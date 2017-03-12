All CATEGORIES
☰ Menu

How To Volunteer: Cuyahoga Valley Scenic Railroad fans keep riders on track

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: March 12, 2017 - 10:02 PM | Updated: March 13, 2017 - 01:57 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Russ Warner, a volunteer trainman, tells some of the history about the train and the Cuyahoga Valley National Park to train passengers as they ride on the Cuyahoga Valley Scenic Railroad. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

candy15cut_01
Driver hurt as truck full of chocolate overturns on Interstate 71 in Medina County - 10:04 PM

MONTVILLE TWP.: A truck carrying boxes of chocolate overturned in Medina County early Tuesday morning, spilling its load and injuring the driver.

kkemp15cut
New Franklin woman accused of stealing more than $870,000 from employer - 10:04 PM
‘Race of Doom’? 5KDEVO will hit Akron streets in July - 10:04 PM
sessions15cut_01
Tight budgets could complicate Jeff Sessions’ vow to fight crime - 10:41 PM
National news briefs — compiled March 14 - 10:41 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next