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How to volunteer: Aid the homeless

How to Volunteer: Many ways to help out at Haven of Rest shelter

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: February 19, 2017 - 08:25 PM | Updated: February 20, 2017 - 07:53 AM
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Brian Chima (left) and his mother MaryLou Chima set tables for a dinner as they volunteer at the Haven of Rest Feb. 1, in Akron. Brian's father Lance Chima is in the kitchen washing dishes. The family volunteers with a group from The Chapel. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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