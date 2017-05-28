All CATEGORIES
☰ Menu

Pets

Humane Society’s mobile center brings adoptable animals into the community

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 28, 2017 - 07:07 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Amanda Sprinzl and her daughter Rebecca Sprinzl, 2, of Twinsburg pet adoptable Pitbull mix, Diamond, on Sunday outside the PetSmart in Macedonia. The Humane Society of Summit County's new mobile adoption center drives around on the weekends offering adoptable animals. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

adoption29_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Humane Society’s mobile center brings adoptable animals into the community

Warning: You may already have one at home.

lakemore_01
Lakemore reviving its police department
goodnews29_franck
Good News — May 29: Longtime Akron speech therapist inducted into Ohio Senior Citizens Hall of Fame; 4 College of Wooster scholars receive award; Summit foster parents recognized for their service
Trump eyes White House overhaul, outside lawyers and PR team
Democrats question Kushner’s Russia ties as Homeland chief defends communication plan as ‘smart thing’
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next