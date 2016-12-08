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Hudson releases video of shooting and name of police officer who killed motorist in struggle after crash on Ohio Turnpike

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: December 8, 2016 - 04:37 PM | Updated: December 9, 2016 - 04:05 PM
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Hudson police officer Ryan C. Doran runs into the woods with his gun drawn. (Screen grab via Hudson Police Department dashboard camera)

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