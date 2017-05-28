All CATEGORIES
☰ Menu

Pets

Humane Society’s mobile center brings adoptable animals into the community

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 28, 2017 - 07:07 PM | Updated: May 30, 2017 - 09:28 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Amanda Sprinzl and her daughter Rebecca Sprinzl, 2, of Twinsburg pet adoptable Pitbull mix, Diamond, on Sunday outside the PetSmart in Macedonia. The Humane Society of Summit County's new mobile adoption center drives around on the weekends offering adoptable animals. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

curious01cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
New at the Zoo: Curious Creatures brings some of the world’s strangest animals to Akron - 8:03 PM

Curiosity has been building for months.

dothis01cut_1
Mushroom exhibit sprouts up this weekend at the Seiberling Nature Realm - 8:02 PM
cascade31cut_01
Old Akron buildings are new again thanks to historic preservation that earns recognition
coach01cut
Coach House names new artistic director, plans 90th season at Akron Woman’s City Club - 8:23 PM
coventry31cut_01
Classmates, school officials remember two friends struck and killed by vehicle in Coventry Township
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next