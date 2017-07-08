How Trump, Russia and purging voters is shaping the race for Ohio’s next elections chief

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VHdvIG9mIHRoZSB0aHJlZSBjYW5kaWRhdGVzIHRvIHN1Y2NlZWQgT2hpbyYjODIxNztzIGN1
cnJlbnQgc2VjcmV0YXJ5IG9mIHN0YXRlIHN1cHBvcnQgaGlzIGRlY2lzaW9uIG5vdCB0byByZWxl
YXNlIHNlbnNpdGl2ZSB2b3RlciBpbmZvcm1hdGlvbiB0byBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1w
JiM4MjE3O3MgQ29tbWlzc2lvbiBvbiBFbGVjdGlvbiBJbnRlZ3JpdHkuIEFuZCB0aGUgdGhpcmQs
IHdobyB3b3VsZCBub3QgY29tbWVudCBmb3IgdGhpcyBzdG9yeSwgaXMgYWNjdXNpbmcgaGVyIHBy
aW1hcnkgb3Bwb25lbnQgb2Ygbm90IGJlaW5nIGEgbG95YWwgUmVwdWJsaWNhbiBiZWNhdXNlIGhl
IGNyaXRpY2l6ZWQgVHJ1bXAgaW4gdGhlIGVsZWN0aW9uLjwvcD48cD5UaGUgY29tbWlzc2lvbiwg
Y2hhaXJlZCBieSBWaWNlIFByZXNpZGVudCBNaWtlIFBlbmNlLCB3YXMgZm9ybWVkIGJ5IHByZXNp
ZGVudGlhbCBkZWNyZWUgaW4gTWF5IGFmdGVyIFRydW1wIHJlcGVhdGVkbHkgc2FpZCBoZSBvbmx5
IGxvc3QgdGhlIHBvcHVsYXIgdm90ZSB0byBIaWxsYXJ5IENsaW50b24gYmVjYXVzZSBvZiB0aHJl
ZSB0byBmaXZlIG1pbGxpb24gaWxsZWdhbCB2b3Rlcy4gPC9wPjxwPlRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8g
cHJvb2Ygb2Ygc3VjaCB3aWRlc3ByZWFkIHZvdGVyIGZyYXVkLiBPbiB0aGF0LCBSZXAuIEthdGhs
ZWVuIENseWRlIGFuZCBTZW4uIEZyYW5rIExhUm9zZSwgZWFjaCBhIGNhbmRpZGF0ZSBmb3Igc2Vj
cmV0YXJ5IG9mIHN0YXRlLCBhZ3JlZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RvIHNheSB0aGF0IHRoZXJlIGlz
IG1hc3NpdmUgd2lkZXNwcmVhZCB2b3RlciBmcmF1ZCBpcyBub3QgY29ycmVjdCBpbiBteSBhc3Nl
c3NtZW50LCYjODIyMTsgc2FpZCBMYVJvc2UsIHdobyBkaWRuJiM4MjE3O3QgbWluZCAmIzgyMjA7
c3R1ZHlpbmcgdGhlIGlzc3VlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgd291bGQgYWdyZWUgdGhh
dCB0aGUgYXJndW1lbnQgdGhhdCB0aGVyZSBpcyBhIHZvdGVyIGZyYXVkIHByb2JsZW0gaXMgYSBs
b3Qgb2YgaG90IGFpci4gU2VjcmV0YXJ5IG9mIFN0YXRlIEpvbiBIdXN0ZWQgaGltc2VsZiBoYXMg
cHJvdmVuIG11bHRpcGxlIHRpbWVzIHRoYXQgaXQgaXMgdmlydHVhbGx5IG5vbi1leGlzdGVudCwm
IzgyMjE7IENseWRlIGNvbmN1cnJlZC48L3A+PHA+QSB0aGlyZCBjYW5kaWRhdGUsIFJlcC4gRG9y
b3RoeSBQZWxhbmRhLCBSLU1hcnlzdmlsbGUsIGRpZCBub3QgcmVzcG9uZCB0byBhIHJlcG9ydGVy
JiM4MjE3O3MgbXVsdGlwbGUgcGhvbmUgY2FsbHMsIHRob3VnaCBIb3VzZSBsZWFkZXJzaGlwIHNh
aWQgc2hlIHdvdWxkLjwvcD48cD5XaG8gc3VwcG9ydHMgd2hhdDwvcD48cD5UaGUgdHdvIGxvY2Fs
IGNhbmRpZGF0ZXMgJiM4MjEyOyBDbHlkZSwgRC1LZW50LCBhbmQgTGFSb3NlLCBSLUh1ZHNvbiAm
IzgyMTI7IGRpc2FncmVlIG9uIHRoZSBpbnRlbnQgb2YgYSBjb21taXNzaW9uIGVzdGFibGlzaGVk
IHRvIHVuY292ZXIgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgaGFzIGJlZW4gc28gd2lkZWx5IGRlYnVua2VkLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBhbiBlZmZvcnQgdG8gbGVnaXRpbWl6ZSBzb21ldGhpbmcg
dGhhdCBpcyBub24tZXhpc3RlbnQsJiM4MjIxOyBzYWlkIENseWRlLCB3aG8gY2FzdHMgYXNwZXJz
aW9ucyBhdCBLYW5zYXMgU2VjcmV0YXJ5IG9mIFN0YXRlIENocmlzIEtvYmFjaCwgdGhlIGxlYWRl
ciBvZiB0aGUgZWxlY3Rpb24gaW52ZXN0aWdhdGlvbi4gS29iYWNoIGhhcyBjaGFtcGlvbmVkIGEg
Y29udHJvdmVyc2lhbCBjcm9zcy1jaGVjayBzeXN0ZW0gdGhhdCBnYXRoZXJzIHZvdGVyJiM4MjE3
O3MgaWRlbnRpZmljYXRpb24gbnVtYmVycyAod2hpY2ggYXJlIG5vdCBwdWJsaWMpLCBhZGRyZXNz
ZXMgYW5kIG5hbWVzLiBIdXN0ZWQgc2hhcmVkIHRoaXMgaW5mb3JtYXRpb24gb24gT2hpb2Fucy4g
VGhlbiBLb2JhY2ggaGVscGVkIHN0YXRlIGVsZWN0aW9uIGNoaWVmcyBzdHJpa2UgbmFtZXMgZnJv
bSB2b3RlciByb2xscyAmIzgyMTI7IG9mdGVuIGluY29ycmVjdGx5ICYjODIxMjsgaWYgc2ltaWxh
ciB2YXJpYXRpb25zIG9mIHRoZWlyIG5hbWVzIGFwcGVhcmVkIG9uIHR3byBvciBtb3JlIHN0YXRl
IHZvdGVyIHJlZ2lzdHJhdGlvbiBkYXRhYmFzZXMuPC9wPjxwPkNseWRlIG5vdGVzIHRoYXQgYm90
aCBvZiBoZXIgUmVwdWJsaWNhbiBvcHBvbmVudHMgc3VwcG9ydGVkIGxlZ2lzbGF0aW9uIHRoYXQg
YWxsb3dzIE9oaW8gdG8gc2hhcmUgZGF0YSB3aXRoIHBlb3BsZSBsaWtlIEtvYmFjaCBhbmQgc3Bl
ZWRzIHVwIHRoZSBwdXJnZSBwcm9jZXNzIGJ5IHdoaWNoIEh1c3RlZCBoYXMgcmVtb3ZlZCAyIG1p
bGxpb24gbmFtZXMgZnJvbSBPaGlvJiM4MjE3O3Mgdm90ZXIgcm9sbHMuPC9wPjxwPkxhUm9zZSBs
aWtlbnMgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyByZXZpZXcgb2YgdGhlIDIwMTYgZWxlY3Rpb24gdG8gYW5vdGhl
ciBjb25kdWN0ZWQgaW4gMjAxMy4gVW5saWtlIHRoZSBjdXJyZW50IGVmZm9ydCwgdGhvdWdoLCB0
aGUgMjAxMiBlbGVjdGlvbiByZXZpZXcgY29tbWl0dGVlIHdhcyBjaGFpcmVkIGJ5IGxhd3llcnMg
cmVwcmVzZW50aW5nIGJvdGggbWFqb3IgcGFydGllcyYjODIxNzsgY2FuZGlkYXRlcywgbm90IGp1
c3QgUmVwdWJsaWNhbnMuPC9wPjxwPkxhUm9zZSBzYWlkIGhlIHByb3Bvc2VkIE9oaW8mIzgyMTc7
cyBuZXcgb25saW5lIHZvdGVyIHJlZ2lzdHJhdGlvbiBzeXN0ZW0gYXMgYSByZWNvbW1lbmRhdGlv
biB0aGF0IGNhbWUgb3V0IG9mIHRoZSAyMDEyIHJldmlldy48L3A+PHA+UnVzc2lhbiBpbnRlcmZl
cmVuY2U8L3A+PHA+Q2x5ZGUgYW5kIExhUm9zZSBhbHNvIGFncmVlIHRoYXQgUnVzc2lhIGludGVy
ZmVyZWQgaW4gdGhlIEFtZXJpY2FuIGVsZWN0aW9uLjwvcD48cD5JbiBKYW51YXJ5LCB0aGUgQ0lB
LCBGQkksIE5hdGlvbmFsIFNlY3VyaXR5IEFnZW5jeSBhbmQgdGhlIE9mZmljZSBvZiB0aGUgRGly
ZWN0b3Igb2YgTmF0aW9uYWwgSW50ZWxsaWdlbmNlIGNvbmNsdWRlZCB0aGF0IFJ1c3NpYSBsYXVu
Y2hlZCBhIGNhbXBhaWduIHRvIGluZmx1ZW5jZSBBbWVyaWNhbiBtaW5kcywgcGFydGljdWxhciB0
aHJvdWdoIHNwcmVhZGluZyBtaXNpbmZvcm1hdGlvbiBhbmQgaGFja2luZyB0aGUgZW1haWxzIG9m
IERlbW9jcmF0cyBpbiBhbiBlZmZvcnQgdG8gYm9vc3QgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjaGFuY2VzIG9m
IHdpbm5pbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtPYnZpb3VzbHkgdGhlcmUgc2hvdWxkIGJlIGFjdGlvbiB0
YWtlbiB0byBhZGRyZXNzIHRoYXQga2luZCBvZiBtZWRkbGluZywgYW5kIEkgdGhpbmsgbWVkZGxp
bmcgaXMgdGhlIHJpZ2h0IHdvcmQsJiM4MjIxOyBzYWlkIExhUm9zZSAmIzgyMjA7SSBkb24mIzgy
MTc7dCB0aGluayBpdCBoYWQgYW4gaW1wYWN0IG9uIHRoZSBlbGVjdGlvbiBuZWNlc3NhcmlseS4g
VGhhdCYjODIxNztzIGFuIHVua25vd2FibGUgdGhpbmcuIEkgdGhpbmsgdGhlcmUgd2FzIGEgY2xl
YXIgRWxlY3RvcmFsIENvbGxlZ2UgbWFqb3JpdHkgZm9yIHRoZSBwcmVzaWRlbnQuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5UcnVtcCBkaWQgd2luIG1vcmUgZWxlY3RvcmFsIHZvdGVzLCB0aG91Z2ggb25seSBuYXJy
b3dseSB0YWtpbmcgdGhyZWUgc3RhdGVzIHRoYXQgd291bGQgaGF2ZSBmbGlwcGVkIHRoZSBuYXRp
b25hbCBlbGVjdGlvbi48L3A+PHA+TGFSb3NlIGNyaXRpY2l6ZWQgYW55b25lIHdobyB3b3VsZCBz
ZWVrICYjODIyMDt0byB1bmRlcm1pbmUgdGhlIGNyZWRpYmlsaXR5IGFuZCBsZWdpdGltYWN5IG9m
IHRoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgyMjE7IGJ5IGRyYXdpbmcgdGhlIGNvbmNsdXNpb24sIHdpdGhvdXQg
bGV0dGluZyBhIGZlZGVyYWwgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBydW4gaXRzIGNvdXJzZSwgdGhhdCBUcnVt
cCBjb2xsdWRlZCB3aXRoIFJ1c3NpYW5zLiBTb21lIGN1cnJlbnRseSBhbmQgZm9ybWVybHkgaW4g
aGlzIGNhYmluZXQgaGF2ZSBmYWlsZWQgdG8gYmUgaG9uZXN0IHdoZW4gcmVjYWxsaW5nIHdoZXRo
ZXIgdGhleSBtZXQgd2l0aCB0aGUgUnVzc2lhbiBnb3Zlcm5tZW50IGJlZm9yZSBUcnVtcCYjODIx
NztzIGluYXVndXJhdGlvbiBpbiBKYW51YXJ5LjwvcD48cD5Bc3BlcnNpb25zIG9uIHRoZSByaWdo
dDwvcD48cD5XaXRoIENseWRlIHJ1bm5pbmcgdW5jaGFsbGVuZ2VkIChzbyBmYXIpIGluIHRoZSBE
ZW1vY3JhdGljIHByaW1hcnksIG9uZSBHT1AgY2FuZGlkYXRlIGlzIGxvb2tpbmcgZm9yIGFueSB3
YXkgdG8gc29pbCBoZXIgb3Bwb25lbnQgaW4gdGhlIGV5ZXMgb2YgZG9ub3JzIGF0IFJlcHVibGlj
YW4gZ2FsYXMuPC9wPjxwPlBlbGFuZGEgaGFzIG1hZGUgYSBwb2ludCBvZiBoaWdobGlnaHRpbmcg
TGFSb3NlJiM4MjE3O3MgbGFja2x1c3RlciBzdXBwb3J0IG9mIFRydW1wIGxhc3QgeWVhciwgZXZl
biBhZnRlciBUcnVtcCAmIzgyMTI7IGEgZm9ybWVyIERlbW9jcmF0IGZyb20gTmV3IFlvcmsgJiM4
MjEyOyBsb2NrZWQgdXAgdGhlIFJlcHVibGljYW4gbm9taW5hdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hl
IGhhc24mIzgyMTc7dCBkZW1vbnN0cmF0ZWQgdG8gbWUgdGhhdCBoZSBkZXNlcnZlcyBteSB2b3Rl
LiBBbmQgdGhhdCYjODIxNztzIHRvdWdoIGZvciBtZSBhcyBhIGxpZmVsb25nIFJlcHVibGljYW4s
JiM4MjIxOyBMYVJvc2UgdG9sZCB0aGUgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwvT2hpby5jb20gaW4g
T2N0b2JlciBhZnRlciBhdWRpbyBzdXJmYWNlZCBvZiBUcnVtcCBicmFnZ2luZyBhYm91dCBncmFi
YmluZyB3b21lbiBieSB0aGVpciBjcm90Y2hlcy48L3A+PHA+VGhpbmtpbmcgb2YgaGlzIGRhdWdo
dGVycywgTGFSb3NlIHdhcyB0aGUgb25seSBsb2NhbGx5IGVsZWN0ZWQgUmVwdWJsaWNhbiBpbiB0
aGUgc3RhdGVob3VzZSB0byBvcGVubHkgY3JpdGljaXplIFRydW1wJiM4MjE3O3MgbGV3ZCBiZWhh
dmlvciwgc2F5aW5nIGl0ICYjODIyMDt3YXNuJiM4MjE3O3Qgd29ydGh5IG9mIHRoZSBwYXJ0eSBv
ZiBMaW5jb2xuJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO2Rpc2d1c3RpbmcgYW5kIGFwcGFsbGluZyYjODIy
MTsgYW5kICYjODIyMDt1bmZvcnR1bmF0ZWx5IG5vdCBzdXJwcmlzaW5nJiM4MjIxOyBmb3IgYSA3
MC15ZWFyLW9sZCBtYW4gd2hvJiM4MjE3O3MgJiM4MjIwO3Nob3duIGhpbXNlbGYgdG8gYmUgY3Jh
c3MgYW5kIHVuY291dGggYWxsIGFsb25nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UGVsYW5kYSBoYXMgdGFrZW4g
TGFSb3NlJiM4MjE3O3MgY29tbWVudHMsIG9ubHkgc29tZSBwdWJsaXNoZWQgdW50aWwgbm93LCBh
cyBwcm9vZiB0aGF0IGhlJiM4MjE3O3Mgbm90IGEgbG95YWwgUmVwdWJsaWNhbi4gQnV0IHRoYXQm
IzgyMTc7cyBhIHN0cmV0Y2guPC9wPjxwPlllcywgTGFSb3NlIGNhbXBhaWduZWQgZm9yIEdvdi4g
Sm9obiBLYXNpY2gsIHdobyBkaWQgbXVjaCBiZXR0ZXIgdGhhbiBUcnVtcCBpbiB0aGUgT2hpbyBw
cmltYXJ5LiBZZXMsIGhlIGRlY2xpbmVkIGludml0YXRpb25zIHRvIHN0dW1wIGZvciBUcnVtcCBk
dXJpbmcgdGhlIGdlbmVyYWwgZWxlY3Rpb24uIEJ1dCBoZSBzYWlkIGhlIGVuZGVkIHVwIHZvdGlu
ZyBmb3IgVHJ1bXAsIGV2ZW4gdGhvdWdoIEthc2ljaCBhbmQgb3RoZXIgaGlnaC1wcm9maWxlIFJl
cHVibGljYW5zIGRpZG4mIzgyMTc7dC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgaXQgY29tZXMgZG93
biB0byB0aGUgYmFzaWMgYmluYXJ5IGNob2ljZSBiZXR3ZWVuIHRoZSB0d28gbWFqb3IgcGFydHkg
Y2FuZGlkYXR1cmVzLCYjODIyMTsgTGFSb3NlIHNhaWQgdGhpcyB3ZWVrLiAmIzgyMjA7VGhhdCYj
ODIxNztzIHdoeSBJIHdlbnQgYW5kIHZvdGVkIGZvciBEb25hbGQgVHJ1bXAuIEhpcyBwb2xpY3kg
c3RhbmNlcyBtb3JlIGNsb3NlbHkgYWxpZ25lZCB3aXRoIHdoYXQgSSB3YW50ZWQgdG8gc2VlIGZv
ciBvdXIgY291bnRyeS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkxhUm9zZSBhZGRlZCB0aGF0IGhpcyBwb3NpdGlv
biB3b3JraW5nIG9uIHRoZSBUcnVtcCBpbmF1Z3VyYXRpb24gdGVhbSBzaG93cyB0aGF0IGFueW9u
ZSB3aG8gc3VnZ2VzdHMgaGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCBzdXBwb3J0IHRoZSBwcmVzaWRlbnQgdG9k
YXkgaXMgJiM4MjIwO2lnbm9yYW50IG9mIHRoZSBmYWN0cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkV4cGVyaWVu
Y2U8L3A+PHA+TWVhbndoaWxlLCBIb3VzZSBTcGVha2VyIENsaWZmIFJvc2VuYmVyZ2VyIGhhcyBl
bmRvcnNlZCBQZWxhbmRhIGZvciwgYW1vbmcgb3RoZXIgcmVhc29ucywgJiM4MjIwO2xlYWRlcnNo
aXAgb24gaXNzdWVzIGltcG9ydGFudCB0byBPaGlvJiM4MjE3O3MgY2hpZWYgZWxlY3Rpb25zIG9m
ZmljZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CdXQgaXQgd2FzbiYjODIxNzt0IHVudGlsIEZlYnJ1YXJ5IG9m
IHRoaXMgeWVhciwgaGVyIHNldmVudGggYXMgYSBsZWdpc2xhdG9yIGFuZCB0aHJlZSB3ZWVrcyBi
ZWZvcmUgbGF1bmNoaW5nIGhlciBjYW1wYWlnbiwgdGhhdCBQZWxhbmRhIG9mZmVyZWQgaGVyIGZp
cnN0IGJpbGwgYWRkcmVzc2luZyBPaGlvIGVsZWN0aW9ucy4gVGhlIGF0dG9ybmV5IGJ5IHRyYWRl
IGhhcyBpbnRyb2R1Y2VkIHR3byBtb3JlIHNpbmNlLjwvcD48cD5MYVJvc2UgYW5kIEN5bGRlLCBv
biB0aGUgb3RoZXIgaGFuZCwgaGF2ZSBiZWVuIHRoZSBsZWFkaW5nIGxlZ2lzbGF0b3JzIG9uIGVs
ZWN0aW9uIGlzc3Vlcy48L3A+PHA+TGFSb3NlIHNhaWQgaGUgZ2FpbmVkIHJlc3BlY3QgZm9yIHRo
ZSBzYWNyZWQgcmlnaHQgdG8gdm90ZSBhZnRlciBmaWdodGluZyBmb3IgZGVtb2NyYWN5IGFzIGEg
VS5TLiBzb2xkaWVyIGluIElyYXEuIFdoaWxlIGEgbGF3IHN0dWRlbnQgYXQgT2hpbyBTdGF0ZSBV
bml2ZXJzaXR5LCBDbHlkZSBmb3VnaHQgZm9yIHZvdGluZyByaWdodHMgYXQgdGhlIHVuaXZlcnNp
dHkmIzgyMTc7cyBFbGVjdGlvbiBMYXcgY2VudGVyLCB0aGUgT2hpbyBTZWNyZXRhcnkgb2YgU3Rh
dGUmIzgyMTc7cyBvZmZpY2UgYW5kIHRoZSBCcmVubmFuIENlbnRlciBmb3IgSnVzdGljZSBpbiBO
ZXcgWW9yay48L3A+PHA+RG91ZyBMaXZpbmdzdG9uIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYt
Mzc5MiBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86ZGxpdmluZ3N0b25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20i
PmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IG9uIFR3aXR0ZXI6
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BQkpEb3VnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5i
c3A7JiM2NDtBQkpEb3VnJm5ic3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.