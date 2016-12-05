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Fatal shooting

Hudson officer on paid leave after fatal shooting of motorist who fled off Ohio Turnpike

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: December 5, 2016 - 06:29 PM

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