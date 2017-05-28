All CATEGORIES
☰ Menu

Pets

Humane Society’s mobile center brings adoptable animals into the community

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 28, 2017 - 07:07 PM | Updated: May 28, 2017 - 09:07 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Amanda Sprinzl and her daughter Rebecca Sprinzl, 2, of Twinsburg pet adoptable Pitbull mix, Diamond, on Sunday outside the PetSmart in Macedonia. The Humane Society of Summit County's new mobile adoption center drives around on the weekends offering adoptable animals. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Charity events: - 8:39 PM

This Week

The Scene: Vintage Canton benefits Chamber of Commerce - 8:39 PM
adoption29_01
Humane Society’s mobile center brings adoptable animals into the community - 7:07 PM
lakemore_01
Lakemore reviving its police department - 8:10 PM
chambers28web
Walsh Jesuit senior has life planned, overcomes adversity in personal life
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next