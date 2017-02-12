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How to volunteer: Akron Children’s Hospital

How to Volunteer: Series continues with Akron Children’s Hospital

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: February 12, 2017 - 06:23 PM
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Nora Houser helps Bella Farmer, 9, of Howland, roll out cookie dough as Houser volunteers at Akron Children's Hospital Monday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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