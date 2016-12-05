All CATEGORIES
☰ Menu

Hudson officer on paid leave after fatal shooting of fleeing motorist off Ohio Turnpike

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: December 5, 2016 - 06:29 PM

MORE IN NEWS

vigil05cut_06 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Celebration Church holds vigil for four of its members lost in Akron house fire

The community cried together Sunday night for the tragic loss of four lives and rallied together to support the family’s sole survivor.

city06cut_03
City settles two big development deals - 8:30 PM
hoch05cut
Akron Councilman Bob Hoch indicted on conflict of interest charges
Ravenna cooperative launches campaign to benefit three animal-related charities
Akron man, 19, faces charges of rape after he alledgedly entered neighbor’s home through bedroom window - 7:05 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next