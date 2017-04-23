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How to help: Events

How to volunteer: Golf, marathon, derby

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: April 23, 2017 - 08:48 PM
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Peggy Hogan of Akron reacts to putting a hole in one during the annual February Thaw Volunteer Welcome & Registration Event for the Bridgestone Invitational/Northern Ohio Golf Charities at the Firestone Country Club Thursday, Feb. 23, 2017 in Akron, Ohio. Hogan has been volunteering at the golf tournament for ten years. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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