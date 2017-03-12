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How To Volunteer: Cuyahoga Valley Scenic Railroad fans keep riders on track

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: March 12, 2017 - 10:02 PM | Updated: March 13, 2017 - 01:57 PM
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Russ Warner, a volunteer trainman, tells some of the history about the train and the Cuyahoga Valley National Park to train passengers as they ride on the Cuyahoga Valley Scenic Railroad. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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