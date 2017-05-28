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Pets

Humane Society’s mobile center brings adoptable animals into the community

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 28, 2017 - 07:07 PM
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Amanda Sprinzl and her daughter Rebecca Sprinzl, 2, of Twinsburg pet adoptable Pitbull mix, Diamond, on Sunday outside the PetSmart in Macedonia. The Humane Society of Summit County's new mobile adoption center drives around on the weekends offering adoptable animals. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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