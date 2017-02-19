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How to volunteer: Aid the homeless

How to Volunteer series continues: Haven of Rest

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: February 19, 2017 - 08:25 PM
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Brian Chima (left) and his mother MaryLou Chima set tables for a dinner as they volunteer at the Haven of Rest Feb. 1, in Akron. Brian's father Lance Chima is in the kitchen washing dishes. The family volunteers with a group from The Chapel. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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