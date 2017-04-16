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How to volunteer: Weathervane Playhouse

How to volunteer: Theater roles aplenty at Weathervane Playhouse

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: April 16, 2017 - 10:08 PM | Updated: April 17, 2017 - 03:56 PM
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Weathervane Playhouse volunteer Paula Schleis is coached at the bar by Scott Davis, Coordinator of Volunteers, before a performance on Friday in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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