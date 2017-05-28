Humane Society’s mobile center brings adoptable animals into the community

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V2FybmluZzogWW91IG1heSBhbHJlYWR5IGhhdmUgb25lIGF0IGhvbWUuPC9wPjxwPkJ1dCBp
ZiB5b3Ugc2VlIHRoZSBIdW1hbmUgU29jaWV0eSYjODIxNztzIG5ldyBtb2JpbGUgYWRvcHRpb24g
Y2VudGVyIG91dCBhbmQgYWJvdXQsIHlvdSBtYXkganVzdCBiZSB0ZW1wdGVkIHRvIHRha2UgaG9t
ZSBhIGZldyBtb3JlIHBldHMgdG8gY2FsbCB5b3VyIG93bi48L3A+PHA+VGhlIEh1bWFuZSBTb2Np
ZXR5IG9mIFN1bW1pdCBDb3VudHkgKEhTU0MpIHdhcyByZWNlbnRseSBnaWZ0ZWQgYSAyNy1mb290
IHZlaGljbGUgYnkgdGhlIFJlbWVuIEZhbWlseSBGb3VuZGF0aW9uIHRvIGJyaW5nIGl0cyBhZG9w
dGFibGUgcGV0cyBtb3JlIGV4cG9zdXJlIGluIHRoZSBjb3VudHkuPC9wPjxwPkFkb3B0aW9uIGNv
dW5zZWxvcnMgYW5kIHZvbHVudGVlcnMgd2l0aCBIU1NDLCB3aGljaCB0YWtlcyBpbiBhYnVzZWQg
YW5kIG5lZ2xlY3RlZCBhbmltYWxzIGluIHRoZSBjb3VudHksIGhhdmUgdHJhdmVsZWQgd2l0aCB0
aGUgbW9iaWxlIGNlbnRlciBuZWFybHkgZXZlcnkgd2Vla2VuZCBzaW5jZSB0aGUgZW5kIG9mIEFw
cmlsLCBnb2luZyBldmVyeXdoZXJlIGZyb20gY29ycG9yYXRlIG9mZmljZXMgdG8gY29tbXVuaXR5
IGV2ZW50cyB0byBwcm92aWRlIG9uLXNpdGUgYWRvcHRpb24gYW5kIGFuaW1hbCB3ZWxmYXJlIGVk
dWNhdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIG5lZWRlZCBzb21ldGhpbmcgdG8gZ2V0IG91dCBpbnRv
IHRoZSBjb21tdW5pdHksJiM4MjIxOyBzYWlkIERpYW5lIEpvaG5zb24sIHByZXNpZGVudCBhbmQg
Q0VPIG9mIHRoZSBIdW1hbmUgU29jaWV0eS48L3A+PHA+VGhlIGNlbnRlciBtYWRlIGl0cyBsYXRl
c3Qgc3RvcCBhdCB0aGUgUGV0U21hcnQgaW4gTWFjZWRvbmlhIG9uIFN1bmRheSwgd2hlcmUgbWFu
eSBmb2xrcyB3YWxraW5nIG91dCBvZiB0aGUgcGV0IHN1cHBsaWVzIHN0b3JlIGNvdWxkbiYjODIx
Nzt0IHJlc2lzdCBzdG9wcGluZyBieSB0byBjaGVjayBvdXQgdGhlIGFuaW1hbHMuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtBbnl0aW1lIEkgc2VlIGFueSBraW5kIG9mIHBldHMgSSBoYXZlIHRvIGdvIHNlZSB0aGVt
LCYjODIyMTsgc2FpZCBEZWJiaWUgRGFua28gb2YgU2FnYW1vcmUgSGlsbHMsIHdobyB3YXMgb25l
IG9mIGEgY291cGxlIGh1bmRyZWQgd2hvIGZpbHRlcmVkIGluIGFuZCBvdXQgb2YgdGhlIGNlbnRl
ciBkdXJpbmcgaXRzIHR3byBob3VycyBpbiB0aGUgUGV0U21hcnQgcGFya2luZyBsb3QuPC9wPjxw
PkZ1bGwtZ3Jvd24gY2F0cywga2l0dGVucyBhbmQgZXZlbiBmZXJyZXRzIHN0cmV0Y2hlZCBvdXQg
aW4gdGhlaXIgdGVtcGVyYXR1cmUtY29udHJvbGxlZCBjYWdlcyBhbmQgcGVlcmVkIG91dCBvZiB0
aGUgd2luZG93cyBhdCB0aGUgZmFjZXMgb2YgcG90ZW50aWFsIG5ldyBvd25lcnMuPC9wPjxwPldh
aXRpbmcgZm9yIGEgbmV3IGhvbWUgaW4gdGhlIGFkb3B0aW9uIHVuaXQgY291bGQgdGFrZSBhd2hp
bGUsIGJ1dCBpdCYjODIxNztzIGNlcnRhaW5seSBub3QgdW5jb21mb3J0YWJsZS4gQWxvbmcgd2l0
aCBhaXIgY29uZGl0aW9uaW5nIGFuZCBoZWF0LCB0aGUgdmVoaWNsZSBhbHNvIGhhcyBhIHdvcmtp
bmcgcmVmcmlnZXJhdG9yIGFuZCBzaW5rLCBXaS1GaSwgYSBnZW5lcmF0b3IsIGEgcmV0cmFjdGFi
bGUgYXduaW5nLCBjYWdlcyB3aXRoIGluZGl2aWR1YWwgbGlnaHRzIGFuZCBhIHZhY3V1bSB0byBr
ZWVwIGl0IGFsbCBjbGVhbi48L3A+PHA+VGhlIHZlaGljbGUgY2FuIGhvbGQgYSBtYXhpbXVtIG9m
IDI4IGFuaW1hbHMsIGJ1dCBLYXRseW4gR3JheXNvbiwgdGhlIG1vYmlsZSBhZG9wdGlvbiBjZW50
ZXIgZXZlbnQgY29vcmRpbmF0b3IsIHNhaWQgaXQgdXN1YWxseSBpc24mIzgyMTc7dCBmaWxsZWQg
dG8gY2FwYWNpdHkgc28gdGhhdCBwZXRzIGhhdmUgbW9yZSByb29tLiBFYWNoIGFuaW1hbCYjODIx
NztzIGJlaGF2aW9yIGlzIGFzc2Vzc2VkIGJlZm9yZSBpdCBnb2VzIGludG8gdGhlIHVuaXQgdG8g
ZGV0ZXJtaW5lIHdoaWNoIHdvdWxkIGJlIG1vc3QgY29tZm9ydGFibGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtX
ZSBsaWtlIHRvIGdldCBhcyBtYW55IGRpZmZlcmVudCBhbmltYWxzIGFzIHdlIGNhbiwmIzgyMjE7
IEdyYXlzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXkmIzgyMTc7cmUgcXVpdGUgY29udGVudC4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPkdyYXlzb24gc2FpZCB0aGUgbW9iaWxlIGFkb3B0aW9uIGNlbnRlciBoYXMgbGVkIHRv
IG1vcmUgdGhhbiAxMCBhZG9wdGlvbnMgc2luY2UgaXQgc3RhcnRlZCB0b3VyaW5nIGF0IHRoZSBl
bmQgb2YgQXByaWwuIE9uIFN1bmRheSBhbG9uZSwgcGVvcGxlIHNob3dlZCBpbnRlcmVzdCBpbiB0
d28gb2YgdGhlIGNhdHMgYW5kIHNhaWQgdGhleSYjODIxNztkIGJlIGJhY2sgdG8gdGhlIHNoZWx0
ZXIgdG8gcGljayB0aGVtIHVwLjwvcD48cD5Nb3JlIG9mdGVuIHRoYW4gbm90LCB0aG9zZSB3aG8g
c3RvcCBieSBzaW1wbHkgYWRtaXJlIHRoZSBhbmltYWxzIGFuZCB3aXNoIHRoZXkgaGFkIGEgbGl0
dGxlIG1vcmUgc3BhY2UgdG8gdGFrZSBvbmUgaG9tZS48L3A+PHA+RXZlcnkgb25jZSBpbiBhIHdo
aWxlLCB0aG91Z2gsIHRoZSBtb2JpbGUgYWRvcHRpb24gY2VudGVyIG1heSBqdXN0IGJlIGluIHRo
ZSByaWdodCBwbGFjZSBhdCB0aGUgcmlnaHQgdGltZSBmb3Igc29tZW9uZSBsb29raW5nIHRvIGFk
b3B0LiA8L3A+PHA+T24gU3VuZGF5LCBHaW5hIE1jTmFtYXJhIG9mIE5vcnRoZmllbGQgQ2VudGVy
IGV5ZWJhbGxlZCBDb3N0ZWxsbywgYSBiaWcsIHRhbGthdGl2ZSBvcmFuZ2UgY2F0IHdobyBzaGUg
dGhvdWdodCBjb3VsZCBtYWtlIGEgZ29vZCBtYXRjaCBmb3IgaGVyIHNpc3Rlci48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1NoZSB3YW50cyBhIGNhdCB3aG8gcmVhbGx5IG5lZWRzIGEgaG9tZSwmIzgyMjE7IE1jTmFt
YXJhIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGlzIGlzIGEgcmVhbGx5IGdvb2QgaWRlYS4gSSBob3BlIHRoZXkg
YWRvcHQgbG90cyBvZiBhbmltYWxzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RGlhbW9uZCwgYSAxMC15ZWFyLW9s
ZCBwaXQgYnVsbCBtaXggd2hvIHNhdCBvdXRzaWRlIHdpdGggdGhlIHZvbHVudGVlcnMsIGRpZG4m
IzgyMTc7dCBnZXQgYSBuZXcgaG9tZSBTdW5kYXksIGJ1dCBzaGUgZGlkIGdldCBhIGZldyBiYWdz
IG9mIHRyZWF0cyBhbmQgc2V2ZXJhbCBicmFuZC1uZXcgY2hldyB0b3lzIHRoYXQgcGVvcGxlIGRv
bmF0ZWQgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgZGF5LjwvcD48cD5ObyB3b3JyaWVzLCBEaWFtb25kICYjODIx
MjsgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBhbHdheXMgbmV4dCB3ZWVrZW5kLjwvcD48cD5Gb3IgYSBmdWxsIGxp
c3Qgb2YgdXBjb21pbmcgbG9jYXRpb25zLCB2aXNpdCBzdW1taXRodW1hbmUub3JnLjwvcD48cD5U
aGVyZXNhIENvdHRvbSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTMyMTYgb3IgPGEgaHJlZj0i
bWFpbHRvOnRjb3R0b21AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnRjb3R0b21AdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1RoZXJlc2FfQ290dG9tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtUaGVyZXNh
X0NvdHRvbSZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.