb250aHMsIHRoZSBBa3Jv
biBCZWFjb24gSm91cm5hbCBoYXMgYmVlbiB0YWtpbmcgdGhlIG15c3Rlcnkgb3V0IG9mIHdoYXQg
aXQgbWVhbnMgdG8gYmUgYSB2b2x1bnRlZXIgYnkgb2ZmZXJpbmcgYSBzdGVwLWJ5LXN0ZXAgZ3Vp
ZGUgZm9yIHNvbWUgU3VtbWl0IENvdW50eSBvcmdhbml6YXRpb25zLjwvcD48cD5JbiBwcmV2aW91
cyBzdG9yaWVzLCB3ZSBleHBsYWluZWQgaG93IHRvIGdldCBpbnZvbHZlZCB3aXRoIEludGVyZmFp
dGggQ2FyZWdpdmVycywgQ3V5YWhvZ2EgVmFsbGV5IFNjZW5pYyBSYWlscm9hZCwgSGF2ZW4gb2Yg
UmVzdCBNaW5pc3RyaWVzLCBBa3JvbiBDaGlsZHJlbiYjODIxNztzIEhvc3BpdGFsLCBJbnRlcm5h
dGlvbmFsIEluc3RpdHV0ZSBvZiBBa3JvbiwgSnVuaW9yIEFjaGlldmVtZW50LCB0aGUgQWtyb24g
Wm9vIGFuZCB0aGUgQWtyb24tQ2FudG9uIFJlZ2lvbmFsIEZvb2QgQmFuay48L3A+PHA+VG9kYXk6
IEhvdyB0byB2b2x1bnRlZXIgd2l0aCBob3NwaWNlLjwvcD48cD5NYXR1Y2ggaXMgb25lIG9mIDMy
NSBwZW9wbGUgd2hvIGRvbmF0ZSB0aGVpciB0aW1lIHRvIHRoZSBub3ctbmFtZWQgQ2xldmVsYW5k
IENsaW5pYyBBa3JvbiBHZW5lcmFsIEp1c3RpbiBULiBSb2RnZXJzIEhvc3BpY2UgQ2FyZSBDZW50
ZXIgaW4gQ29wbGV5IFRvd25zaGlwLjwvcD48cD5MYXN0IHllYXIsIHRoZXkgcHV0IGluIDMwLDAw
MCBob3VycywgbWFueSBvZiB0aGVtIHBheWluZyB2aXNpdHMgdG8gcGF0aWVudHMgaW4gaG9tZXMg
YW5kIG51cnNpbmcgZmFjaWxpdGllcyB0aHJvdWdob3V0IFN1bW1pdCwgU3RhcmssIFdheW5lLCBQ
b3J0YWdlIGFuZCBNZWRpbmEgY291bnRpZXMsIGFzIHdlbGwgYXMgdGhlIDI2LWJlZCBob3NwaWNl
IGNlbnRlciBvbiBSaWRnZXdvb2QgUm9hZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHNheSBvbmUgaG91ciBh
IHdlZWsgY2FuIGNoYW5nZSB0d28gbGl2ZXMsJiM4MjIxOyBzYWlkIENocmlzdGluZSBIaW5tYW4s
IG1hbmFnZXIgb2Ygdm9sdW50ZWVyIHNlcnZpY2VzLiAmIzgyMjA7VGhlaXJzIGFuZCB5b3Vycy4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPk1vc3Qgb2YgdGhlIHZvbHVudGVlcnMgZG9uJiM4MjE3O3QgbmVlZCB0byBi
ZSBjb252aW5jZWQuIEhpbm1hbiBlc3RpbWF0ZXMgdGhhdCA5MCBwZXJjZW50IG9mIHRoZW0gZXhw
ZXJpZW5jZWQgaG9zcGljZSB0aHJvdWdoIHRoZSBkZWF0aCBvZiBhIGxvdmVkIG9uZSBhbmQgd2Fu
dGVkIHRvIHJldHVybiB0aGUgZmF2b3IuPC9wPjxwPlRob3NlIHdpdGggYSByZWNlbnQgbG9zcyBh
cmUgYXNrZWQgdG8gd2FpdCBhdCBsZWFzdCBvbmUgeWVhciBiZWZvcmUgdGFraW5nIG9uIHJvbGVz
IHRoYXQgYnJpbmcgdGhlbSBpbnRvIGRpcmVjdCBjb250YWN0IHdpdGggcGF0aWVudHMuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJdCBjYW4gYmUgZW1vdGlvbmFsLCBhbmQgeW91JiM4MjE3O3JlIHN1cHBvcnRpbmcg
b3RoZXJzIGdvaW5nIHRocm91Z2ggYSBkaWZmaWN1bHQgdGltZSBhbmQgdGhhdCB0YWtlcyBhIGxv
dCBvZiBzdHJlbmd0aCwmIzgyMjE7IEhpbm1hbiBzYWlkLjwvcD48cD5CdXQgdGhhdCYjODIxNztz
IE9LLiBGcm9tIGEgbW9udGhseSBjbHViIHRoYXQgbWFrZXMgY3JhZnRzIGZvciBmb29kIHRyYXlz
IHRvIGEgY3JldyBvZiB2b2x1bnRlZXIgZ2FyZGVuZXJzLCB0aGVyZSBhcmUgcGxlbnR5IG9mIG9w
cG9ydHVuaXRpZXMgdGhhdCBkb24mIzgyMTc7dCBpbnZvbHZlIHNpdHRpbmcgd2l0aCBwYXRpZW50
cy48L3A+PHA+U2lnbmluZyB1cDwvcD48cD5TdGFydCBieSB2aXNpdGluZyA8YSBocmVmPSJodHRw
Oi8vd3d3LnZuc2EuY29tL3BvcnRhbC9wYWdlL3BvcnRhbC92bnNhL3ZvbHVudGVlciIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly93d3cudm5zYS5jb20vcG9ydGFsL3BhZ2UvcG9ydGFsL3Zuc2Evdm9s
dW50ZWVyPC9hPiBhbmQgY2xpY2tpbmcgb24gdGhlIGxpbmsgdG8gdGhlIG9ubGluZSBhcHBsaWNh
dGlvbi4gT3IgY2FsbCAzMzAtNjY4LTQ2NTAgdG8gaGF2ZSBhbiBhcHBsaWNhdGlvbiBtYWlsZWQg
dG8geW91LjwvcD48cD5Gb3IgcG9zaXRpb25zIGludm9sdmluZyBwYXRpZW50IGNvbnRhY3QsIGEg
YmFja2dyb3VuZCBjaGVjayBpcyByZXF1aXJlZCwgYW5kIHlvdSYjODIxNztsbCBiZSBhc2tlZCB0
byBwcm92aWRlIHJlZmVyZW5jZXMuIFlvdSYjODIxNztsbCBhbHNvIGhhdmUgdG8gdGFrZSBhIFRC
IHRlc3QuIDwvcD48cD5BZnRlciBzdWJtaXR0aW5nIHlvdXIgYXBwbGljYXRpb24sIGV4cGVjdCBh
IHBob25lIGNhbGwgYW5kIGFuIGludml0YXRpb24gdG8gYSBkYXlsb25nIG9yaWVudGF0aW9uIHRv
IGNvdmVyIHRoaW5ncyBsaWtlIHByaXZhY3kgbGF3cywgY29tbXVuaWNhdGlvbnMgc2tpbGxzLCBw
cm9mZXNzaW9uYWwgYm91bmRhcmllcywgZXRoaWNzIGFuZCBtZWV0aW5nIHRoZSBzdGFmZi4gVGhl
IG5leHQgb3JpZW50YXRpb24gd2lsbCBiZSA5IGEubS4gdG8gNDozMCBwLm0uIG9uIEp1bmUgMTYu
PC9wPjxwPkFmdGVyd2FyZCwgeW91JiM4MjE3O2xsIHNoYWRvdyBhbiBleHBlcmllbmNlZCB2b2x1
bnRlZXIgZm9yIGEgY291cGxlIG9mIHNoaWZ0cyBvciB1bnRpbCB5b3UmIzgyMTc7cmUgY29tZm9y
dGFibGUgc2V0dGluZyBvZmYgb24geW91ciBvd24uPC9wPjxwPkFtb25nIHRoZSB2b2x1bnRlZXJz
IGFyZSBsb2NhbCBtdXNpY2lhbnMgd2hvIG9mZmVyIHRvIHBsYXkgaW4gdGhlIGdyZWF0IHJvb20s
IHdoZXJlIGVhc3kgY2hhaXJzIGFuZCBhIHBpYW5vIHN1cnJvdW5kIGEgY2VudHJhbCBmaXJlcGxh
Y2UuIDwvcD48cD5CZWNhdXNlIHRoZSBjZW50ZXIgaXMgb24gYSBuYXR1cmFsIHdpbGRsaWZlIHBy
ZXNlcnZlLCBhIGZ1bGwtdGltZSBnYXJkZW5lciBkZXBlbmRzIG9uIDE2IGhlbHBlcnMgdG8gbWFp
bnRhaW4gdGhlIHByb3BlcnR5LCBwbGFudCBmbG93ZXJzIGFuZCBwdWxsIHdlZWRzLjwvcD48cD5P
dGhlcnMgY29udHJpYnV0ZSB0aGVpciBjb21wdXRlciBza2lsbHMsIHBldCBvd25lcnMgY2FuIGpv
aW4gdGhlICYjODIyMDtDYXJpbmcgQ2FuaW5lcyYjODIyMTsgdGhlcmFweSBncm91cCwga25pdHRl
cnMgYW5kIGNyb2NoZXRlcnMgY2FuIGNyZWF0ZSBsYXAgYmxhbmtldHMsIGFuZCBoYWlyIHN0eWxp
c3RzIGFuZCBtYW5pY3VyaXN0cyByb3V0aW5lbHkgYnJpZ2h0ZW4gc29tZW9uZSYjODIxNztzIHdl
ZWsuPC9wPjxwPlZvbHVudGVlcnMgYWxzbyBydW4gdGhlIHR3byBhbm51YWwgZnVuZHJhaXNlcnM6
IHRoZSBMaWdodCBVcCBBIExpZmUgaG9saWRheSBjYW1wYWlnbiBhbmQgdGhlIEpveWZ1bCBUYXN0
ZSBvZiBMaWZlIGZvb2QsIGJlZXIgYW5kIHdpbmUgZXZlbnQuPC9wPjxwPkFuZCB0ZWVucyBhZ2Vz
IDE1IHRvIDE3IGFyZSB0YXBwZWQgdG8gb3BlcmF0ZSBDYW1wIFByb21pc2UsIGEgc3VtbWVyIGJl
cmVhdmVtZW50IGNhbXAgYXR0ZW5kZWQgYnkgNTAgb3IgbW9yZSB5b3VuZ3N0ZXJzIGV2ZXJ5IHll
YXIuPC9wPjxwPkhpbm1hbiBzYWlkIG9uZSBvZiBoZXIgZmF2b3JpdGUgcHJvZ3JhbXMgdXNlcyB2
b2x1bnRlZXJzIHRvIGNvbmR1Y3QgcGlubmluZyBjZXJlbW9uaWVzIG9mIHZldGVyYW5zIHdobyBj
b21lIHVuZGVyIGhvc3BpY2UgY2FyZS48L3A+PHA+VGhhdCBzb3VuZGVkIGxpa2UgYW4gdXBsaWZ0
aW5nIGV4cGVyaWVuY2UsIHNvIEkgYXNrZWQgdG8gaGVscCBhdCBvbmUsIGFuZCB0aGF0JiM4MjE3
O3Mgd2hlcmUgSSBmb3VuZCBteXNlbGYgbGFzdCB3ZWVrLjwvcD48cD5TaG93aW5nIHVwPC9wPjxw
PkkgaGFkIDQ4IGhvdXJzIG5vdGljZSBvZiB0aGUgY2VyZW1vbnkuIFdpdGggbWFueSBwYXRpZW50
cyBmYWNpbmcgbGltaXRlZCB0aW1lLCBzb21ldGltZXMgdm9sdW50ZWVycyBoYXZlIHRvIG1vdmUg
ZmFzdGVyIHRoYW4gdGhhdC4gVHdvIHZldGVyYW5zIHBpbm5lZCB0aGUgcHJldmlvdXMgd2VlayBo
YWQgYWxyZWFkeSBwYXNzZWQsIEhpbm1hbiB0b2xkIGhlciB2b2x1bnRlZXJzLjwvcD48cD5JIHdh
cyBpbnRyb2R1Y2VkIHRvIE1hdHVjaCwgNzEsIG9mIEJhcmJlcnRvbjsgQm9iIEJ1ZGQsIDY4LCBv
ZiBDdXlhaG9nYSBGYWxscywgYW5kIFRhbW1pZSBNY0dpdmVybiwgNTgsIG9mIEdyYW5nZXIgVG93
bnNoaXAuPC9wPjxwPkFsbCB0aHJlZSBzZXJ2ZWQgaW4gdGhlIFUuUy4gQXJteSBhbmQgdGhleSB3
ZXJlIGdldHRpbmcgcmVhZHkgdG8gaG9ub3Igb25lIG9mIHRoZWlyIG93biwgYSBmZWxsb3cgZm9y
bWVyIHNvbGRpZXIgdW5kZXIgaGlzIGRhdWdodGVyJiM4MjE3O3MgY2FyZSBpbiBXZXN0IEFrcm9u
LjwvcD48cD5CZWNhdXNlIGhlYXJpbmcgaXMgdGhlIGxhc3Qgc2Vuc2UgdG8gZ28sIGV2ZW4gdW5y
ZXNwb25zaXZlIHBhdGllbnRzIGhhdmUgcGVya2VkIHVwIGR1cmluZyB0aGUgY2VyZW1vbnksIEhp
bm1hbiBzYWlkLiBTZWVtaW5nbHkgdW5jb25zY2lvdXMgcmVjaXBpZW50cyBoYXZlIGJlZW4ga25v
d24gdG8gcmFpc2UgdGhlaXIgaGFuZCBpbiBhIHNhbHV0ZSBvciBtb3V0aCBhICYjODIyMDt0aGFu
ayB5b3UsJiM4MjIxOyBzdXJwcmlzaW5nIGZhbWlseSB3aG8gaGFkbiYjODIxNzt0IHNlZW4gbW92
ZW1lbnQgaW4gZGF5cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1NvbWV0aW1lcyBJIGp1c3QgbGV0IGdvIGFuZCBj
cnkgYXQgdGhlc2UsJiM4MjIxOyBNYXR1Y2ggYWRtaXR0ZWQgYXMgaGUgZ2F0aGVyZWQgdXAgYSBn
aWZ0IGJveCBmaWxsZWQgd2l0aCBrZWVwc2FrZXMgYW5kIGxlZCBNY0dpdmVybiwgQnVkZCBhbmQg
dGhyZWUgaG9zcGljZSBlbXBsb3llZXMgdG8gdHdvIHdhaXRpbmcgY2Fycy48L3A+PHA+TGlrZSBN
YXR1Y2gsIE1jR2l2ZXJuIGFuZCBCdWRkIGZpcnN0IGV4cGVyaWVuY2VkIGhvc3BpY2Ugd2hpbGUg
dGhlaXIgZmF0aGVycyB3ZXJlIGR5aW5nLiBBbmQgbGlrZSBoaW0sIHRoZXkgbWFkZSBhIGJlZWxp
bmUgYmFjayB0byBob3NwaWNlIGluIHJldGlyZW1lbnQsIEJ1ZGQgYSBmb3JtZXIgdHJ1Y2sgZHJp
dmVyIGZvciBIb3VzZSBvZiBMYVJvc2UsIE1jR2l2ZXJuIGEgZm9ybWVyIGZlZGVyYWwgZW1wbG95
ZWUgZm9yIGEgc2VjdXJpdHkgYWdlbmN5LjwvcD48cD5CdWRkIGhhcyBmaXZlIHllYXJzIGV4cGVy
aWVuY2Ugbm93LCBidXQgdGhlIHBpbm5pbmcgY2VyZW1vbmllcyBhcmUgYXMgY2xvc2UgYXMgaGUg
Z2V0cyB0byBkaXJlY3QgcGF0aWVudCBjb250YWN0LiBIZSBncmV3IGNsb3NlIHRvIGEgcGF0aWVu
dCBoZSB2aXNpdGVkIGZvciBhIHllYXIgYmVmb3JlIHRoZSBtYW4mIzgyMTc7cyBkZWF0aCwgYSBs
b3NzIGhlIGRpZG4mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIGV4cGVyaWVuY2UgYWdhaW4uIE5vdyBoZSYjODIx
NztzIGNvbnRlbnQgdG8gZ2l2ZSBiYWNrIGJ5IGRvaW5nIGNsZXJpY2FsIGFuZCBvdGhlciBvZmZp
Y2UgdHlwZSB3b3JrLjwvcD48cD5NY0dpdmVybiBqdXN0IGNvbXBsZXRlZCBoZXIgdHJhaW5pbmcg
bGFzdCBmYWxsLiBTaGUgc2FpZCBzaGUmIzgyMTc7cyBub3Qgc3VyZSBzaGUgd291bGQgaGF2ZSBo
YWQgdGhlIGlubmVyIHN0cmVuZ3RoIHRvIHdpdG5lc3MgcGVvcGxlIHBhc3NpbmcgZnJvbSB0aGlz
IGxpZmUgaWYgc2hlIGhhZG4mIzgyMTc7dCBmaXJzdCBleHBlcmllbmNlZCBpdCB3aXRoIGhlciBw
YXJlbnRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7U29tZXRpbWVzIHlvdSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IHdoYXQg
eW91JiM4MjE3O3JlIGNhcGFibGUgb2YgdGlsbCB5b3UganVzdCBnbyB0aHJvdWdoIGl0LCYjODIy
MTsgc2hlIHNhaWQuIE5vdyBzaGUganVzdCByZW1pbmRzIGhlcnNlbGY6ICYjODIyMDtJdCYjODIx
NztzIG5vdCBhYm91dCBtZS4gSXQmIzgyMTc7cyBhYm91dCB0aGVtLCBhbmQgSSBkb24mIzgyMTc7
dCB0aGluayBhbnlvbmUgc2hvdWxkIHNwZW5kIHRoZWlyIGZpbmFsIGRheXMgYWxvbmUuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5BZnRlciBhIHNob3J0IGRyaXZlLCB0aGUgdHdvIGNhcnMgcHVsbGVkIHVwIHRvIHRo
ZSBob21lIG9mIFJvYmVydCBKb2hucy4gTmVhcmx5IDIwIGZhbWlseSBtZW1iZXJzIGFuZCBuZWln
aGJvcnMgb2YgdGhlIDk0LXllYXItb2xkIEFybXkgdmV0ZXJhbiB3ZXJlIHN0aWxsIHRyaWNrbGlu
ZyBpbnRvIHRoZSBob21lLCBlYWdlciB0byBjZWxlYnJhdGUgaGlzIHNlcnZpY2UuPC9wPjxwPkRh
dWdodGVyIERpYW5lIEpvaG5zIHdlbGNvbWVkIGVhY2ggYXMgdGhleSBjYW1lIHRocm91Z2ggdGhl
IGRvb3IgYW5kIHNxdWVlemVkIGludG8gYSBzbWFsbCBsaXZpbmcgcm9vbSB0aGF0IHdhcyBmaWxs
aW5nIHdpdGggdGhlIHNtZWxsIG9mIGhvbWUgY29va2luZyBpbiB0aGUga2l0Y2hlbi48L3A+PHA+
SW4gYSBjb3JuZXIsIFJvYmVydCBKb2hucyBxdWlldGx5IG5vZGRlZCBoaXMgaGVhZCBhdCBlYWNo
IGdyZWV0ZXIsIG9jY2FzaW9uYWxseSBsaWZ0aW5nIGl0IHdoZW4gc29tZW9uZSBhc2tlZCB0byB0
YWtlIGEgc2VsZmllLjwvcD48cD5Kb2hucyBzZXJ2ZWQgaW4gSXRhbHkgZHVyaW5nIFdvcmxkIFdh
ciBJSSBiZWZvcmUgZ29pbmcgb24gdG8gYSBjYXJlZXIgYXMgYSBoZWFkIGNoZWYgYXQgQWtyb24m
IzgyMTc7cyBUYW5naWVyIHJlc3RhdXJhbnQsIHJldGlyaW5nIGluIHRoZSBsYXRlIDE5ODBzLiBB
bW9uZyB0aG9zZSBvbiBoYW5kIHRvIHdpdG5lc3MgdGhlIHBpbm5pbmcgY2VyZW1vbnkgd2FzIEpv
aG5zJiM4MjE3OyBvbGQgYm9zcywgVGFuZ2llciBvd25lciBFZCBHZW9yZ2UuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtXZSBzZXJ2ZWQgMSwwMDAgcGVvcGxlIGEgbmlnaHQsIGRpZG4mIzgyMTc7dCB3ZT8mIzgyMjE7
IEdlb3JnZSBhc2tlZCBoaXMgb2xkIGZyaWVuZC4gJiM4MjIwO0l0IHdhcyBhIGdyZWF0IGVyYS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkhpbm1hbiBhbmQgaGVyIHRocmVlIHZvbHVudGVlcnMgY29uZHVjdGVkIHRo
ZSBjZXJlbW9ueS4gTWF0dWNoIHByZXNlbnRlZCB0aGUgZ2lmdCBib3gsIGluY2x1ZGluZyBhIGNy
b2NoZXRlZCBibGFua2V0IG1hZGUgb2YgcGFuZWxzIG9mIHJlZCwgd2hpdGUgYW5kIGJsdWUgZmxh
Z3MuIE1jR2l2ZXJuIGFuZCBCdWRkIHRvb2sgdHVybnMgc3BlYWtpbmcuIDwvcD48cD5UaGVuIHZl
dGVyYW5zIGluIHRoZSByb29tIHNhbHV0ZWQgYW5kIGNpdmlsaWFucyBjb3ZlcmVkIHRoZWlyIGhl
YXJ0cyBhcyBNYXR1Y2ggYXR0YWNoZWQgYSBjb21tZW1vcmF0aXZlIHBpbiB0byBKb2hucyYjODIx
Nzsgc2hpcnQuPC9wPjxwPkRpYW5lIEpvaG5zIGJpZCBoZXIgZ3Vlc3RzIHRvIGVhdCwgZHJpbmsg
YW5kIGVuam95IGEgc2hlZXQgY2FrZSB0aGF0IHRoYW5rZWQgaGVyIGZhdGhlciBmb3IgaGlzIHNl
cnZpY2UuIFRoaXJ0eSBtaW51dGVzIGFmdGVyIGFycml2aW5nLCB0aGUgaG9zcGljZSB2b2x1bnRl
ZXJzIGV4Y2hhbmdlZCBmYXJld2VsbHMgYW5kIGhlYWRlZCBiYWNrIHRvIHRoZSBjZW50ZXIuPC9w
PjxwPk1hdHVjaCBzYWlkIGhlIG9uY2UgbG9zdCBhIHBhdGllbnQgZHVyaW5nIGEgdmlzaXRhdGlv
biwgYW5kIGhlIHN0aWxsIG1vdXJucyB0aGUgbG9zcyBvZiBhIG1hbiB3aG8gaGFkIGNvbWUgdG8g
ZmVlbCBsaWtlIGEgYnJvdGhlciB0byBoaW0uIEJ1dCBoaXMgc3Bpcml0dWFsIGJlbGllZnMgbWFr
ZSBpdCBlYXN5IHRvIGtlZXAgY29taW5nIGJhY2suPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGtub3cgd2l0aG91
dCBhIGRvdWJ0IHRoZXkgYXJlIGdvaW5nIHRvIGEgYmV0dGVyIHBsYWNlLCYjODIyMTsgaGUgc2Fp
ZC48L3A+PHA+UGF1bGEgU2NobGVpcyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3NDEgb3Ig
PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBzY2hsZWlzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5wc2NobGVpc0B0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVm
PSJodHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGF1bGFzY2hsZWlzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cDov
L3R3aXR0ZXIuY29tL3BhdWxhc2NobGVpczwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.