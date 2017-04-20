All CATEGORIES
☰ Menu

Security

Hudson and Hinckley Township make the top 10 in list of the 50 safest communities in Ohio

Beacon Journal staff report

Published: April 20, 2017 - 10:06 AM | Updated: April 21, 2017 - 02:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Hinkley Township Hall in the center of town on Ridge and Center roads on Thursday in Hinkley. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

syria22_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Syrians in Akron speak out over chemical attacks in home country

Outside the Highland Square library, about a dozen people formed a small circle, each with a flickering candle in hand.

rascal22
Rascal Flatts to play Canal Park on Aug. 5 to benefit Akron Children’s Hospital
sales22_web
Cuyahoga Falls mother leads protest outside Summit courthouse; dealer who gave her daughter fatal dose of drugs gets eight years
Hernandez’s body brought to Connecticut funeral home - 4:27 PM
Bus driver cited for driving too fast in crash - 4:24 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next