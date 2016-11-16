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Hundreds join late-night Akron march to protest Trump presidency

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: November 16, 2016 - 12:45 AM | Updated: November 16, 2016 - 12:52 PM
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A small group of Donald Trump supporters (left) counter protest the hundreds of people as they protest against Trump's presidency while walking from Highland Square to West Hill. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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